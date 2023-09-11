«Свободная касса, подходите»: экс-вратарь «Зенита» закатил вечеринку в честь развода

Экс-вратарь петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев громко отпраздновал развод со второй женой Екатериной. Вместе с друзьями экс-супруги устроили празднование, на котором выбросили обручальные кольца, сожгли совместные фотографии и поблагодарили друг друга за счастливые годы вместе.

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев устроил вечеринку в компании бывшей жены и общих друзей по случаю развода. О распаде союза ранее в соцсетях сообщила Екатерина Малафеева, теперь уже — экс-супруга спортсмена.

«Настало время быть с вами честной. Теперь только правда и ничего, кроме правды. Наша история закончилась.

Вчера был необычный день для нашей семьи. Как правило, такие моменты в каждом доме воспринимают трагично. Потому что когда заканчивается история большой любви, дружбы, партнерства, когда люди более 12 лет создают, дарят друг другу заботу и любовь, а потом принимают решение быть честными перед собой… Так вот, я говорю за себя, я не хотела бы, чтобы этот день перечеркнул все то тепло, которое было за эти годы.

Хочется, чтобы это стало как новая ступень наших дружеских отношений. Наша задача теперь — сохранить все ценности, которые мы закладывали в наши чувства, отношения. Мы открываем новую эру. Хочется показать, что можно оставаться людьми, уметь что-то сохранять. Мы потратили себя как пара, но сохранили себя родителями. И это очень важно для каждой семьи», — написала Малафеева.

Спортсмен и его супруга решили отметить завершение совместной жизни на мажорной ноте. Они собрали друзей и устроили празднование, во время которого они выбросили обручальные кольца и сожгли совместные фотографии. Малафеев поблагодарил бывшую жену за счастливые моменты.

«Возможно, это начало новой жизни для каждого из нас, новый путь.

Спасибо тебе за эти годы прекрасные, я счастлив, что был с тобой. Свободная касса, подходите»,

— заявил Малафеев, после чего попросил включить песню «Я свободен».

О кризисе в семье спортсмена стало известно в 2021 году, когда Вячеслав сообщил о проблемах в отношениях. Затем Екатерина рассказала в соцсетях о том, что супруги перестали жить вместе, а в ноябре Малафеев публично объявил, что подал на развод. Вскоре Екатерина купила квартиру и показала подписчикам, как отмечает это событие.

Однако развода не последовало, сближению супругов поспособствовал ремонт в новой квартире. Екатерина признавалась, что полгода разлуки позволили ей и мужу под другим углом взглянуть на их отношения.

«Мы сильно изменились за это время, повзрослели и стали самостоятельными. Мы трансформировались, и отношения наши тоже.

Вместе сейчас нам хорошо, а что будет дальше, жизнь покажет», — писала Малафеева.

Тем не менее, долго обновленный союз не продержался. Теперь Вячеслав и Екатерина в разводе, но уверены, что смогут сохранить теплые дружеские отношения ради детей — общего сына Алекса и детей Вячеслава от первого брака. Екатерина помогала спортсмену воспитывать дочь Ксению и сына Максима после того, как первая жена Малафеева Марина, сестра известного футбольного арбитра Владислава Безбородова, погибла в автокатастрофе.