Ученица Тутберидзе на втором старте, Косторная идет в бой: этап Гран-при России в Омске. LIVE

Ерохов свой прокат начинает с каскада четверной сальхов + тройной тулуп, и прекрасно у него все получается. У четверного тулупа немного не получается выезд, но прыжок сделан, и это прекрасно. Следом вращения судьи оценивают на четвертый уровень. А вот тройной аксель сегодня не идет — бабочка на элементе, всего один оборот. Обидно! На очень и очень хороший прокат шел Алексей, вращения у него вторые тоже на четвертый уровень. Отличный был бы прокат.
Начинает фигурист с четверного сальхова, прекрасным у него получается этот прыжок. Следом Терновский исполняет каскад четверной тулуп + тройной тулуп — также прекрасно он сделан, четко, аккуратно, без лишних движений. Тройной аксель с небольшой помаркой на выезде выходит, но это не портит впечатления от программы, с которой фигурист справляется очень и очень хорошо. Весьма неплохая хореография у него, сосредоточен Терновский на своем прокате, и это видно.
Анисимов начинает с четверного флипа и исполняет его чисто, отличным вышел прыжок, очень легкий, пролетный. А вот дальше больно телом об лед падает Анисимов с тройного акселя, к сожалению. Зато не мешает это его вращениям — на четвертый уровень оценивают судьи. Каскад тройной лутц + тройной тулуп без проблем прыгает фигурист. Прекрасно выстроена программа, отличная хореография, оттого и вдвойне обидно за срыв акселя.
Петров ставит в начало каскад: тройной флип получается чисто, а вот на тулупе выходит бабочка, только два оборота. Тройной аксель выполнен у фигуриста чисто, сразу же он уходит во вращения, их судьи оценивают на второй уровень. А вот третий прыжковый элемент не удается — бабочка на лутце приводит к падению, в итоге скручены только два оборота. Но тут надо отметить скорость — очень высокую пытается поддерживать фигурист, что, в целом, может приводит к помаркам, которые он допускает в своем прокате.
Четверной тулуп выходит, но с небольшим степ-аутом и недокрутом, а вот тройной аксель совершенно без проблем приземляет фигурист, очень легко. Вращения элегантные, судьи оценивают их на четвертый уровень. Каскад тройной лутц + тройной тулуп выполнен прекрасно, отлично сделаны оба элемента, неплохая дорожка шагов на второй уровень. Очень и очень достойное выступление.
Рухин свое выступление начинает с четверного сальхова, степ-аут случается, а на следующем элементе происходит падение — не покоряется четверной тулуп, соответственно, Егор и каскад теряет тоже. Зато тройной аксель выполнен спокойно и уверенно, дорожка шагов тоже выполнена очень даже неплохо, с вращениями у Рухина тоже не возникает особых проблем, но судьи ставят второй уровень. Не все получилось сегодня, к сожалению.
Бородин начинает свой прокат с чистого двойного акселя, следом заходит на каскад тройной лутц + тройной тулуп, пусть с помарками, но исполняет оба прыжка. Вращения судьи оценивают на четвертый уровень, и сама программа очень зажигательная, пусть фигурист еще немного скованно чувствует себя на льду. Сольный тройной флип выходит чистым, и немного под конец программы расслабляется фигурист, становится менее заметна его скованность. Вполне удачный дебют.
Увы, но на первым же элементе у Попова случается падение, не получается у фигуриста четверной сальхов. Впрочем, дальше тоже случается неудача — с четверного тулупа фигурист падает, не получается, соответственно, каскад прикрепить. А вот вращения на четвертый уровень сделаны, да и сольный тройной аксель выходит успешным. Но много баллов потерял на двух падениях фигурист, конечно. А ведь так очень интересная у него программа.
Первыми короткие программы покажут мужчины. Стартовый список на второй этап выглядит так: