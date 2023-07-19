«Мирра Андреева стала единственной россиянкой, которая порадовала на Уимблдоне»

Экс-вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в своей колонке для «Газеты.Ru» порассуждала об успехах россиян на Уимблдоне, стремительном взлете новоиспеченного чемпиона — 20-летнего Карлоса Алькараса, который в тяжелейшем матче обыграл Новака Джоковича, а также дала совет российским теннисистам, которым организаторы польского «челленджера» Kozerki Open посоветовали не подавать заявки, так как им там «будут не рады».

«Наши ребята проиграли, но Джокович и Алькарас выдали феноменальный финал»

«Я считаю, что наши мальчики выступили просто великолепно. У нас было три игрока в восьмерке лучших – Роман Сафиуллин, Даниил Медведев, Андрей Рублев. Причем Рублев и Медведев проиграли будущим финалистам — Новаку Джоковичу и Карлосу Алькарасу. Отмечу, что Медведев уступил Алькарасу только в полуфинале.

Алькарас и Джокович — это соперники, которые сейчас показывают себя на высшем уровне. Их финал был совершенно феноменальным, и не хотелось, чтобы он заканчивался и чтобы Джокович потерял свою мечту.

В то же время не хотелось болеть против Алькараса, потому что это действительно достойный чемпион. Он завершил матч, взяв инициативу в свои руки (победил со счетом 3-2 по сетам). В 20 лет этот спортсмен оказался очень мудрым в принятии решений и не побоялся поставить точку в игре против Джоковича, который просто рвал и метал, чтобы выиграть календарный «Большой шлем» (то есть победить во всех турнирах «Большого шлема» за один год).

Наши ребята им проиграли, но сложилось, как сложилось. Джокович и Алькарас были лучше».

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«Мирра Андреева способна войти в топ-10 рейтинга»

«Российские теннисистки, на мой взгляд, показали не самое яркое выступление. Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова могли намного лучше проявить себя на травяном покрытии. Но у них не сложилось.

Мирра Андреева среди девушек стала единственной россиянкой, кто порадовал своими успехами. Она уверена в себе, ей без разницы, с кем играть.

Она поймала кураж и идет к своей цели. Уже вошла в топ-70 рейтинга и стремительно набирает обороты. Считаю, что она способна побеждать на турнирах «Большого шлема» и может войти в десятку лучших теннисисток мира. Но как скоро это случится, не могу предсказать, не хочется загадывать.

Были у нас в женском туре яркие звездочки в последние годы, но, к сожалению, они быстро угасали. Поэтому не стоит Мирру торопить — она и так бежит впереди паровоза.

Она очень высоко поднимается для своего возраста, и хочется, чтобы она создала себе прочную базу уверенности, нашла свою игру, благодаря которой сможет побеждать топ-теннисисток. Я желаю, чтобы она сложилась как полноценный игрок и уже уверенно на долгие годы вошла в лидеры рейтинга».

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«Алькарас достоин быть лучшим теннисистом мира»

«Алькарас действительно феноменально себя показывает — читает игру, грамотно передвигается, мощно играет. Он смелый, решительный, обладает сильным характером и уверен в себе. При этом испанец вариативен — может хорошо играть у сетки, укорачивать, дергать соперника, разваливать его игру. Алькарас, конечно, достоин быть лучшим теннисистом мира, и он заслуженно одержал эту победу на Уимблдоне».

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«Россиянин стал первой ракеткой мира среди юниоров»

«Не стоит забывать про Ярослава Демина — российского юниора, который вышел в финал Уимблдона в своей возрастной категории. К сожалению, там он проиграл англичанину — впервые за 60 лет местный теннисист выиграл Уимблдон по юниорам. Но благодаря своему выходу в финал Ярослав стал первой ракеткой мира среди юниоров до 18 лет. Я как бывшая вторая ракетка мира среди юниоров его искренне поздравила. Знаю, сколько труда нужно вложить, чтобы стать лучшим в рейтинге».

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«Уже в нескольких странах не допускали теннисистов из России. Надо выбрать другой путь»

«Что касается организаторов турнира в Польше, то уже в нескольких странах не допускали теннисистов из России. Для меня это не новость. Считаю, что нужно выбрать другие турниры. И если нам создают какие-то преграды, то нужно просто искать другие пути.

Зачем себя ставить в такую ситуацию, когда, даже если ты каким-то образом попадешь в списки игроков, все равно будет давление?

Это совершенно не нужно для теннисистов. Надо выбрать другой путь, выбрать календарь, который не будет тебя в чем-то ограничивать».