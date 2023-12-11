Неожиданный лидер и Карпин против снега: чем запомнилась первая часть сезона РПЛ

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимние каникулы — следующий тур будет сыгран только в марте 2024 года. Это значит, что можно подвести предварительные итоги сезона. «Газета.Ru» рассказывает, что интересного и важного произошло в чемпионате страны по итогам года.

Главные сенсации

Лидерство «Краснодара»

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Будет справедливо отметить, что нахождение вверху турнирной таблицы по прошествии большей части сезона априори не может быть сенсацией — в первую очередь это результат серьезной и трудоемкой работы, проделанной командой Владимира Илича до и по ходу сезона.

Однако, учитывая реалии российского чемпионата, где на протяжении последних пяти лет безусловно доминировал петербургский «Зенит», подобный результат был крайне неожиданным.

Южане уверенно стартовали с выездной победы над «Динамо», сразу же заняв первую строчку в таблице, где удержались практически до конца 2023 года. Первое поражение в сезоне «быки» потерпели лишь в конце октября в гостях у ЦСКА, после чего в 15-м туре смогли добыть важнейшее очко в Санкт-Петербурге, которое может стать ключевым ближе к концу сезона.

Тяжелейшая, но очень важная победа над ЦСКА, которая случилась в последнем туре благодаря голу Никиты Кравцова на 90-й минуте, и возвращение «Краснодара» на первую позицию, подарили всем поклонникам российского футбола надежду на то, что в 2024 году у нас будет новый чемпион.

Неоднозначное выступление «Зенита»

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Неожиданный итог завершения первой части сезона — отсутствие клуба с берегов Невы на вершине таблицы. Отставание от краснодарцев некритичное и составляет всего два очка, которые можно будет отыграть после выхода из отпуска — для этого нужно будет на «Газпром Арене» обыграть «Спартак».

Но сам факт того, что готовиться к возобновлению сезона на сборах петербургский клуб будет, наблюдая за конкурентами не сверху вниз, добавляет интриги и дополнительно подогревает интерес к распределению мест.

Совершенно ясно, что в зимнее трансферное окно «Зенит» будет укрепляться — кубышка, наполненная деньгами от продажи Малкома в «Аль-Хиляль» летом ощутимо похудеет, но не факт, что это поможет справиться с отъездом бразильца. Он, как и Далер Кузяев, отправившийся покорять Лазурный Берег Франции в межсезонье, составляли скелет «Зенита»: во многом их стабильная и качественная игра делала результат на протяжении последних четырех победных сезонов в РПЛ.

Без них тренеру Сергею Семаку приходится тяжело — равноценной замены не нашлось, за 18 туров клуб потерпел четыре поражения (столько же, сколько за весь прошлый сезон), хотя даже без них запаса прочности хватило, чтобы не уйти в крутое пике и не свалиться в середину таблицы.

Преображение «Рубина»

close 100% ФК «Рубин»

Казанцы, бодро проведя сезон в Первой лиге, куда попали в прошлом году под руководством Леонида Слуцкого, смогли с первой же попытки выплыть обратно. Многие эксперты предрекали клубу в лучшем случае борьбу за непопадание в стыковые матчи, но тренер Рашид Рахимов смог удивить абсолютно всех, забравшись перед зимней паузой в топ-7 турнирной таблицы РПЛ и оказавшись даже выше ЦСКА.

Начало сезона выдалось крайне непростым — попытки играть в высокий прессинг проваливались из-за разрывов в обороне и большого количества индивидуальных ошибок.

После крупных домашних поражений от «Спартака» (1:4) и «Зенита» (0:3) инсайдеры не оставляли шансов Рахимову на продолжение работы, но он смог наладить игру в обороне, не потеряв при этом качества в атаке, и интегрировать новичков, которые прибыли в команду в последние дни работы трансферного окна.

Как итог — лишь один пропущенный мяч с октября, 28 очков и расстояние до медальной тройки всего в четыре балла. Прямого вылета казанцы точно избегут, а упасть в стыки можно лишь при невероятном стечении обстоятельств весной — тотальном провале и фантастическом преображении всех команд, располагающихся в нижней части чемпионата.

