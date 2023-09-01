Куда уйдут два форварда «Спартака»? Последний день трансферного окна. LIVE

Потенциально главный трансфер дня состоялся между «Барселоной» и «Брайтоном» — Ансу Фати перебрался в английский клуб на сезон на правах аренды.
Это подписание очень важно для всех нас. Я уверен, что Ансу поможет нам достичь новых целей и мы сможем помочь ему вернуться на тот уровень, которого он заслуживает», — заявил главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби.
Фати называли наследником Лионеля Месси, но Ансу не отличался высокой результативностью и часто получал травмы, восстановление после которых занимало много времени.
В минувшем сезоне Фати провел в чемпионате Испании 36 матчей, в которых отметился семью голами и тремя результативными передачами. В среднем он проводил на поле 38 минут. В нынешнем сезоне Ла Лиги игрок сыграл в трех матчах, в которых не отметился результативными действиями. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Фати составляет €35 млн.
В ближайшие часы покинуть «Спартак» могут два нападающих — Шамар Николсон и Кейта Бальде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главного редактора издания «Спорт-Экспресс» Максим Алланазаров.
Раньше всех окно переходов закроется в немецкой Бундеслиге — в 19:00 по московскому времени. В Италии дедлайн состоится двумя часами позднее, ровно в полночь выйдет из игры Франция. Испания и Англия закроют свои двери для новых игроков в 01:00 мск 2 сентября.