Пройти крепкого итальянца: Сафиуллин сражается с Синнером на Уимблдоне. LIVE

17:35

Роман Сафиуллин, подошедший к турниру в качестве 92-й ракетки мира и попавший на Уимблдон только из-за снятия с него Рафы Надаля, стал открытием этих соревнований. В 29 лет он впервые дошел до четвертьфинала на турнире «Большого шлема», но по юношам он подавал очень большие надежды. Сильно помешали травмы и неуверенность в себе. Сейчас ни с тем, ни с другим проблем вроде бы нет.