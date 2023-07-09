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Спорт

Заслужить реванш с Махачевым: Волкановски бьется с Яиром Родригесом на UFC 290. LIVE

ММА. UFC 290. Александр Волкановски — Яир Родригес. ОНЛАЙН

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски проводит защиту титула на турнире промоушена под номером 290 против мексиканца Яира Родригеса. В случае победы Волкановски может получить право на реванш с чемпионом UFC в легком весе — россиянином Исламом Махачевым. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
07:50

Волкановски провел первый тейкдаун! Он расположился сверху и придвинул Родригеса к сетке.

07:49

Соперники действуют пока спокойно. Волкановски пристреливается лоу-киками и оказывает легкое давление на Родригеса, занимая позицию в центре октагона.

07:48

Бой начался!

07:45

Родригес и Волкановски зашли в клетку. Бой начнется совсем скоро!

Статистика австралийца в ММА: 25 побед, два поражения.

Статистика мексиканца: 16 побед, три поражения.

Волкановски сильно ниже Родригеса — 167,64 см против 180,34 см.

Размах рук у них почти одинаковый: 181,61 см у австралийца против 180,34 у мексиканца.

Размах ног у Родригеса явно больше — 105,41 см против 91,44 см.

07:30

Спасибо бойцам за шикарный поединок! А впереди нас ждет главный бой вечера — Алекс Волкановски против Яира Родригеса в полулегком весе.

07:28

Пантожа завоевал титул UFC в наилегчайшем весе раздельным решением судей! 46-49 в пользу Морено, 48-47 и 48-47 в пользу Пантожи — таковы записки арбитров.

Он в третий раз победил Морено в своей карьере! И завоевал свой первый титул UFC.

Мексиканец сразу подошел поздравить своего оппонента с победой.

07:25

Оба соперника торжествующе поднимают руку вверх, считая победу своей. Но кто на самом деле победил, абсолютно непонятно.

07:24

Пантожа примерно две минуты контролировал Морено в таком положении, и тот не смог вывернуться. Так и завершился пятый раунд!

07:23

Пантожа пытается попасть ударами по лицо Морено, тот обороняется.

07:22

Пантожа совершил еще один впечатляющий тейкдаун — бросил Морено в сетку, а затем оказался сверху.

Бразилец залез на оппонента и висит на нем «рюкзаком». Теперь он пытается выйти на удушающий прием. Морено продолжает держать его на весу.

07:21

Морено идет в атаку больше — кажется, в стойке он чувствует себя увереннее, чем Пантожа. Мексиканец попадает чаще, но его сопернику будто все равно: он все так же стоит на ногах.

07:20

Морено попал джебом, Пантожа сразу ответил хорошим левым ударом. Мексиканец сразу ответил трижды левым боковым!

07:20

Бойцы очень аккуратно начали этот раунд. Ни одного удара за первые 30 секунд.

07:19

Пятый, заключительный раунд начался!

07:17

Соперники поднялись на ноги, и Морено тут же обрушил град ударов на Пантожу, очень мощно зарядив ему локтем с плотной дистанции! Так завершился четвертый раунд.

07:16

Пантожа долго висел на Морено и наконец-то сделал тейкдаун. Однако мексиканец тут же перевернулся и оказался сверху. Теперь он пытается попасть ударами по сопернику.

07:16

Морено изворачивается и бьет локтем по голове Пантоже, одновременно пытаясь выбраться из захвата соперника. Ему удалось уже подняться на ноги. Пантожа ищет возможность провести еще один тейкдаун.

07:14

Пантожа снова провел тейкдаун и держит боковой контроль. Ему удалось четыре раза перевести соперника в партер из восьми попыток. Бразилец продолжает контролировать соперника уже продолжительное время. Возможно, Морено собирается с силами.

07:13

Пантожа хорошо попал и провел тейкдаун. Однако Морено умело выкрутился из захвата и поднялся на ноги. Тем не менее Пантожа все еще держится за его спиной.

07:13

Соперники проводят комбинации ударов. Морено пока успешнее — просто перебивает левой рукой своего оппонента. Пантожа подключает ноги, пытается сократить дистанцию.

07:12

Четвертый раунд начался! По ударам к этому моменту статистика 92-92. Все начинается заново.

07:09

Пантоже удалось собрать все последние силы и завалить Морено на настил. Однако мексиканец быстро кардинально изменил ситуацию — занял позицию сверху и начал осыпать соперника ударами. Тем не менее долго в такой позиции он не продержался и отпустил Пантожу, поднявшись на ноги.

Так завершился третий раунд!

07:09

Мексиканец попал лоу-киком по колену Пантожи, но тот удержался на ногах. Тем не менее Морено сейчас завладел инициативой и раз за разом попадает по сопернику.

07:08

Морено провел комбинацию из нескольких ударов и попал левым боковым. Все лицо Пантожи залито кровью. И мексиканец попадет хай-киком!

07:07

Пантожа пытается выйти на удушающий. Морено пока успешно обороняется — и ему удается вырваться! Теперь мексиканец сверху. Однако долго бороться в такой позиции он не стал и решил подняться на ноги.

07:07

Кровь заливает глаза Пантоже! Ему мало что видно. Бразилец буквально поливает Морено своей кровью.

07:06

Бой возобновился! Пантожа бросился в атаку, прижал Морено к сетке и попытался забрать спину. В конце концов ему это удалось: бойцы упали на настил и продолжают борьбу там.

