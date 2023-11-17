Провал в игре с лидером мирового рейтинга: Медведев без шансов уступил Алькарасу

Не оставляет своих поклонников без автографа Даниил, на позитивной ноте завершая выступление на групповом этапе.
Все, игра окончена! Со второго места выходит в плей-офф Даниил Медведев, его соперник по полуфиналу определился в конце дня после поединка Андрея Рублева и Александра Зверева,
4:5, вот это да. Совершенно неожиданно Даниил отдает подачу в этом гейме, и теперь Алькарас будет подавать на матч.
15:30, что-то не идет у Дани с подачей, очень легко испанец принимает и вколачивает следом мяч.
40:0, в очередной раз загонял вдоль задней линии Медведева Алькарас и легко на противоходе вонзил мяч в корт.
0:40, слишком быстро подает Медведев, из-за чего Алькарас без проблем принимает и следом забирает очки.
40:30, челлендж взял Алькарас на попадание в аут соперником, но после повтора очко засчитали россиянина.