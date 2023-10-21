Ученица Тутберидзе на втором старте, Косторная идет в бой: этап Гран-при России в Омске. LIVE

13:02

Ерохов свой прокат начинает с каскада четверной сальхов + тройной тулуп, и прекрасно у него все получается. У четверного тулупа немного не получается выезд, но прыжок сделан, и это прекрасно. Следом вращения судьи оценивают на четвертый уровень. А вот тройной аксель сегодня не идет — бабочка на элементе, всего один оборот. Обидно! На очень и очень хороший прокат шел Алексей, вращения у него вторые тоже на четвертый уровень. Отличный был бы прокат.