07:05

Третий раунд начался! На первых же секундах Пантожа попал коленом в пах Морено, поэтому судья развел оппонентов и дал мексиканцу время прийти в себя.

07:03

Морено провел впечатляющий тейкдаун — и на этом завершился второй раунд!

За два раунда Морено 52 раза попал сопернику, а Пантожа — 40. При этом бразилец 10 раз точно пробил в корпус, а Морено — три.

07:03

Пантожа стал сильно спокойнее после долгой борьбы — сил потрачено немало. Бразилец отдал инициативу Морено, который раз за разом попадает точными ударами в соперника.

07:01

Бойцы расцепились, и Морено очень мощно зарядил слева, а потом чуть слабее попал и справа! Но Пантожа пока держится на ногах.

07:01

Пантожа рывком попытался освободиться и даже чуть-чуть привстал, но Морено завалил его обратно. Теперь немного в другой позиции продолжается борьба — соперники лицом друг к другу. На лице у Пантожи видны серьезные синяки.

07:01

Мексиканцу пока не удается создать что-то опасное в этой позиции. Кажется, что соперники пока просто отдыхают.

07:00

Морено провел двойку ударов, забрал спину соперника и повалил его на настил. Теперь мексиканец будет пытаться выйти на удушающий прием — у него есть три минуты до конца раунда, чтобы добиться успеха.

06:59

Морено пытается держать более-менее дальнюю дистанцию и попадать оттуда. У него все ее идет кровь из сечки.

06:58

Пантожа опять очень резво помчался в атаку и начал заряжать хай-киками. Морено ответил попаданием справа. Идет размен на средней дистанции — джеб на джеб.

06:57

Второй раунд начался!

06:56

Пантожа попытался зарядить лоу-киком, но Морено схватил его за ногу и повалил на настил. Однако бразилец быстро поднялся, и соперники снова осыпали друг другом градом ударов.

На этом закончился первый раунд. Вот это жара!

06:55

Концовка раунда проходит в мясорубке: оба соперника много пропускают, будто оба решили забыть о защите.

06:54

Неожиданный поворот! Морено пропустил мощный левый боковой удар и упал на настил! Пантожа сразу накинулся сверху и попытался выйти на удушающий.

Тем не менее мексиканец сумел подняться. Однако у него большое рассечение на лице.

06:53

Морено выглядит в стойке отлично — он только что крепко попал джебом справа.

06:53

Наконец оппоненты расцепились, и Пантожа успел зарядить сопернику коленом на выходе.

06:52

Пантожа отбивается кулаком, иногда попадая Морено по челюсти. Тем не менее мексиканец продолжает контролировать оппонента возле сетки. Неожиданно долгая борьба в стойке.

06:51

Пантожа сразу понесся с кулаками на Морено, но тот сумел подхватить соперника и прижать его к сетке. Сейчас мексиканец крепко держит соперника и периодически пинает его коленом.

06:50

Бой начался!

06:45

Морено выше ростом на пять сантиметров (170,18 против 165,1 у Пантожи), у него явно больше размах рук (177,8 см против 179,18) и чуть больше размах ног (96,52 см против 92,71 см).

Мексиканцу 29 лет, а бразильцу — 33 года.

06:40

Статистика Морено в ММА: 21 победа, шесть поражений, две ничьих. Статистика Пантожи: 25 побед, пять поражений, ноль ничьих.

06:37

Морено впервые стал чемпионом в наилегчайшем весе в 2021 году, но затем сразу утратил этот титул и лишь в январе 2023-го сумел вернуть его обратно, победив Дейвисона Фигейреду.

Это первая защита пояса, которая может стать успешной для мексиканского бойца.

06:35

А сейчас нас ждет со-главный поединок вечера: Брэндон Морено будет защищать свой титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе против Александра Пантожи.

06:25

Яир Родригес может удивить внезапным нокаутом с локтя и обладает недюжинным талантом, но в целом не является настолько стабильным бойцом, как Волкановски. Он получал дисквалификацию на полгода за нарушение антидопинговых правил и был даже уволен из UFC, но затем его приняли обратно.

В двух последних боях страстный латиноамериканец одержал победы над Брайаном Ортегой и Джошем Эмметом, доказав, что он в полном порядке.

06:20

Волкановски еще ни разу не проигрывал в полулегком весе и уже четыре раза защищал свой чемпионский титул, так что является однозначным фаворитом поединка.

Единственное, что ему не удалось, — это стать двойным чемпионом. Волкановски проиграл Исламу Махачеву в поединке за титул UFC в легком весе и все еще горит желанием взять реванш.

Если австралиец в пятый раз подряд защитит свой титул в полулегком весе, то докажет, что в своей категории ему уже просто скучно.

Тем не менее сначала надо разобраться с Яиром Родригесом: мощный мексиканец стал временным чемпионом в полулегком весе, пока Волкановски пытался навязать борьбу Махачеву.

06:15

До выхода Волкановски и Родригеса в октагон остается совсем чуть-чуть! Оба бойца уже прибыли на арену.

06:00

Доброе утро, уважаемые любители единоборств! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию основного карда турнира UFC 290, в котором в главном поединке встретятся действующий чемпион организации в полулегком весе австралиец Александр Волкановски и Яир Родригес из Мексики.

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