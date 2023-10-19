«Хорошая идея». В России могут возродить парады физкультурников

Решения Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении спортсменов из России являются «этнической дискриминацией», считает президент Владимир Путин. На форуме «Россия — спортивная держава» глава государства заявил о намерении довести до 70% долю россиян, занимающихся спортом; открыл новые физкультурные центры и одобрил идею проводить спортивные парады на Красной площади. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Запрет участия российских спортсменов в международных соревнованиях это этническая дискриминация России. Об этом в своей речи заявил президент РФ Владимир Путин на полях форума «Россия — спортивная держава», проходящем в Перми.

«Благодаря» некоторым руководителям современного МОК мы узнали, что приглашение на Игры — это не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия, и заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами, которые к спорту вообще не имеют никакого отношения, и что сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые и к политике-то отношения никакого не имеют, и в качестве грубой и по факту расистской, этнической дискриминации», — сказал Владимир Путин.

При этом Россия готова взаимодействовать со всеми, кто разделяет традиционные ценности спорта.

В марте 2022 года, после ввода российских войск на Украину МОК рекомендовал отстранить спортсменов из РФ от международных турниров. Спустя год комитет рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе (решение относится и к белорусам). В октябре этого года МОК также отстранил на неопределенный срок Олимпийский комитет России из-за включения в его состав олимпийских советов ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

19 октября Владимир Путин напомнил о планах провести в России международные спортивные состязания вне рамок МОК.

«Игры БРИКС уже стоят в нашем спортивном календаре: они пройдут в Казани в июне 2024 года. А в сентябре Москва и Екатеринбург примут Всемирные игры дружбы. В их программе и хорошо известные виды спорта, и набирающие популярность — такие, к примеру, как брейкинг, скейтбординг и спортивное программирование», — сообщил Владимир Путин.

Еще с 23 февраля по 3 марта 2024 года в Казани пройдут первые «Игры будущего». Они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности.

Вовлечь в занятия спортом планируется 70% россиян

Путин также заявил, что к 2030 году в России спортом должны заниматься 70% граждан.

«Наша задача — вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70% российских граждан, то есть сделать спорт нормой жизни для 93 миллионов человек, причем всех возрастов и групп здоровья», — сказал президент.

За четыре последних года показатель, по данным Путина, вырос с 40% до 53%.

«Это без малого 70 млн человек», — пояснил он.

2024-й будет годом спорта

Президент России Владимир Путин назвал хорошей идеей возродить спортивные парады на Красной площади. С соответствующим предложением выступил глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

«В следующем году у нас будут масштабные события — «Игры дружбы», «Игры будущего», игры БРИКС ... (хочу) к вам обратиться, чтобы следующий год сделать годом спорта. Весь мир будет смотреть за этим. Также можно возродить спортивный парад на Красной площади, готовы все организовать, как их проводили в рамках «Игр доброй воли», — сказал Кремлев.

«Хорошая идея», — отреагировал президент.

Открыты новые спортивные центры

На форуме в Перми состоялась церемония открытия новых спортивных комплексов в различных регионах РФ. Среди них — Центр спортивной борьбы в Ульяновске, Центр гимнастики в Тобольске, спортивно-оздоровительный комплекс в Брянске, спортивный комплекс с бассейном в Балабаново (Калужская область), универсальный спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский» в Магадане.

По мнению Путина, в России «немало» спортобъектов — 353 тысячи.

«Но пока (этого) недостаточно для всей страны в целом, для того, чтобы мы вышли на тот уровень, который мы заявили как необходимую планку для развития физической культуры и спорта», — считает глава государства.