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Спорт

Ученица Тутберидзе на втором старте, Косторная идет в бой: этап Гран-при России в Омске. LIVE

Гран-при России. 2-й этап. Омск. Короткие программы. ОНЛАЙН

Второй этап Гран-при России проходит в Омске. В первый соревновательный день мужчины, женщины, где на второй старт подряд выходит ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, и спортивные пары покажут свои короткие программы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию стартов.
Трансляция
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13:04

Михаил Полянский свой прокат покажет.

13:04

Ерохов получает за свой прокат 82,18 балла.

13:02

Ерохов свой прокат начинает с каскада четверной сальхов + тройной тулуп, и прекрасно у него все получается. У четверного тулупа немного не получается выезд, но прыжок сделан, и это прекрасно. Следом вращения судьи оценивают на четвертый уровень. А вот тройной аксель сегодня не идет — бабочка на элементе, всего один оборот. Обидно! На очень и очень хороший прокат шел Алексей, вращения у него вторые тоже на четвертый уровень. Отличный был бы прокат.

12:58

Алексей Ерохов выходит на лед.

12:57

Набирает за свой прокат фигурист 83,03 балла.

12:56

Начинает фигурист с четверного сальхова, прекрасным у него получается этот прыжок. Следом Терновский исполняет каскад четверной тулуп + тройной тулуп — также прекрасно он сделан, четко, аккуратно, без лишних движений. Тройной аксель с небольшой помаркой на выезде выходит, но это не портит впечатления от программы, с которой фигурист справляется очень и очень хорошо. Весьма неплохая хореография у него, сосредоточен Терновский на своем прокате, и это видно.

12:53

Открывает вторую разминку Михаил Терновский.

12:45

А турнирная таблица выглядит так:

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12:44

Вторая разминочная группа выходит на лед.

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12:44

Анисимов получает за свое выступление 81,11 балла.

12:42

Анисимов начинает с четверного флипа и исполняет его чисто, отличным вышел прыжок, очень легкий, пролетный. А вот дальше больно телом об лед падает Анисимов с тройного акселя, к сожалению. Зато не мешает это его вращениям — на четвертый уровень оценивают судьи. Каскад тройной лутц + тройной тулуп без проблем прыгает фигурист. Прекрасно выстроена программа, отличная хореография, оттого и вдвойне обидно за срыв акселя.

12:38

Выступление первой группы участников завершает Андрей Анисимов.

12:37

Петров за свой короткий прокат набирает 57,28 балла.

12:35

Петров ставит в начало каскад: тройной флип получается чисто, а вот на тулупе выходит бабочка, только два оборота. Тройной аксель выполнен у фигуриста чисто, сразу же он уходит во вращения, их судьи оценивают на второй уровень. А вот третий прыжковый элемент не удается — бабочка на лутце приводит к падению, в итоге скручены только два оборота. Но тут надо отметить скорость — очень высокую пытается поддерживать фигурист, что, в целом, может приводит к помаркам, которые он допускает в своем прокате.

12:32

Максим Петров на льду.

12:32

Соловьев за свое выступление набирает 84,88 балла.

12:30

Четверной тулуп выходит, но с небольшим степ-аутом и недокрутом, а вот тройной аксель совершенно без проблем приземляет фигурист, очень легко. Вращения элегантные, судьи оценивают их на четвертый уровень. Каскад тройной лутц + тройной тулуп выполнен прекрасно, отлично сделаны оба элемента, неплохая дорожка шагов на второй уровень. Очень и очень достойное выступление.

12:26

Семен Соловьев покажет свою короткую программу.

12:25

67,24 балла — именно столько получает Рухин за свой прокат.

12:23

Рухин свое выступление начинает с четверного сальхова, степ-аут случается, а на следующем элементе происходит падение — не покоряется четверной тулуп, соответственно, Егор и каскад теряет тоже. Зато тройной аксель выполнен спокойно и уверенно, дорожка шагов тоже выполнена очень даже неплохо, с вращениями у Рухина тоже не возникает особых проблем, но судьи ставят второй уровень. Не все получилось сегодня, к сожалению.

12:19

Егор Рухин на льду.

12:19

Бородин получает за свое исполнение 61,63 балла.

12:17

Бородин начинает свой прокат с чистого двойного акселя, следом заходит на каскад тройной лутц + тройной тулуп, пусть с помарками, но исполняет оба прыжка. Вращения судьи оценивают на четвертый уровень, и сама программа очень зажигательная, пусть фигурист еще немного скованно чувствует себя на льду. Сольный тройной флип выходит чистым, и немного под конец программы расслабляется фигурист, становится менее заметна его скованность. Вполне удачный дебют.

12:13

Следующим на лед выходит Александр Бородин. Он дебютирует на подобном уровне.

12:13

Попов набирает за свой прокат 69,00 балла.

12:10

Увы, но на первым же элементе у Попова случается падение, не получается у фигуриста четверной сальхов. Впрочем, дальше тоже случается неудача — с четверного тулупа фигурист падает, не получается, соответственно, каскад прикрепить. А вот вращения на четвертый уровень сделаны, да и сольный тройной аксель выходит успешным. Но много баллов потерял на двух падениях фигурист, конечно. А ведь так очень интересная у него программа.

12:07

Открывает соревнования у мужчин Иван Попов.

12:00

Первая разминочная группа на льду:

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11:55

Соревнования начнутся через пять минут.

11:50

Первыми короткие программы покажут мужчины. Стартовый список на второй этап выглядит так:

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11:45

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию первого соревновательного дня этапа Гран-при России в Омске, в рамках которого мужчины, женщины и спортивные пары покажут свои короткие программы.

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