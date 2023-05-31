Экс-игрок «Спартака» Кечинов рассказал о состоянии перенесшего инсульт Гаврилова

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов рассказал о состоянии госпитализированного ветерана красно-белых Юрия Гаврилова.

«Сейчас он находится в больнице под присмотром врачей. Вроде динамика положительная. У него инсульт. Сейчас он не разговаривает, у него с речью проблемы», — сказал Кечинов «Спорт-Экспрессу».

Сын Гаврилова Василий ранее сообщил, что бывший футболист проведет в реанимации еще несколько дней.

О госпитализации ветерана московской команды стало известно 30 мая.

Гаврилов выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год. В составе красно-белых он дважды становился чемпионом СССР, в 1983 году он стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР. В составе сборной СССР Гаврилов стал бронзовым призером Олимпиады.

В 2001 году Гаврилов тренировал сборную Демократической Республики Конго.

Ранее нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс отреагировал на новость о том, что футболист московского «Спартака» Квинси Промес обвиняется в причастности к контрабанде наркотиков.

Сообщалось, что речь идет о двух партиях кокаина, которые были перехвачены в 2020 году в Антверпене.