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Спорт

Провал в игре с лидером мирового рейтинга: Медведев без шансов уступил Алькарасу

Медведев проиграл в двух сетах Алькарасу на Итоговом турнире АТР в Турине

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Aly Song/Reuters
В матче третьего тура Итогового турнира года АТР россиянин Даниил Медведев не справился с Карлосом Алькарасом из Испании. Матч завершился сл счетом 6:4, 6:4 в пользу молодого пиренейца. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
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18:10

На этом мы прощаемся с вами! До новых встреч!

18:03

Не оставляет своих поклонников без автографа Даниил, на позитивной ноте завершая выступление на групповом этапе.

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18:01

Все, игра окончена! Со второго места выходит в плей-офф Даниил Медведев, его соперник по полуфиналу определился в конце дня после поединка Андрея Рублева и Александра Зверева,

18:00

40:0, здорово Карлос сокращает дистанцию и зарабатывает три чемпионских очка.

17:59

15:0, на подаче Алькарас.

17:58

4:5, вот это да. Совершенно неожиданно Даниил отдает подачу в этом гейме, и теперь Алькарас будет подавать на матч.

17:57

30:40, брейк-пойнт у Алькараса! Сейчас может все решиться!

17:56

15:30, что-то не идет у Дани с подачей, очень легко испанец принимает и вколачивает следом мяч.

17:55

0:15, на подаче Медведев.

17:54

4:4, какая же напряженная игра!

17:53

40:30, не докручивает мяч Медведев, упуская шанс на брейк!

17:52

15:30, начинает немного дрожать испанец, чувствуется нервозность в его игре.

17:51

15:0, на подаче Алькарас.

17:50

4:3, Медведев снова впереди!

17:49

40:15, в один-два удара заканчиваются розыгрыши на подаче Медведева.

17:48

30:15, двойная ошибка у Медведева.

17:47

15:0, подает Медведев.

17:46

3:3, смэшем закрывает этот гейм Алькарас.

17:45

40:30, как же здорово Даниил наказывает оппонента за опрометчивый выход к сетке!

17:44

40:0, в аут попадает Даниил.

17:43

15:0, на подаче Алькарас.

17:42

3:2, Медведев в третий раз вперед выходит.

17:41

40:0, Даниил уверенно действует в этом сете и не оставляет шансов сопернику на своей подаче.

17:40

15:0, на подаче Медведев.

17:39

2:2, Алькарас сравнивает счет.

17:38

40:0, в очередной раз загонял вдоль задней линии Медведева Алькарас и легко на противоходе вонзил мяч в корт.

17:36

15:0, на подаче Алькарас.

17:35

2:1, дожал Даня своим фирменным бекхэндом и снова вышел вперед!

17:34

40:40, выравнивает все-таки счет российский теннисист.

17:33

30:40, брейк-пойнт у Алькараса снова.

17:32

15:30, по аутам начинает бить Медведев.

17:31

15:0, подает Медведев.

17:30

1:1, счет снова равный.

17:29

40:30, две подряд удачные атаки проводит испанец.

17:28

15:30, дает шансы Алькарас Медведеву.

17:27

0:15, на подаче Алькарас.

17:26

1:0, первый гейм второго сета забирает Медведев.

17:26

40:30, плотная борьба у нас.

17:25

30:15, обменялись удачными атаками игроки.

17:24

Начинаем второй сет. 15:0, на подаче Медведев.

17:23

Статистика первого сета на ваших экранах.

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17:22

6:4, перебегал испанец на задней линии Медведева и взял первый сет.

17:21

40:15, двойной сет-пойнт у Карлоса.

17:20

30:15, старается не отпустить своего соперника Медведев!

17:19

15:0, подает Алькарас.

17:18

4:5, Медведев забирает гейм. Теперь надо делать брейк во что бы то ни стало!

17:17

40:0, классно исполняет подачу Медведев.

17:16

15:0, подает Медведев.

17:15

5:3, в сетку заряжает Даниил и проигрывает восьмой гейм.

17:14

40:30, двигается Медведев вправо, а Алькарас бьет влево.

17:12

15:30, и снова чуть быстрее нужного двигается Медведев.

17:11

0:15, на подаче Алькарас.

17:09

3:4, первый брейк в матче, и к сожалению, не Даниил его оформляет.

17:08

0:40, слишком быстро подает Медведев, из-за чего Алькарас без проблем принимает и следом забирает очки.

17:07

0:15, как красиво Карлос перехитрил Даню, убрав мяч в угол!

17:06

3:3, и вновь равенство на табло!

17:05

40:30, близко к сетке подобрался Алькарас и легко запутал Медведева, направившего мяч в аут.

17:04

15:30, заставляет Медведев своего оппонента побегать по корту.

17:02

0:15, на подаче Медведев.

17:01

3:2, Даниил в третий раз берет свою подачу.

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17:00

40:30, челлендж взял Алькарас на попадание в аут соперником, но после повтора очко засчитали россиянина.

16:59

30:15, неплохо Карлос принимает удары оппонента, но Даня тоже не лыком шит.

16:58

15:0, на подаче Медведев.

16:57

2:2, дожал-таки Карлос Даниила в больше-меньше.

16:55

40:40, два идеальных подкрученных удара испанец нанес и счет сравнял.

16:54

15:40, два брейка у Дани! Надо брать!

16:53

15:30, очень классно коротким кроссом Карлос закрутил мяч в угол.

16:52

0:15, круто Медведев угадал направление подачи Алькараса и попал под опорную ногу.

16:50

2:1, Медведев снова выходит вперед.

16:49

40:30, пошла получше подача у россиянина.

16:48

15:30, обменялись удачными атаками игроки.

16:47

0:15, подает Медведев.

16:46

1:1, просто без шансов в этом гейме для нашего соотечественника.

16:45

40:0, уходящая подача от Алькатраса абсолютно неберущаяся.

16:44

15:0, на подаче Карлос.

16:43

1:0, первый гейм за Медведевым остается.

16:42

40:15, глубоко под заднюю линию бьет Даня.

16:41

30:15, два подряд удачных удара в противоход испанцу наносит россиянин.

16:40

0:15, первое очко за Алькарасом благодаря двойной ошибке Даниила.

16:35

Первым подавать будет Медведев.

16:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на матче третьего тура Итогового турнира года АТР, в котором россиянин Даниил Медведев играет с Карлосом Алькарасом из Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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