Главные разочарования

«Спартак», не сумевший навязать борьбу «Зениту»

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Столичный клуб провел гигантскую закупку летом, потратив совокупно около €30 млн на удовлетворение желаний Гильермо Абаскаля. Клуб пополнили левоногие футболисты (Тео Бонгонда, Олег Рябчук, Срджан Бабич), на скамейку присел капитан Георгий Джикия, среди игроков зоны атаки состоялась масштабная чистка, после которой в команде остался один чистый нападающий — Александр Соболев. С ним испанский тренер успел и поругаться, и помириться, но ощутимого результата красно-белые достичь не смогли.

Удачный старт «Спартака» (девять очков из девяти возможных после трех туров) превратился в мем — болельщики требовали вручить золотые медали и досрочно завершить чемпионат, как будто предчувствуя дальнейший спад. Все пошло наперекосяк после игры с «Уралом»: ведя к 93-й минуте, москвичи умудрились пропустить два мяча и проиграть. Следом последовало домашнее поражение от «Зенита», бесконечные поиски оптимальной формации и исполнителей, странные объяснения своих решений на пресс-конференциях.

Пиком напряжения стала игра с ЦСКА — поражение ставило под угрозу пребывание Абаскаля на посту главного тренера, а над Тушино нависла тень Станислава Черчесова. Но благодаря голу на 97-й минуте «Спартак» спас ничью и сохранил кресло для испанца.

После дерби эксперименты прекратились, а оптимальная расстановка на поле была найдена. Да, при схеме 4-4-2 «Спартак» не стал главным доминатором лиги, но откровенных провалов и странных решений стало заметно меньше. Поражения все так же чередовались с победами, но в общем и целом качество игры московского клуба было скорее хорошим.

Итоговые 30 очков и пятая позиция — явно не то, на что рассчитывало новое руководство «Спартака» после мощной закупки, но отыграть шесть очков и достать «Зенит» и «Краснодар» за оставшиеся 12 матчей возможно.

ЦСКА без конкурентной обоймы

Армейцы провели в режиме нон-стоп почти весь игровой 2023-й год — с марта по середину декабря. Команда Владимира Федотова позже всех завершила сезон-2022/23 победой в финале Кубка России, который был сыгран 11 июня, и начала раньше всех сезон-2023/24 матчем за Суперкубок России против «Зенита» — эта игра прошла 15 июля.

Тяжелейший график, невозможность полноценно отдохнуть между сезонами и заменить ушедших игроков раз за разом приводят к тому, что ЦСКА выдыхается на исходе календарного года.

Сценарий, по которому разворачивалась игра армейцев в прошлом году, сохраняется и теперь: если в первом тайме у красно-синих обычно хватает сил играть в давление и активно прессинговать соперника, то во втором силы кончаются, из-за чего теряются важнейшие очки. Последний матч против «Краснодара» служит тому примером.

Все это сказывается и на здоровье игроков — процесс восстановления затягивается, из-за чего увеличивается вероятность получения тяжелых травм. Так, прямо перед началом сезона армейцы лишились Игоря Дивеева, а по ходу турнира из-за разрыва крестообразной связки левого колена выбыл Максим Мухин.

Главный тренер Владимир Федотов предъявляет высокие требования к игрокам, из-за чего редко прибегает к заменам по ходу игры. Однако из-за нехватки футболистов практически вся армейская молодежь успела получить игровое время в РПЛ — гораздо чаще на поле стали выходить Матвей Лукин, Илья Агапов, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов.

А 18-летний Михаил Рядно успел не только запомниться шикарным голом в ворота «Сочи» с неудобной ноги, но и черными ретро-бутсами, которые разрывали медиапространство на протяжении нескольких дней.

Все сложности привели к неудовлетворительному восьмому месту по итогам 2023 года — в активе ЦСКА всего 28 очков. После серебра прошлого сезона и выигранного кубка подобный результат вызывает у болельщиков лишь разочарование.

Главные скандалы

Трансфер Марио Фернандеса в «Зенит»

close 100% Александр Вильф/РИА Новости

В июле стало известно, что экс-защитник ЦСКА Марио Фернандес, который на протяжении десяти лет служил красно-синим цветам и по договоренности с клубом бесплатно расторг контракт и отправился играть в Бразилию, вернулся в Россию. Но не в Москву, а в Санкт-Петербург, что повергло в шок всех, кто так или иначе следит за ЦСКА. Болельщики призывали закрасить граффити с его изображением на «ВЭБ Арене», однако в клубе решили воздержаться от резких действий.

