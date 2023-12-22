Овечкин прервал голевую засуху, покорил два достижения и продолжил погоню за рекордом Гретцки Первый гол Овечкина за 15 матчей принес «Вашингтону» победу над «Коламбусом»

«Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ одержал победу над «Коламбусом» со счетом 3:2. Автором победной шайбы в овертайме стал капитан «столичных» Александр Овечкин, который заявил, что очень доволен игрой «Вашингтона» и тем, что прервал свою рекордную безголевую серию из 14 матчей. Благодаря этому россиянин вышел на чистое второе место в истории лиги сразу по двум показателям — победным голам и очкам в овертаймах.

«Вашингтон Кэпиталз» одержали третью подряд победу в регулярном чемпионате НХЛ. «Кэпс» на выезде обыграли «Коламбус» со счетом 3:2. Главное событие матча произошло в овертайме: решающую шайбу в составе «столичных» забросил капитан команды Александр Овечкин. Таким образом, он не только обеспечил «Кэпс» победу, но и прервал личную антирекордную безголевую серию из 14 матчей.

«Элвис покинул здание», — такой фразой в соцсети «Х» (ранее Twitter) отреагировала пресс-служба «Вашингтона» на победную шайбу Ови. Он отличился в большинстве вскоре после того, как вратаря «Коламбуса» Элвиса Мерзликина удалили со льда за грубость. Российский форвард положил шайбу в сетку из своего «офиса» — левого круга вбрасывания — и практически сразу ушел в раздевалку. Он сделал то, чего от него так долго ждали болельщики.

«Не думаю, что мы действовали как-то по-другому. Мы хорошо двигали шайбу, контролировали ее. Вы видели, как мы действовали в большинстве: у нас появилась уверенность. Мы забросили две шайбы, после которых я сказал ребятам: «Надеюсь, вы понимаете, что это сигнал, как надо играть». И мы намерены продолжать в том же духе.

Моя голевая засуха? Прошло много времени. Надо принять это и идти дальше. Мы понимали, как играть, боролись, но не были достаточно резкими, плохо перемещали шайбу. Сейчас мы разобрались с этим.

У меня были хорошие шансы забросить в первом и втором периодах. Иногда надо просто продолжать давить и преодолевать. Рад, что смог забить, надеюсь, дальше буду забивать еще больше», — сказал Овечкин в послематчевом интервью, которое приводит пресс-служба «Вашингтона».

Главный тренер «Кэпс» Спенсер Карбери назвал Александра одним из лучших игроков команды в прошедшей встрече. Он выразил уверенность, что заброшенная шайба поможет россиянину.

«Безусловно, эта шайба может стать потенциальным трамплином для Овечкина. Александр сегодня был одним из лучших в составе нашей команды. Он наносил опасные броски, хорошо открывался, шайба буквально находила его, казалось, будто он лучше контролировал ее. Эта шайба станет огромным подспорьем для него», — цитирует Карбери «Чемпионат» со ссылкой на журналиста Бена Раби.

Помимо гола, Овечкин также отметился результативной передачей на Энтони Манту в первом периоде. В общей сложности в текущем сезоне «Великая Восьмерка» набрал 20 очков (6 голов + 14 передач) с совокупным показателем полезности «-6». Матч с «Коламбусом» стал для него 1376-м в НХЛ за карьеру, и всего на его счету 1505 очков (828 + 677).

Таким образом, российский форвард продолжил погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки, который за карьеру забросил 894 шайбы в матчах регулярного чемпионата. В активе Овечкина сейчас 828 гола, соответственно, отставание составляет 66 голов.

Примечательно, что Александр стал также вторым после Гретцки игроком в истории лиги, который забросил 900 шайб с учетом регулярного чемпионата и плей-офф — на счету великого канадца 1016 голов в совокупности.

Гол Овечкина «Коламбусу» стал для россиянина 135-м победным в регулярном сезоне и плей-офф. По этому показателю он обошел Бретта Халла и вышел на чистое второе место. Лидером остается чех Яромир Ягр со 151-й победной шайбой.

Кроме того, этот гол позволил Овечкину записать на свой счет 40-й результативный балл в овертаймах. Благодаря этому он превзошел нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина (39 очков в овертаймах) и вышел на единоличное второе место в истории НХЛ по этому показателю. До рекорда, который удерживает капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби (43 балла), осталось всего три очка.

Также Ови сделал 677-й ассист в карьере. В списке лучших ассистентов НХЛ он остается на 68-м месте, но сократил отставание от Бобби Смита и Рэя Уитни, которые сделали по 679 результативных передач.

Кроме того, россиянин сохранил 49-е место по играм за карьеру в НХЛ. Он на один матч отстает от Венсана Дамфуса, Дина Прентиса и Джо Сакика, которые провели по 1378 игр.