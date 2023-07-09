Заслужить реванш с Махачевым: Волкановски бьется с Яиром Родригесом на UFC 290. LIVE

Соперники действуют пока спокойно. Волкановски пристреливается лоу-киками и оказывает легкое давление на Родригеса, занимая позицию в центре октагона.
Родригес и Волкановски зашли в клетку. Бой начнется совсем скоро!
Статистика австралийца в ММА: 25 побед, два поражения.
Статистика мексиканца: 16 побед, три поражения.
Волкановски сильно ниже Родригеса — 167,64 см против 180,34 см.
Размах рук у них почти одинаковый: 181,61 см у австралийца против 180,34 у мексиканца.
Размах ног у Родригеса явно больше — 105,41 см против 91,44 см.
Спасибо бойцам за шикарный поединок! А впереди нас ждет главный бой вечера — Алекс Волкановски против Яира Родригеса в полулегком весе.
Пантожа завоевал титул UFC в наилегчайшем весе раздельным решением судей! 46-49 в пользу Морено, 48-47 и 48-47 в пользу Пантожи — таковы записки арбитров.
Он в третий раз победил Морено в своей карьере! И завоевал свой первый титул UFC.
Мексиканец сразу подошел поздравить своего оппонента с победой.
Оба соперника торжествующе поднимают руку вверх, считая победу своей. Но кто на самом деле победил, абсолютно непонятно.
Пантожа примерно две минуты контролировал Морено в таком положении, и тот не смог вывернуться. Так и завершился пятый раунд!
Пантожа совершил еще один впечатляющий тейкдаун — бросил Морено в сетку, а затем оказался сверху.
Бразилец залез на оппонента и висит на нем «рюкзаком». Теперь он пытается выйти на удушающий прием. Морено продолжает держать его на весу.
Морено идет в атаку больше — кажется, в стойке он чувствует себя увереннее, чем Пантожа. Мексиканец попадает чаще, но его сопернику будто все равно: он все так же стоит на ногах.
Морено попал джебом, Пантожа сразу ответил хорошим левым ударом. Мексиканец сразу ответил трижды левым боковым!
Соперники поднялись на ноги, и Морено тут же обрушил град ударов на Пантожу, очень мощно зарядив ему локтем с плотной дистанции! Так завершился четвертый раунд.
Пантожа долго висел на Морено и наконец-то сделал тейкдаун. Однако мексиканец тут же перевернулся и оказался сверху. Теперь он пытается попасть ударами по сопернику.
Морено изворачивается и бьет локтем по голове Пантоже, одновременно пытаясь выбраться из захвата соперника. Ему удалось уже подняться на ноги. Пантожа ищет возможность провести еще один тейкдаун.
Пантожа снова провел тейкдаун и держит боковой контроль. Ему удалось четыре раза перевести соперника в партер из восьми попыток. Бразилец продолжает контролировать соперника уже продолжительное время. Возможно, Морено собирается с силами.
Пантожа хорошо попал и провел тейкдаун. Однако Морено умело выкрутился из захвата и поднялся на ноги. Тем не менее Пантожа все еще держится за его спиной.
Соперники проводят комбинации ударов. Морено пока успешнее — просто перебивает левой рукой своего оппонента. Пантожа подключает ноги, пытается сократить дистанцию.
Пантоже удалось собрать все последние силы и завалить Морено на настил. Однако мексиканец быстро кардинально изменил ситуацию — занял позицию сверху и начал осыпать соперника ударами. Тем не менее долго в такой позиции он не продержался и отпустил Пантожу, поднявшись на ноги.
Так завершился третий раунд!
Мексиканец попал лоу-киком по колену Пантожи, но тот удержался на ногах. Тем не менее Морено сейчас завладел инициативой и раз за разом попадает по сопернику.
Морено провел комбинацию из нескольких ударов и попал левым боковым. Все лицо Пантожи залито кровью. И мексиканец попадет хай-киком!
Пантожа пытается выйти на удушающий. Морено пока успешно обороняется — и ему удается вырваться! Теперь мексиканец сверху. Однако долго бороться в такой позиции он не стал и решил подняться на ноги.
Кровь заливает глаза Пантоже! Ему мало что видно. Бразилец буквально поливает Морено своей кровью.
Бой возобновился! Пантожа бросился в атаку, прижал Морено к сетке и попытался забрать спину. В конце концов ему это удалось: бойцы упали на настил и продолжают борьбу там.
