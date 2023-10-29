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Спорт

Ученица Тутберидзе пытается спастись: этап Гран-при России в Красноярске. LIVE

Гран-при России. 3-й этап. Красноярск. Произвольные программы. ОНЛАЙН

В Красноярске проходит третий этап Гран-при России по фигурному катанию. На второй день мужчины, женщины, спортивные пары и танцевальные дуэты показывают произвольные программы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
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09:34

Первую разминку завершает Арсений Димитриев.

09:34

108,65 балла — именно столько Варакин получает за свой прокат. Общая сумма — 171,62 балла.

09:31

Начинает Варакин с лутца, прыжок выходит в три оборота. А дальше его подводит ось — падение с тройного акселя. Вращения у Варакина на третий уровень, и чисто выполнен сольный тройной риттбергер. А вот с тройного флипа фигурист падает, дальше срыв акселя в каскаде с ойлером и сальховом, который получается в два оборота. Дорожку шагов судьи оценивают на первый уровень, еще один каскад тоже удается — одинарный риттбергер + двойной тулуп. А вот тройной флип + ойлер + тройной сальхов выполнен. К сожалению, достаточно много помарок допустил Варакин в своем прокате, от чего посыпалось его выступление слегка.

09:27

Максим Варакин покажет свою программу.

09:26

Сарновский за свой прокат получает 129,59 балла. Общая сумма — 189,74 балла.

09:24

Сарновский начинает с падения, не покоряется фигуристу тройной аксель. Зато следом чисто он выполняет тройной сальхов, дальше случается бабочка на акселе. К тройному лутцу только двойной тулуп цепляет фигурист, а вот вращения судьи оценивают на четвертый уровень. Каскад тройной лутц + тройной тулуп выходит чистым, дорожка шагов набирает второй уровень. Тройной флип сделан с недокрутом, зато секвенция сделана — тройной риттбергер + двойной аксель + двойной аксель. Не все получилось у фигуриста в произвольной программе, но вытягивал он, как мог.

09:20

Кирилл Сарновский на льду.

09:20

Федосимов за свой прокат набирает 138,07 балла. Его общая сумма — 194,99 балла.

09:18

Федосимов в начало ставит секвенцию чеетверной тулуп + двойной аксель, немного закруживает его после обоих прыжков. Зато тройной риттбергер выходит чистым. А вот на сольном четверном тулупе случается ошибка, только в два оборота элемент сделан. Каскад тройной флип + ойлер + тройной сальхов выполнен весьма достойно. Вращения судьи оценивают на четвертый уровень, а вот дорожка получает только первый. Каскад тройной лутц + тройной тулуп сделан без проблем, как и сольный двойной аксель. Тройной флип выполнен с недокрутом, пришлось и ногу вторую подставлять при приземлении. Боролся со своей программой фигурист, но доборолся.

09:14

Данил Федосимов открывает соревновательную часть.

09:13

Может, что-то беспокоит фигуриста — держится он за левую часть груди рядом с плечом. Его общая сумма 187,54 балла.

09:11

Идет на четверной тулуп фигурист, но падает с него, а дальше не покоряется аксель — бабочка. Зато тройной риттбергер у Пузанова выходит очень даже хорошим. Но следом вновь падение — с тройного акселя. Вращения фигуриста судьи оценивают на второй уровень, а вот каскад тройной лутц + тройной тулуп выходит здоровским, как и сольный тройной лутц. Каскад двойной аксель + ойлер + тройной сальхов с трудом и помарками, но выезжает Пузанов. Не задалась у него прыжковая часть в начале, но в середине программы сумел подсобраться фигурист.

09:07

Первым выступит белорусский фигурист Евгений Пузанов, он выступит вне конкурса.

09:00

Первая разминочная группа на льду.

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08:50

Первыми выступят мужчины. Соревнования начнутся в 09:00 по московскому времени, а список участников выглядит так:

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08:45

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию второго соревновательного дня на этапе Гран-при России в Красноярске, в рамках которого фигуристы в четырех видах покажут произвольные программы.

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