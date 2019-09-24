«Предали родину»: почему легендарные фигуристы бежали из СССР

Ровно 40 лет назад, 24 сентября 1979 года, легендарные советские фигуристы Людмила Белоусова и Олег Протопопов, завоевавшие два олимпийских золота подряд, не вернулись на родину после гастролей в Швейцарии.

По окончании очередного ледового шоу спортсмены внезапно направились не в аэропорт, а в местную полицию — писать заявление о предоставлении политического убежища.

Знаменитостям не отказали, и с тех пор пара поселилась в маленьком городке Гриндельвальд, где продолжала тренироваться и часто выезжала на шоу и мастер-классы.

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Но что же сподвигнуло чемпионов отказаться от страны, которая их обожала? Как их спортивная история подошла к такому концу?

Случайная встреча

Белоусова и Протопопов стали фигуристами, скорее, вопреки обстоятельствам, чем благодаря.

Он вырос в Ленинграде, пережил блокаду, чуть не погибнув вместе с матерью, и начал серьезно заниматься фигурным катанием только в 15 лет (уже тогда это считалось достаточно поздним возрастом) — и то лишь от отчаяния, поскольку его отказались брать в музыкальную школу по классу фортепиано.

Кроме того, увлечение спортом пришлось отложить из-за призыва в армию — Протопопова отправили на флот, где он старался заниматься, когда выдавалась возможность покататься на коньках.

Дочь танкиста из Ульяновска — Белоусова — тоже пришла в фигурное катание довольно поздно, в 16 лет, вдохновившись просмотром фильма «Весна на льду».

Так они разными путями начали прокладывать себе дорогу в спорте, причем изначально выступали как одиночники. Парное катание в ту пору только зарождалось, и на чемпионате СССР, в котором Протопопов принял участие с другой партнершей — Маргаритой Богоявленской — и лишь по той причине, что его настоятельно попросили в сборной Ленинграда, катались всего три дуэта.

Белоусова в это время пыталась заниматься в Москве с Кириллом Гуляевым — «спокойным, рассудительным, но совершенно лишенным всякого темперамента парнем», как вспоминала фигуристка в их общей с Протопоповым автобиографии.

Никаких особенных успехов дуэт Белоусова / Гуляев не добился.

Но осенью 1954 года в жизни Людмилы все изменилось. К тому моменту она занимала должность общественного инструктора начинающих фигуристов в парке имени Дзержинского и потому была отправлена на тренерское собрание.

Протопопов также неожиданно для себя поехал в Москву на «третьесортный тренерский семинар», поскольку руководителям ленинградской секции фигурного катания оказалось «некого больше туда послать».

Все остальные участники собрания оказались людьми в летах, и потому именно Людмила и Олег были вынуждены демонстрировать обсуждаемые элементы на льду — в том числе и в паре.

Вскоре судьба снова свела их на том катке.

«Какая-то группа фигуристов не явилась на тренировку, образовалось «окно». И тогда кто-то из нас предложил покататься», — вспоминали спортсмены.

Каток оказался настолько мал (9х9 метров), что одиночники в какой-то момент случайно столкнулись, схватились друг за друга и по инерции сделали свое первое совместное вращение.

После этого они уже намеренно исполнили синхронную «ласточку», и случайный зритель этого проката — отец фигуристки Ирины Голощаповой — спросил у ребят, насколько давно они выступают вместе. Фигуристы и сами ощутили между собой такую «химию», словно катались вместе не первый год.

«Ласточка» получилась удачно, мы почувствовали ее «прочность», и какое-то шестое чувство подсказало, что мы непременно будем кататься вместе», — признавались спортсмены.

Кстати, в будущем поклонники станут называть их именно ласточками за пролетное скольжение и чувственность.

С момента той встречи события начали развиваться стремительно. Молодые люди много переписывались, и несколько месяцев спустя Протопопов пригласил Белоусову к себе в Ленинград для совместных тренировок. Девушка перевелась из Московского института инженеров железнодорожного транспорта в аналогичный ленинградский вуз, и в декабре 1954 года пара приступила к занятиям.

Первые провалы и революция в парном катании

У начинающего дуэта возникало немало прений с тренерами. Первый наставник, имя которого спортсмены даже отказались называть в автобиографии, регулярно заявлял им, что они ничего не добьются, поскольку «в них нет спортивности», и совершенно не принимал их идей по поводу музыки для программ.