Третий раунд начался! На первых же секундах Пантожа попал коленом в пах Морено, поэтому судья развел оппонентов и дал мексиканцу время прийти в себя.
Морено провел впечатляющий тейкдаун — и на этом завершился второй раунд!
За два раунда Морено 52 раза попал сопернику, а Пантожа — 40. При этом бразилец 10 раз точно пробил в корпус, а Морено — три.
Пантожа стал сильно спокойнее после долгой борьбы — сил потрачено немало. Бразилец отдал инициативу Морено, который раз за разом попадает точными ударами в соперника.
Бойцы расцепились, и Морено очень мощно зарядил слева, а потом чуть слабее попал и справа! Но Пантожа пока держится на ногах.
Пантожа рывком попытался освободиться и даже чуть-чуть привстал, но Морено завалил его обратно. Теперь немного в другой позиции продолжается борьба — соперники лицом друг к другу. На лице у Пантожи видны серьезные синяки.
Мексиканцу пока не удается создать что-то опасное в этой позиции. Кажется, что соперники пока просто отдыхают.
Морено провел двойку ударов, забрал спину соперника и повалил его на настил. Теперь мексиканец будет пытаться выйти на удушающий прием — у него есть три минуты до конца раунда, чтобы добиться успеха.
Морено пытается держать более-менее дальнюю дистанцию и попадать оттуда. У него все ее идет кровь из сечки.
Пантожа опять очень резво помчался в атаку и начал заряжать хай-киками. Морено ответил попаданием справа. Идет размен на средней дистанции — джеб на джеб.
Пантожа попытался зарядить лоу-киком, но Морено схватил его за ногу и повалил на настил. Однако бразилец быстро поднялся, и соперники снова осыпали друг другом градом ударов.
На этом закончился первый раунд. Вот это жара!
Концовка раунда проходит в мясорубке: оба соперника много пропускают, будто оба решили забыть о защите.
Неожиданный поворот! Морено пропустил мощный левый боковой удар и упал на настил! Пантожа сразу накинулся сверху и попытался выйти на удушающий.
Тем не менее мексиканец сумел подняться. Однако у него большое рассечение на лице.
Пантожа отбивается кулаком, иногда попадая Морено по челюсти. Тем не менее мексиканец продолжает контролировать оппонента возле сетки. Неожиданно долгая борьба в стойке.
Пантожа сразу понесся с кулаками на Морено, но тот сумел подхватить соперника и прижать его к сетке. Сейчас мексиканец крепко держит соперника и периодически пинает его коленом.
Морено выше ростом на пять сантиметров (170,18 против 165,1 у Пантожи), у него явно больше размах рук (177,8 см против 179,18) и чуть больше размах ног (96,52 см против 92,71 см).
Мексиканцу 29 лет, а бразильцу — 33 года.
Статистика Морено в ММА: 21 победа, шесть поражений, две ничьих. Статистика Пантожи: 25 побед, пять поражений, ноль ничьих.
Морено впервые стал чемпионом в наилегчайшем весе в 2021 году, но затем сразу утратил этот титул и лишь в январе 2023-го сумел вернуть его обратно, победив Дейвисона Фигейреду.
Это первая защита пояса, которая может стать успешной для мексиканского бойца.
А сейчас нас ждет со-главный поединок вечера: Брэндон Морено будет защищать свой титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе против Александра Пантожи.
Яир Родригес может удивить внезапным нокаутом с локтя и обладает недюжинным талантом, но в целом не является настолько стабильным бойцом, как Волкановски. Он получал дисквалификацию на полгода за нарушение антидопинговых правил и был даже уволен из UFC, но затем его приняли обратно.
В двух последних боях страстный латиноамериканец одержал победы над Брайаном Ортегой и Джошем Эмметом, доказав, что он в полном порядке.
Волкановски еще ни разу не проигрывал в полулегком весе и уже четыре раза защищал свой чемпионский титул, так что является однозначным фаворитом поединка.
Единственное, что ему не удалось, — это стать двойным чемпионом. Волкановски проиграл Исламу Махачеву в поединке за титул UFC в легком весе и все еще горит желанием взять реванш.
Если австралиец в пятый раз подряд защитит свой титул в полулегком весе, то докажет, что в своей категории ему уже просто скучно.
Тем не менее сначала надо разобраться с Яиром Родригесом: мощный мексиканец стал временным чемпионом в полулегком весе, пока Волкановски пытался навязать борьбу Махачеву.
До выхода Волкановски и Родригеса в октагон остается совсем чуть-чуть! Оба бойца уже прибыли на арену.