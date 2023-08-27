Прекрасные и опасные: сильнейшие боксерши планеты

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Женский бокс в России традиционно менее популярен, чем мужской, и далеко не так широко освещается. И, вместе с тем, еще недавно наряду с именами Кости Цзю, Александра Поветкина, Дениса Лебедева на слуху было имя Натальи Рагозиной — пожалуй, самой успешной женщины-боксера в истории нашей страны.

Неудивительно: выдающаяся спортсменка за свою карьеру провела 22 боя и выиграла каждый из них, завоевывая титул за титулом.

Уроженка города Абай Карагандинской области изначально не собиралась заниматься таким жестким спортом. Свой спортивный путь будущая мисс Кувалда с подачи старшей сестры Татьяны начала с легкой атлетики, бегая на средние дистанции. Но в этой дисциплине она не добилась выдающихся достижений, а затем волей случая в ее жизни появился бокс. И поражение в первом спарринге лишь подтолкнуло ее к тому, чтобы посвятить жизнь единоборствам.

Переехав в Нижний Тагил в 1993 году, Рагозина занялась кикбоксингом и в 16 лет выиграла свой первый турнир. Пять лет спустя она уехала в Москву, уже будучи опытной спортсменкой. В 1998 году она получила звание заслуженного мастера спорта по кикбоксингу — первой в России. В любительский бокс Рагозина пришла в 1999 году и последующие пять лет совершенствовала навыки, чтобы затем, уже на профессиональном уровне, стартовать с четырех нокаутов.

Карьера Рагозиной в профессиональном боксе продолжалась с 2004 по 2009 год. За это время она 13 раз нокаутировала соперниц, завоевала титулы чемпионки мира во втором среднем весе по версиям WIBF, IWBF, WIBA, WBA, WBC, WIBC и GBU.

При этом в какой-то момент при весе 76,204 кг она решилась перейти в супертяжелую категорию и завершила карьеру эффектной победой нокаутом над Памелой Лондон из Гайаны, которая весила на 30 кг больше самой Натальи. Рагозина стала первой в истории чемпионкой мира в двух весовых категориях, а вскоре она была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как спортсменка, обладающая всеми возможными в профессиональном боксе поясами.

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Как и Рагозина, и многие другие боксерши, Светлана Кулакова путь к вершинам мирового бокса начала с кикбоксинга, которым занялась еще в подростковом возрасте. На серьезный уровень она вышла благодаря заслуженному тренеру России Марку Мельцеру (к слову, именно он ранее пригласил в Москву Рагозину). Однако специалист сразу пояснил спортсменке, что боев по кикбоксингу проводится немного, поэтому стоит чередовать их с занятиями боксом.

Несмотря на это, в кикбоксинге Кулакова стала чемпионкой мира и четырехкратной чемпионкой Европы среди любителей. В профессионалах она также завоевала титул чемпионки мира.

Вскоре Светлана посвятила себя исключительно боксу. Она подписала контракт на три года выступлений в Германии, именно там началась ее профессиональная боксерская карьера. За рубежом она провела три боя, каждый из которых выиграла, однако затем решила вернуться на родину.

После паузы, связанной с рождением дочери, Кулакова вернулась на ринг и до ноября 2017 года провела в общей сложности 14 боев, из которых выиграла 13, а один — поединок за титул чемпионки мира в первом полусреднем весе по версии WBA против Лауры Эстече из Аргентины — завершился вничью. Этот пояс Кулаковой так и не покорился, хотя она билась с Эстече в статусе временной чемпионки WBA.

Тем не менее позже она завоевала титул сильнейшей боксерши планеты в первом полусреднем весе по версии IBO, и этот пояс Кулакова удерживала на протяжении пяти лет.

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Американка Холли Холм добилась впечатляющих результатов в разных видах единоборств. Так, ее знают как одну из самых успешных женщин – бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Именно она нанесла знаменитой Ронде Роузи первое поражение, ознаменовавшее закат карьеры выдающейся спортсменки.

