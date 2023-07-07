Выйти во вторую неделю Уимблдона: Рублев бьется с Гоффеном. LIVE

Блестящий атакующий розыгрыш провел Рублев и в итоге забил виннерс ударом сверху с хафкорта — 40:40.
Трижды Гоффен выходил вперед на своей подаче, трижды Рублев отыгрывался после чего бельгиец два отличных розыгрыша провел — 3:1.
Хорошая задумка с ударом в противоход у Гоффена после приема Рублева, но не попал бельгиец — 2:0. Рублев повел с брейком.
Первая не прошла, а в розыгрыше после второй Гоффен попал в аут по длине вторым ударом — 15:0.
Дважды встречались Рублев и Гоффен, что интересно — оба раза на «Больших шлемах». И на US Open-2017, и на Australian Open-2020 побеждал россиянин.