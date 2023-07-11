Пройти крепкого итальянца: Сафиуллин сражается с Синнером на Уимблдоне. LIVE

Линейный арбитр крикнул аут по длине Сафиуллину в розыгрыше, но тут же судья на вышке не согласился, подчеркнув, что мяч был в корте — переиграют очко.
Отличный розыгрыш, но бежавший за укороченным Синнер упал, и Сафиуллин аккуратно уложил мяч в корт — 1:0.
Сафиуллин и Синнер встречались только однажды. В 2022 году на АТР Cup 21-летний итальянец победил в двух партиях в непростой борьбе — 7:6 (8-6), 6:3. Там играли на харде.
Но Синнер, восьмая ракетка мира, очень хорош именно на травяных кортах, хотя хорошо выступает и на других покрытиях. На всех турнирах «Большого шлема» он бывал в четвертьфиналах, а на Уимблдоне делал это дважды! И еще никогда не добирался до полуфинала...
Роман Сафиуллин, подошедший к турниру в качестве 92-й ракетки мира и попавший на Уимблдон только из-за снятия с него Рафы Надаля, стал открытием этих соревнований. В 29 лет он впервые дошел до четвертьфинала на турнире «Большого шлема», но по юношам он подавал очень большие надежды. Сильно помешали травмы и неуверенность в себе. Сейчас ни с тем, ни с другим проблем вроде бы нет.