В итоге в 1958 году пара решила прекратить сотрудничество с какими-либо тренерами и самостоятельно ставить себе выступления,

хотя, конечно, совсем без консультаций со стороны не обходилось. Фигуристам помогала даже мать Протопопова — бывшая балерина Агния Гротт.

Однако первые годы работы без тренера получились весьма тяжелыми.

Спортсмены провалились на чемпионате мира в Париже — 1958, заняв лишь 13-е место из 15-ти из-за многочисленных неточностей и падения Людмилы.

Чемпионат Европы 1959 года в Давосе также не принес большого удовлетворения: дуэт стал лишь седьмым из 12-ти, вновь допустив грубые ошибки, в том числе падение Олега.

«Плохо обстояло дело с нашими «изобразительными мощностями». Запас техники и прочности был очень мал. Психологической подготовки — никакой», — констатировали фигуристы.

Тем не менее после чемпионата Европы — 1959 их уже заметили и начали относиться более серьезно: дуэт явно прогрессировал.

На первенстве СССР пару уже провожали овациями — Белоусовой и Протопопову удалось прокатать программу чисто и завоевать серебряную медаль.

Золото досталось признанным лидерам тех лет — Нине и Станиславу Жук, однако даже в прессе отмечали, что зрителям больше запомнилось именно выступление серебряных призеров. Их программа оказалась наполнена большей элегантностью и эстетикой, хотя и проиграла конкурентам по технической сложности.

С того момента Белоусова и Протопопов начали вырабатывать собственный стиль, объединивший атлетизм и безукоризненную четкость элементов на льду с чувственностью и плавными линиями.

«До сих пор считалось, что в парном катании партнеры должны кататься нос в нос, палец в палец. Верно считали, но была в этом и ограниченность.

Одним рывком мы сбросили эти цепи и нашли целый ряд новых сочетаний, движений, навеянных искусством балета. Мы создали фигуры, которые стали общепризнанными и в сугубо спортивных программах», — вспоминали фигуристы.

Так, они придумали новый вид парных спиралей, в том числе и «космическую спираль» (тодес на внутреннем ребре), а также амплитудную спираль в позе либела.

Также спортсмены усложнялись в плане прыжков — делали каскад из прыжков шпагат и аксель в полтора оборота. Не стояли на месте и поддержки — Белоусова и Протопопов стали исполнять зубцовое лассо и лассо-аксель.

И, безусловно, одним из главных достижений дуэта стало привнесение в парное катание невиданного ранее артистизма, глубоких образов и продуманности программ, которые покоряли публику и заставляли еще долго вспоминать их выступления.

В номере под музыку «Грезы любви» Ференца Листа фигуристы рассказывали о чувствах двух влюбленных так, словно это была театральная постановка без слов.

«Скорее, скорее! Мы должна поведать о том, что нас переполняет! О том, как мы любим друг друга. Как замечательно понимать друг друга. И показываем всем: да, чудо есть, но оно плоть от плоти нашей. И вы тоже можете сотворить его — захотите только. Вы помчитесь с нами к светлой мечте, осуществить которую дано каждому из нас», — так описывали спортсмены свой номер.

Неудивительно, что зрители сразу подпадали под магию их обаяния.

«Я когда смотрела на их катание, то часто просто плакала: у них была невероятная энергетика. Люди — особенно на показательных выступлениях — воспринимали их катание так же. Это то, что сейчас называют понятием «химия».

До них так никто не катался, да и после, если честно, я не могу назвать кого-нибудь, кто мог бы вызвать у меня такие эмоции», — говорила в интервью РИА «Новости» известный тренер Людмила Великова.

Победы и быстрый спад

За несколько лет в профессиональном спорте Белоусова и Протопопов приобрели необходимый опыт и сумели совместить свои прорывные наработки с идеальной физической готовностью. После этого медали посыпались, как из рога изобилия.

Фигуристы стали четырехкратными чемпионами мира и Европы, а также победили на Олимпийских играх в 1964 и 1968 годах.

Причем в Инсбруке-1964 триумф советских спортсменов стал большой неожиданностью: им удалось обойти титулованную пару из ГДР Марика Килиус / Ханс-Юрген Боймлер.

Спустя четыре года на Играх во французском Гренобле Белоусова и Протопопов победили уже в ранге фаворитов.

Они были кумирами всей страны и пользовались успехом за рубежом, куда их часто приглашали на шоу.

Однако спустя шесть лет тотального доминирования результаты пары пошли на спад, и руководство фигурного катания СССР начало хладнокровно списывать их со счетов в пользу более молодого дуэта — Ирины Родниной и Алексея Уланова.

Белоусова и Протопопов, конечно, начали сдавать в силу возраста (ему было 37, ей — 34), однако еще вполне могли побороться за попадание на пьедестал Олимпийских игр и потому были настроены принять участие в Саппоро-1972. Но у начальства были свои планы.

«Фаворитами считалась пара Роднина / Уланов, вторыми шли Смирнова / Сурайкин, мы же могли рассчитывать на твердое третье место.

Но нас никуда и не думали везти: бронзу в парном катании уже пообещали команде ГДР, а за это немцы пообещали поддержать Сергея Четверухина в соревнованиях одиночников, где позиции СССР были послабее. По сути, нас продали, хотя по форме все выглядело вполне прилично»,

— считал Протопопов.

Побег из СССР

Обиды на государство копились. Двукратные олимпийские чемпионы начали думать, что на внутренних соревнованиях судьи намеренно занижают им оценки, чтобы не дать даже теоретической возможности попасть в сборную для участия в международных турнирах, куда хотели отправить молодых.

Так, на чемпионате СССР 1970 года пара заняла лишь четвертое место и не попала в состав национальной команды. Их оценками тогда оказались недовольны и зрители прокатов, которые начали кричать и свистеть после оглашения результатов.

В 1972 году Белоусова и Протопопов в последний раз приняли участие в первенстве СССР и ушли из профессионального спорта, начав выступать в Ленинградском балете на льду.

Периодически они выезжали на гастроли за границу и получали немыслимые по тем временем гонорары, однако были вынуждены отдавать большую часть Госконцерту. Так, после прокатов в Нью-Йорке фигуристам заплатили $10 тысяч, но $9 947 из них они отдали государству.

Также чемпионов задевало якобы пренебрежительное отношение в собственной стране — словно к списанному в утиль материалу. Их имена даже не выделялись крупным шрифтом на афишах ледовых шоу.

«Нам в глаза говорили: «Вы нам не нужны», — вспоминал Протопопов.

В какой-то момент дуэту пришла идея бежать за границу — туда, где будут больше ценить их труд.

24 сентября 1979 года после окончания гастролей Ленбалета в Швейцарии пара попросила там политического убежища. С собой у них была только швейная машинка для костюмов, необходимые книги и видеопленка с записями тренировок и выступлений (без тренера спортсменам было необходимо постоянно отсматривать себя со стороны).

После этого Белоусову и Протопопова объявили предателями родины, вычеркнули из всех справочников СССР, а другим советским спортсменам запрещали общаться с ними во время встреч на гастролях за границей.

Спортсмены уверяли, что не держат за это зла на страну.

«Россия всегда оставалась в сердце, но мы давно люди мира, нас везде понимают независимо от языка... Русскими мы были и останемся, а быть гражданином не значит иметь бумажку с печатью», — говорила Белоусова.

Первое время пара жила в Швейцарии в отеле, но спустя два года начала снимать трехкомнатную квартиру в небольшом городке Гриндельвальд, где оказался хороший каток, пригодный для тренировок.

Собственным жильем спортсмены так и не обзавелись и, по словам Белоусовой, «экономили буквально на всем», однако не бедствовали, поскольку до самого преклонного возраста продолжали выступать на шоу. Их последний прокат состоялся в 2015 году в рамках концерта «Вечер чемпионов» в США.

Что касается отношений с родиной, то спортсмены впервые приехали в Россию после побега лишь в 2003-м — спустя 24 года отсутствия.

С тех пор они побывали в России еще несколько раз и даже посетили зимние Олимпийские игры в Сочи, поздравив с победой пару Татьяны Волосожар и Максима Транькова.

В 2017 году Белоусова ушла из жизни после продолжительной борьбы с раком. Теперь Протопопов остался один.