Заслужить реванш с Махачевым: Волкановски бьется с Яиром Родригесом на UFC 290. LIVE

07:45

Родригес и Волкановски зашли в клетку. Бой начнется совсем скоро!

Статистика австралийца в ММА: 25 побед, два поражения.

Статистика мексиканца: 16 побед, три поражения.

Волкановски сильно ниже Родригеса — 167,64 см против 180,34 см.

Размах рук у них почти одинаковый: 181,61 см у австралийца против 180,34 у мексиканца.

Размах ног у Родригеса явно больше — 105,41 см против 91,44 см.