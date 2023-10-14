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Спорт

Гран-при России стартует в Уфе: мужчины и женщины показывают короткие программы. LIVE

Гран-при России. 1-й этап, Уфа. Мужчины. Женщины. Короткая программы. ОНЛАЙН

Соревновательный этап в фигурном катании открывает этап Гран-при России в Уфе. Мужчины и женщины показывают короткие программы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
12:55

Первая разминочная группа выглядит так:

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12:50

Первыми выступят мужчины, список участников выглядит таким образом:

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12:45

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» ведет первый день соревнований на первом этапе Гран-при России в Уфе, в рамках которого мужчины и женщины покажут свои короткие выступления.

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