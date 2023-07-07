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Спорт

Выйти во вторую неделю Уимблдона: Рублев бьется с Гоффеном. LIVE

Теннис. Уимблдон. Мужчины. Третий круг. Рублев (Россия) — Гоффен (Бельгия). ОНЛАЙН

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Toby Melville/Reuters
В матче третьго круга Уимблдона в мужском одиночном разряде россиянин Андрей Рублев играет с бельгийцем Давидом Гоффеном. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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19:15

Удерживает Гоффен свою подачу — 5:3. Но сейчас Рублев будет подавать на сет.

19:15

Пробивал в свободную часть корта Рублев, но не попал по длине — больше.

19:14

В розыгрыше на втором мяче в сетку пробивает Гоффен — ровно.

19:13

Прием в сетку — больше.

19:13

Отыгрывается Давид — 40:40.

19:13

Очень удачно принял Рублев в ноги сопернику — 30:40, сет-пойнт!

19:12

Ошибается Гоффен — 30:30.

19:11

Пытался обвести пошедшего вперед бельгийца Андрей, но не попал — 30:15.

19:11

А тут просто блестящий выстрел Гоффена в угол корта — 15:15.

19:11

С выигранного очка начинает подачу Гоффена Рублев — 0:15.

19:09

Забирает Рублев свою подачу достаточно уверенно — 5:2.

19:08

Сетка у Гоффена под давлением — 40:15.

19:07

Четко делает Рублев все в розыгрыше — 30:15.

19:07

Смэш Рублева после максимально короткого приема соперника — 15:15.

19:06

Аут с форхенда у Рублева после неудобного приема бельгийца — 0:15.

19:06

Дожимает гейм Рублев, возвращая себе перевес с брейком — 4:2.

19:05

Брейк-пойнт зарабатывает Рублев — меньше.

19:05

Блестящий атакующий розыгрыш провел Рублев и в итоге забил виннерс ударом сверху с хафкорта — 40:40.

19:04

Очко с подачи — 40:30.

19:03

Аут у Гоффена — 30:30.

19:02

Теперь в сетку с форхенда пробивает Гоффен — 30:15.

19:02

Догоняет Рублев свечку, но срывает форхенд — 30:0.

19:02

Уверенно начинает свою подачу Гоффен — 15:0.

19:00

Прием на вылет — 3:2! Отыгрывает брейк Гоффен!

19:00

Ошибка Рублева — 0:40, тройной брейк-пойнт!

18:59

Опять дал слабину Андрей и Гоффен этим воспользовался — 0:30.

18:59

Первый розыгрыш на подаче Рублева остается за Гоффеном — 0:15.

18:58

Трижды Гоффен выходил вперед на своей подаче, трижды Рублев отыгрывался после чего бельгиец два отличных розыгрыша провел — 3:1.

18:53

Давит Рублев, и Давид пробивает в сетку — 3:0.

18:53

Отличный форхенд от Рублева в обмене ударами. На вылет — 40:30.

18:52

Аут зафиксировали у Рублева в розыгрыше. Он проверил, но аут был — 30:30.

18:51

Изящно принял Гоффен, но Рублев просто шикарно пробил из обороны в угол — 30:15.

18:51

Очко с подачи — 15:15.

18:51

Обострил Гоффен, и Рублев не справился — 0:15.

18:50

Хорошая задумка с ударом в противоход у Гоффена после приема Рублева, но не попал бельгиец — 2:0. Рублев повел с брейком.

18:50

Двойная ошибка — 30:40, брейк-пойнт у Рублева.

18:49

В розыгрыше со второй подачи Рублев идет вперед и забивает виннерс с бэкхенда — 30:30.

18:48

Ошибается уже Гоффен — 30:15.

18:48

Еще очко за Гоффеном — 30:0.

18:48

Не получается у Рублева удар в первом розыгрыше — 15:0.

18:46

Эйс — 1:0.

18:45

Аут по длине с приема второй подачи — 40:0.

18:45

Хорош Рублев в атаке. Виннерс в угол — 30:0.

18:45

Первая не прошла, а в розыгрыше после второй Гоффен попал в аут по длине вторым ударом — 15:0.

18:44

Андрей Рублев вышел на подачу.

18:40

Гоффен когда-то был в элите, но сейчас занимает 117-е место в рейтинге АТР. Рублев — седьмой.

18:35

Дважды встречались Рублев и Гоффен, что интересно — оба раза на «Больших шлемах». И на US Open-2017, и на Australian Open-2020 побеждал россиянин.

18:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на матче третьего круга Уимблдона в мужском одиночном разряде, в котором россиянин Андрей Рублев сражается с бельгийцем Давидом Гоффеном. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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