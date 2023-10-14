Гран-при России стартует в Уфе: мужчины и женщины показывают короткие программы. LIVE

Соревновательный этап в фигурном катании открывает этап Гран-при России в Уфе. Мужчины и женщины показывают короткие программы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
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С конца
12:55
Первая разминочная группа выглядит так:
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100%
12:50
Первыми выступят мужчины, список участников выглядит таким образом:
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100%
12:45
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» ведет первый день соревнований на первом этапе Гран-при России в Уфе, в рамках которого мужчины и женщины покажут свои короткие выступления.
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