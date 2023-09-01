Куда уйдут два форварда «Спартака»? Последний день трансферного окна. LIVE

16:30

Потенциально главный трансфер дня состоялся между «Барселоной» и «Брайтоном» — Ансу Фати перебрался в английский клуб на сезон на правах аренды.

Это подписание очень важно для всех нас. Я уверен, что Ансу поможет нам достичь новых целей и мы сможем помочь ему вернуться на тот уровень, которого он заслуживает», — заявил главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби.

Фати называли наследником Лионеля Месси, но Ансу не отличался высокой результативностью и часто получал травмы, восстановление после которых занимало много времени.

В минувшем сезоне Фати провел в чемпионате Испании 36 матчей, в которых отметился семью голами и тремя результативными передачами. В среднем он проводил на поле 38 минут. В нынешнем сезоне Ла Лиги игрок сыграл в трех матчах, в которых не отметился результативными действиями. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Фати составляет €35 млн.