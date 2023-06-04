Бобровский не помог: «Вегас» переиграл «Флориду» в первом матче финала Кубка Стэнли

За океаном стартовала финальная серия Кубка Стэнли, в решающем противостоянии сошлись «Вегас» и «Флорида». Первый матч завершился победой «Вегаса» со счетом 5:2, в составе команды балл за результативную передачу заработал Иван Барбашев, а голкипер «Флориды» Сергей Бобровскй отразил 29 бросков. «Газета.Ru» — о главных событиях встречи.

Ранее ни «Вегас», ни «Флорида» ни разу не выигрывали Кубок Стэнли, хотя обе команды в свое время доходили до решающей серии. Теперь кто-то из них точно завоюет заветную чашу, и, так или иначе, обладателем одного из главных трофеев мирового хоккея станет российский хоккеист. В составе «Вегаса» за него сражается форвард Иван Барбашев, а «Флориду» тащит к победе голкипер Сергей Бобровский.

Именно к Бобровскому приковано огромное внимание в этой серии. Первый российский обладатель «Везина Трофи» и единственный россиянин, выигравший этот приз дважды, стал настоящим героем плей-офф, и во многом благодаря ему «пантеры» сумели во второй раз в своей истории добраться до заключительной серии.

Особняком, пожалуй, можно поставить первый матч финала серии Востока против «Каролины», который «Флорида» выиграла в овертайме, а Боб совершил сумасшедшие 63 сейва.

Однако первый матч финала Кубка Стэнли вышел для «Пантерз», мягко говоря, не самым удачным, даже несмотря на игру российского вратаря, при том что счет открыли именно они. И без того высокий градус встречи был задран до предела на девятой минуте первого периода, когда на льду завязалась массовая потасовка — причем в ней принял самое активное участие голкипер «рыцарей» Эдин Хилл. Единственное, правда, удаление по итогам потасовки заработал нападающий «Флориды» Ник Казинс.

И именно в меньшинстве команда Бобровского сумела забросить: Эрик Стаал оставил не у дел всю оборону «Найтс», прокатился за воротами и отправил шайбу в ближний угол.

Отыгрался «Вегас» незадолго до первого перерыва, и вновь — в большинстве. Джонатан Маршессо получил идеальную передачу из-за ворот от Чандлера Стивенсона и с пары метров расстрелял Бобровского. При всех своих талантах и способностях отразить такой сумасшедший бросок Сергей не мог — да и вряд ли кто-то смог бы.

Было бы несправедливым обделить вниманием и визави Бобровского Хилла. Вратарь «Вегаса» был на ведущих ролях не только в потасовках. В начале периода он совершил невероятный сейв, будучи уже, казалось, выключенным из эпизода.

Однако он не позволил Казинсу с пятака поразить пустые ворота, в последний момент выставив клюшку.

Вскоре уже «рыцари» вышли вперед, и здесь великолепно сыграл Ши Теодор. На синей линии он несколькими изящными пируэтами оставил отдыхать Энтони Дюклера, сместился к центру, прошел вперед и спокойно и прицельно положил шайбу в угол. Никто не смог и даже не попытался ему помешать.

Дюклер, правда, быстро исправился. На последних секундах второго периода гости заработали вбрасывание, его выиграл Александр Барков, и Энтони из правого круга нанес короткий и резкий бросок, к которому Хилл оказался совсем не готов. На второй перерыв команды ушли при равном счете, отложив выяснение отношений на заключительную 20-минутку.

А концовка осталась за «Вегасом», и здесь свой весомый вклад внес Барбашев. На 47-й минуте он от борта сделал передачу на Зака Уайтклауда, и тот с кистей отправил шайбу в угол.

Бобровский вновь оказался бессилен. А Барбашев набрал уже 16 (6+10) очков в 18 матчах плей-офф. Кроме того, кстати, он стал в этом матче лидером команды по силовым приемам — на его счету пять хитов. Точку же в игре, по факту, поставил Марк Стоун, воспользовавшийся грубой ошибкой Мэттью Ткачака, вновь не оставив российскому вратарю «Флориды» никаких шансов.

Челлендж, взятый тренерским штабом «пантер», привел лишь к тому, что команда получила штраф за затяжку времени. Последние минуты для «Флориды» усугубились еще и удалениями Ткачака и Сэма Беннета

Даже в этой ситуации Бобровский продолжал тащить все, что мог. Так, он заставил трибуны взреветь от восторга, сначала отразив дальний бросок Ши Теодора, а затем в падении подставив щиток под добивание Алекса Пьетранджело с близкого расстояния. Усилий Сергея, однако, в этом матче оказалось недостаточно.

А окончательный счет на 59-й минуте установил Райлли Смит, поразивший пустые ворота.

Упрекать отразившего 29 бросков Бобровского в этой неудаче язык не повернется. Да и сам вратарь положительно оценил свою игру, подчеркнув, что серия только началась.

«Это только первая игра финала, серия будет длинной. Нас ждет много хоккея, мы играем, учимся и двигаемся дальше.

Я хорошо играл и провел неплохой матч. Соперники создали несколько хороших моментов, это было весело», — цитирует Сергея пресс-служба НХЛ.

Второй матч финальной серии Кубка Стэнли состоится в ночь на 6 июня. Игра начнется в 3:00 по московскому времени.