Возвращение Фернандеса на стадион ЦСКА случилось 3 сентября. В той игре русский бразилец не отметился результативными действиями, но запомнился рывком после гола на 87-й минуте от скамейки сине-бело-голубых к угловому флажку через всю бровку мимо скамейки ЦСКА.

После этого футболист был неофициально выписан из списка легенд армейской команды, а после получил в одной из игр травму колена и пропустил большую часть осени.

«Какой дебил принимал решение играть»?

close 100% Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Снегопад в декабре — привычное явление для РФ, но не для российского футбола. Матч 17-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом» прошел в Москве в мороз при невероятных осадках. Поле завалило снегом, а сотрудники «ВЭБ Арены» были вынуждены прочищать разметку на поле прямо во время игры. Матч завершился победой армейцев со счетом 2:0, и главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в послематчевом интервью не сдерживал себя, за что впоследствии получил дисквалификацию на два матча.

«Че тут спрашивать про футбол? О чем разговор вообще здесь? Другой вопрос задавайте. Не было никаких вариантов сегодня побеждать. У кого залетело, у кого получилось — вот и все. Какой футбол?! А вот какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают?.. И так в России футбол не особо, мягко говоря. Хорошо кому-то сделали? Понравилась игра вам? Ну говорите, говорите, вы тоже можете сказать, че?» — заявил Карпин в эфире «Матч ТВ».

«Я тебе телефон в одно место засуну»

close 100% Григорий Сысоев/РИА Новости

Рядовой матч сезона между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» завершился результативной ничьей — 1:1. После игры один из журналистов подошел на парковке к нападающему Артему Дзюбе и передал слова российского тренера Игоря Шалимова, заявившего, что футболист забьет не больше двух голов в нынешнем сезоне. Форвард ответил: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз».

Казалось, что превзойти реакцию Дзюбы в медиаполе невозможно, но спустя сутки в эфире «Коммент.Шоу» Леонид Слуцкий сделал это, назвав журналиста «дебилом»:

«19-летний дебил работает для болельщиков, когда бежит за территорию… Если бы в Голландии журналист начал бы снимать на камеру человека без разрешения, вот его бы и забрали, а не говорили бы, что в Голландии это невозможно».

В итоге КДК РФС оштрафовал Слуцкого на 100 тыс. рублей и вынес Дзюбе условную дисквалификацию. С тех пор форвард перестал общаться с прессой в микст-зоне, предпочитая для разговоров клубные медиа.

Лучшие матчи

«Зенит» — «Динамо» — 2:3

Первое поражение чемпионов случилось уже в третьем туре — петербуржцы на родной арене потерпели неудачу в игре с «Динамо» Марцела Лички. Счет на второй минуте открыл Константин Тюкавин, однако спустя восемь минут Бальбуэна срезал мяч в свои ворота после классной атаки хозяев.

Вновь вперед бело-голубых вывел все тот же Тюкавин на 33-й минуте — счет 1:2 держался до 90-й минуты, когда Иван Сергеев сравнял счет и, как казалось, принес «Зениту» ничью. Но против выступил Вячеслав Грулев, который на 94-й минуте завершил контратаку «Динамо» голом.

«Краснодар» — ЦСКА — 1:0

Последний матч года не только сохранил интригу в чемпионской гонке, но и собрал аншлаг — впервые за время введения Fan ID на российском стадионе были выкуплены все доступные к продаже билеты. Напряженный характер игры, огненная развязка и важнейшая победа хозяев — вечер 10 декабря 2023 года краснодарские болельщики будут помнить еще долго.

«Ростов» — ЦСКА — 3:3

В конце сентября кризисный «Ростов» встречался с ЦСКА — два быстрых гола в исполнении Алексея Миронова и Егора Голенкова приблизили хозяев к сенсационной победе, но гости не растерялись. Сначала Келлвен сократил отставание в счете, после чего во втором тайме Голенков восстановил преимущество команды Валерия Карпина до двух мячей. На это голами ответили Федор Чалов и Аббосбек Файзуллаев — зажигательный пинг-понг завершился вничью.