Холм 41 год, но и сейчас она продолжает активно выступать в октагоне — в марте 2023 года она судейским решением победила россиянку Яну Сантос, а в июле встречалась с бразильянкой Майрой Сильвой и потерпела поражение — Сильва, правда, после этого публично объявила о том, что провалила допинг-тест, сданный перед поединком с Холли.

Впрочем, сегодня мы все же говорим о боксе — и здесь Холм, безусловно, есть чем гордиться. В ее боксерской карьере было 38 боев, 33 из которых она выиграла, девять раз победив нокаутом. В 2008 году она стала абсолютной чемпионкой мира в первом полусреднем весе. При этом Холли выступала и во второй полусредней категории.

В общей сложности она 16 раз защитила титулы чемпионки мира в трех весовых категориях.

Она становилась сильнейшей боксершей планеты по версиям WBF, WBAN, WBC, GB, WIBA, IFBA, WBA и IBA.

Лейла Али

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Великий Мохаммед Али оставил, безусловно, огромное наследие в мире бокса. И не в последнюю очередь — благодаря своим детям. Али был отцом девятерых детей, многие пошли по его стопам, а наибольших успехов добилась его дочь от третьего брака Лейла. В 1999 году 21-летняя девушка стремительно ворвалась в большой бокс, в первом же поединке на профессиональном ринге уже на 32-й секунде отправив в нокаут Эйприл Флауэрс.

За восемь лет профессиональной карьеры Али провела 24 боя и выиграла каждый из них, при этом 21 раз она побеждала нокаутом.

Среди ее соперниц была, в том числе, Жаклин Фрейзер-Лайд, дочь Джо Фрейзера, в свое время трижды бившегося с Мохаммедом Али. Примечательно, однако, что за карьеру Лейла ни разу не сошлась в ринге с Натальей Рагозиной, хотя несколько раз этот бой был очень близок к тому, чтобы состояться. Но этого не произошло, о чем Рагозина не раз сожалела. Лейла Али являлась чемпионкой мира по версиям IBA, WIBA и IWBF.

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Уроженка колумбийской Картахены, Брекхус снискала славу как представительница Норвегии — когда ей было два года, ее удочерила норвежская пара, и будущая звезда мирового бокса росла в Бергене. Брекхус также начала свой путь в единоборствах с кикбоксинга, став чемпионкой мира и Европы в весовой категории до 65 кг.

Затем в жизни Сесилии появился бокс, на любительском уровне она провела 80 боев, из которых выиграла 75. В ее копилке победы на чемпионатах Норвегии, титулы чемпионки Европы и мира. А в 2007 году Брекхус перешла на профессиональный уровень, начав заниматься у знаменитого немецкого тренера Улли Вегнера. Ее первой соперницей стала хорватка Ксения Копрек, которую Сесилия победила единогласным судейским решением.

В 2009 году Брекхус сошлась на ринге с непобежденной датчанкой Винни Сковгор, на кону стояли чемпионские пояса по версиям WBA и WBC. Выиграв по очкам, Сесилия забрала титулы и с тех пор более 10 лет доминировала в полусреднем весе.

Она стала первой женщиной, объединившей четыре основных титула – WBC, WBA, WBO и IBF. В частности, пояс WBA она защитила 24 раза.

Выдающаяся карьера Брекхус, однако, все же была омрачена поражениями. В 2020 году она билась с американкой Джессикой Маккаскилл, к этому поединку Сесилия подошла с рекордом 36-0. Маккаскилл стала первой, кто смог одолеть Брекхус на профессиональном ринге, представительница США выиграла раздельным судейским решением. Год спустя норвежка провела реванш с Джессикой, но этот бой закончился еще хуже: Сесилия откровенно уступала сопернице и в итоге проиграла единогласным решением. Впрочем, эти болезненные неудачи не остановили Брекхус, которая в декабре 2022 года вернулась на ринг и единогласным решением судей победила Марису Хоану Портильо из Аргентины.