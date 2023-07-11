Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Спорт

Пройти крепкого итальянца: Сафиуллин сражается с Синнером на Уимблдоне. LIVE

Теннис. Уимблдон. Четвертьфинал. Роман Сафиуллин — Янник Синнер. ОНЛАЙН

Российский теннисист Роман Сафиуллин, который сенсационно вышел в четвертьфинал Уимблдона, сражается за полуфинал с итальянцем Янником Синнером. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
18:09

Блестящий форхенд Сафиуллина в розыгрыше и затем завершение от сетки с лета — больше.

18:09

Синнер атаковал, но пробил в сетку — ровно.

18:08

Еще одна блестящая диагональ от Синнера — меньше, брейк-пойнт.

18:08

Сафиуллин погонял Синнера по корту и пробил на вылет — 40:40.

18:07

Мощнейший форхенд на вылет от Синнера — 30:40, брейк-пойнт!

18:07

Сафиуллин срывает форхенд после глубокого приема соперника — 30:30.

18:06

Линейный арбитр крикнул аут по длине Сафиуллину в розыгрыше, но тут же судья на вышке не согласился, подчеркнув, что мяч был в корте — переиграют очко.

18:05

Активно атаковал Синнер со второй подачи, но в розыгрыше пробил в сетку — 30:15.

18:05

Обоюдоострый розыгрыш, в котором Синнер решает перевести с бэкхенда и бьет в коридор — 15:15.

18:04

Прием на вылет от итальянца — 0:15.

18:04

И эйс тут же — 2:2.

18:03

Двойная ошибка у итальянца — 40:15.

18:03

На своей подаче успешно давит уже Синнер — 40:0.

18:02

Сафиуллин справляется с не самой простой подачей, но затем срывает форхенд — 30:0.

18:02

Отличная подача Синнера — 15:0.

18:00

Не справляется с давлением подающего итальянец — 2:1.

17:59

Почувствовал россиянин, что мяч летит мимо корта и убрал ракетку. Аут у Синнера — 40:0.

17:59

Очко с подачи — 30:0.

17:58

Выбивающая подача, потом удар в другую часть корта, и Синнер, догоняя, бьет в сетку — 15:0.

17:58

Эйс — 1:1.

17:57

Подача приходит на выручку Яннику — 40:30.

17:57

Блестящий диагональный бэкхенд Сафиуллина — 30:30.

17:56

Отменный прием в ноги, и в аут бьет уже Синнер — 30:15.

17:56

Сафиуллин ошибается с форхенда — 30:0.

17:56

Берет Синнер первый розыгрыш на своей подаче — 15:0.

17:54

Отличный розыгрыш, но бежавший за укороченным Синнер упал, и Сафиуллин аккуратно уложил мяч в корт — 1:0.

17:53

Снова в сетку пробивает Синнер — 40:0.

17:53

Хорошая подача — 30:0.

17:53

Мощная подача и первый удар в сетку от итальянца — 15:0.

17:52

Роман Сафиуллин выходит на подачу.

17:48

Янник Синнер выиграл жеребьевку и выбрал прием.

17:47

Соперники уже на корте, сейчас будет разминка, а потом начнется матч.

17:45

Сафиуллин и Синнер встречались только однажды. В 2022 году на АТР Cup 21-летний итальянец победил в двух партиях в непростой борьбе — 7:6 (8-6), 6:3. Там играли на харде.

17:40

Но Синнер, восьмая ракетка мира, очень хорош именно на травяных кортах, хотя хорошо выступает и на других покрытиях. На всех турнирах «Большого шлема» он бывал в четвертьфиналах, а на Уимблдоне делал это дважды! И еще никогда не добирался до полуфинала...

17:35

Роман Сафиуллин, подошедший к турниру в качестве 92-й ракетки мира и попавший на Уимблдон только из-за снятия с него Рафы Надаля, стал открытием этих соревнований. В 29 лет он впервые дошел до четвертьфинала на турнире «Большого шлема», но по юношам он подавал очень большие надежды. Сильно помешали травмы и неуверенность в себе. Сейчас ни с тем, ни с другим проблем вроде бы нет.

17:30

Добрый день, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча четвертьфинала Уимблдона, в котором российский теннисист Роман Сафиуллин сражается с Янником Синнером из Италии.

Появились новые записи
показать
Картина дня
Военная операция на Украине. День 503-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 503-й день
Задержан подозреваемый в убийстве Ржицкого
Первый с 2019 года самолет вылетел из Сочи в Тбилиси
Названа дата остановки работы Windows 11
Российский клуб подписал контракт с первым номером драфта НХЛ 2012 года
СМИ: НАТО согласовал декларацию по вопросу приема Украины в альянс
Госдума обязала банки возвращать гражданам похищенные с их счетов средства
Новости и материалы
МИД России пообещал создать новые гарантии безопасности из-за отказа НАТО
Госдума поддержала проект выплат воспитателям погибших участников спецоперации
Украина подпишет с Францией меморандум об обучении пилотов управлению F-16
Историк моды Васильев высказался о судьбе «Модного приговора»
Хоккеист «Далласа» признался, что скучает по России
США ввели санкции против главы Агентства безопасности Сербии
Россия проголосовала против проекта резолюции СБ ООН по Сирии
ОПЕК отчитался о нефтяных доходах стран за 2022 год
В Венгрии сообщили о перспективах Украины в НАТО
Мостовой рассказал, почему «Спартаку» не нужно подписывать Наингголана
Силуанов оценил доходы России от импорта в этом году
Певица Рита Дакота сменила фамилию
Экс-футболиста «Интера» предложили «Спартаку»
Госдума одобрила поправку о запрете смены пола
Орбан встретился с Эрдоганом в Вильнюсе
В селе под Севастополем обнаружили 50-килограммовую авиабомбу
Суперкомпьютер спрогнозировал климатическую катастрофу на Земле
Новая версия ОС для iPhone оказалась под запретом
Все новости
Цены на бензин в России установили новый рекорд
Володин предложил пересадить чиновников на «Москвичи», «Лады» и «Аурусы»
Температура воздуха в Екатеринбурге поднялась до рекордных показателей
Дерипаска выиграл суд у Певчих
Макрон объявил о передаче дальнобойных ракет ВСУ
Франция поставила Украине ракеты дальнего радиуса действия SCALP
«По пути в Вильнюс, мы получили сигналы». Зеленский не видит у НАТО готовности принять Украину
Зеленский назвал беспрецедентным и абсурдным предложение Столтенбега о вступлении Украины в НАТО
«Голая» Бекхэм, княгиня на свадьбе и еще 13 звездных образов Армани, вошедших в историю
«Закопал, а рюкзак выбросил». Что известно об убийстве школьницы в городе Сим
Пропавшая в Челябинской области школьница найдена убитой в лесу после двух дней поисков
Актер Петр Натаров — о втором сезоне «Пищеблока», подготовке к ЕГЭ и буллинге
Звезда «Пищеблока» Петр Натаров рассказал о подготовке к ЕГЭ и поступлении на актера
Вызов ослабления рубля для инфляции в России
Как ослабление рубля отразится на состоянии экономики
В час по штрафу: сколько и за что платят мировые ИТ-гиганты
Почему мировые ИТ-гиганты регулярно выплачивают штрафы
«Если бы ты был на моей родине, я бы тебя сразу убил». Что известно о нападении на панка в Электростали
В Обнинске задержали второго мужчину, напавшего на жителя Электростали из-за цвета волос
Тест: угадайте станцию московского метро по старому названию
Где находятся станции метро «Ленино» и «Дзержинская»?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях