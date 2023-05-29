«Абаскаль — будущий гений, «Спартак» попробует подвинуть «Зенит» в следующем сезоне»

Главная звезда медийного футбола Сергей «Кутуз» Кутузов в новом сезоне уверенно идет со своей новой командой «Титан» по групповому этапу МФЛ, лишь раз сыграв вничью. Во второй части большого интервью «Газете.Ru» нападающий рассказал о своих премиальных, оскорблениях после ухода из «2Drots» и об эмоциях от гола в Кубке России.

Премиальные в любительском футболе

— Сколько вы зарабатывали, играя в любительских лигах? В ЦДКА, знаю, даже за тренировки еще приплачивали…

— Ну да, там на бензинчик давали (улыбается).

— Или если Олегу Полтевскому (один из руководителей ЦДКА – «Газета.Ru») сделал голевую…

— Было такое, но я, к сожалению, уже не застал (смеется). Если брать ЛФЛ и турнир ЛФК, то есть КФК — третий дивизион.

Когда у меня не было еще другого заработка, любительские турниры в Москве приносили мне около ста тысяч рублей в месяц примерно.

Это если брать вообще все турниры, потому что помимо ЛФЛ и КФК в Москве есть еще всякие Amateur-лиги, AFL… Если брать все, то любительский футбол приносил мне в месяц тогда 100-120 тысяч. Но все-таки стоит понимать, что это была серьезная нагрузка. По выходным у меня было от трех до пяти игр. Сумасшедшая нагрузка.

В понедельник я с утра я еле поднимался с кровати, и из-за этого на неделе какие-то травмы появлялись, потому что все-таки восстановление не на профессиональном уровне: отдохнул денек и побежал дальше, а организм к этому был не очень готов. Поэтому, когда появились серьезные турниры, как Медиалига, в турнирах, как Amateur и AFL, я перестал играть совсем. Там очень маленькие деньги и довольно большая нагрузка.

— А много где играли бесплатно? В Митинской футбольной лиге, наверное?

— Бесплатно играл в Митинской лиге, но это больше зависело не от лиги, а от друзей. У нас собралась очень хорошая команда, поэтому, когда было свободное время, я приезжал играть бесплатно, и ничего такого в этом не было. Хотя многие друзья называют меня рвачом и говорят, что я бесплатно даже из дома не выхожу.

— Но бесплатно только в той лиге?

— Была еще одна команда, мы там тоже собирались с друзьями. Даже не вспомню, как турнир называется, но там такой уровень был, что и запоминать нечего.

— Какие у вас были самые большие премиальные?

— Если не берем Медиалигу, то за одну игру, наверное, 13 тысяч было.

— В ЦДКА?

— Да, в ЦДКА. Обыграли в чемпионате лидеров — или «Гефест», или «Интер» (две ведущих на тот момент команды Северной лиги ЛФЛ Москвы — «Газета.Ru»). Это были премиальные за приезд, победу и плюс дополнительные еще. Во многих командах наверняка было бы больше, если бы считались только приезд плюс победа, но я часто был на зарплате, и поэтому у меня была только фиксированная сумма приезда, независимо от того, как мы сыграем.

А если брать весь турнир, не знаю, можно ли раскрывать все карты… Но давайте мы примерно назовем.

За четыре дня турнира Континентальной футбольной лиги в прошлом году в «Титане» за победу нам дали от 50 до 70 тысяч рублей.

Точно не помню цифры, но где-то посередине.

— А там какая градация была?

— Сразу обговорили, что за групповой этап такие-то деньги, выходите дальше — такие-то. А если возьмете турнир — еще столько-то сверху. Вот сейчас вспомнил, что в «Титане» было за один матч больше.

Это была нерядовая игра — финал Лиги чемпионов Москвы. И за победу в ней нам на руки раздали сверху по 20 тысяч каждому.

Матч с «2Drots»

— Многие со стороны говорят, что в «2Drots» грабительские условия, игроков эксплуатируют и так далее… Насколько вы были там довольны в финансовом плане и как оцените ситуацию в команде?

— В «2Drots» финансами руководят два человека — отцы-основатели Женя и Никита (Евгений Бабенко и Никита Панасюк — «Газета.Ru»), и как бы мы ни были довольны или недовольны — это нас не касается. Нас пригласили в самый медийный клуб и предложили какие-то деньги. Ты мог либо согласиться, либо не согласиться. Если ты уже согласился, то не надо потом ходить и просить или требовать — дайте побольше, дайте побольше.

Ни для кого не секрет, что деньги там водятся хорошие, можно ребятам чуть больше выделять для футболистов. Но! Они дают тебе площадку для развития, и ты можешь, как в моем случае, создать свой YouTube-канал и зарабатывать на нем.

Чужие деньги не считают. Всегда хотелось бы побольше, но, насколько я знаю, сейчас ребята, которые находятся внутри клуба, более-менее довольны всеми условиями.

— Как думаете, ваш уход поспособствовал этому?

— Думаю, нет. Руководители умные. Они понимают, что если сейчас где-то дать слабину и поднять зарплату одному игроку, за ним пойдут и другие, а здесь важно найти баланс. Ребята не хотели делать никому больших зарплат, чтобы не создавать дисбаланса с теми, кто получает поменьше. У нас у всех были плюс-минус одинаковые деньги.

— Каково это — работать с Дмитрием Кузнецовым? Сейчас он стал известен как тренер «2Drots» и яркий персонаж в медийном футболе, но ведь он был очень серьезным футболистом…

— Признаюсь честно, до его прихода в «2Drots» я его даже не знал как футболиста. Все-таки это были давние времена, я тогда еще даже не родился.

Но когда мне сказали, кто у нас будет тренером, я, конечно же, сразу изучил его карьеру и был приятно удивлен, что нас будет тренировать человек, поигравший на таком высоком европейском уровне.

Он играл с хорошими футболистами, в хороших командах. Было приятно находиться на тренировках, работать под его руководством. Какие-то упражнения он взял из своего игрового опыта за границей. Было много испанских упражнений. И в первую очередь Дмитрий Викторович мне приятен как человек, мы с ним хорошо общались.

Когда я уходил из «2Drots», мне было очень сложно с ним попрощаться, потому что он на меня даже обиделся.

Но благо, мы с ним смогли уладить этот конфликт. Я сказал ему, что он очень хороший человек. Футбол футболом, но я хотел бы общаться с ним и дальше. Мы пожали руки. Он меня понял. Если он желает продвигаться дальше профессионально, то Медиалига станет для него хорошим толчком.

— Как Жека и Некит отреагировали на уход в «Титан»?

— Конечно, они были в шоке. Но я не просто им позвонил и сказал, что ухожу. Я им сообщил, что думаю об уходе, и попросил паузу в несколько недель. В какой-то степени они уже были готовы к тому, что я могу перейти.

Но когда я объявил об уходе, они действительно были в шоке. Сначала мне даже не ответили. Ответили на следующий день утром, спустя 12-13 часов, объяснив тем, что были на эмоциях и не знали что сказать.

Лучше было взять паузу. Мы с ними, можно сказать, очень тепло попрощались: я поблагодарил их за то, что они для меня сделали. Мне было приятно, что ребята фактически признали меня легендой клуба — я действительно очень старался. И с травмами, и с мениском играл, выступал за команду. Стиснув зубы, выходил на матч, когда врачи рекомендовали сделать паузу. Они сказали, что всегда будут рады меня видеть. Мы тепло попрощались и сейчас всегда хорошо общаемся, когда видимся с ними. Все в порядке.

— Если говорить о футболистах, то, пожалуй, только о вас можно сказать: не только «2Drots» дал популярность ему, но и он помог «2Drots» стать популярнее. А возможный матч с «2Drots» будет для вас особенным?

— Я, если честно, боюсь этого матча. Конечно, это будет особенный матч — ты играешь против своей бывшей команды, любимой команды! Там у меня осталось множество друзей. Многие были у меня на свадьбе, еще больше было на дне рождения. Мы постоянно видимся, общаемся…

— Голы праздновать не будете?

— Сто процентов — нет. Не знаю, что должно случиться, чтобы я праздновал в этом матче гол. Я очень хочу, чтобы этот матч состоялся, но где-то в глубине души я его побаиваюсь. Придется столкнуться не только с бывшей командой, но и с большой армией фанатов, которые не только фанаты «2Drots», но и мои тоже. Тяжелый момент для меня будет.

— А сыграть в финале хотели бы?

— Когда была жеребьевка группового этапа, я очень хотел, чтобы мы попали в одну группу. Чтобы, как бы ни сложилась игра, проигравшая команда не вылетала. Сыграли, выиграли или проиграли — пожали руки и пошли дальше. А теперь получается, что, если мы встретимся, это будет как минимум полуфинал. И проигравшие поедут расстроенные с турнира.

Конфликты в медиафутболе

— Как вам атмосфера медиафутбола в плане стычек, словесных перепалок на камеру и прочего?

— Сейчас не такое понимание оскорблений, как во времена, когда мы росли. И надо сказать, что люди, находящиеся в коммьюнити, понимают: эти стычки, «поджог», как это называют у нас, необходимы, чтобы людям было интереснее смотреть.

Если ты выпустишь ролик с послематчевой пресс-конференции, где все прошло гладко и красиво, это, образно, посмотрят 20 человек. А если ты выпустишь ролик, где президент одной команды подрался с президентом другой, это посмотрят уже 120.

Люди это прекрасно понимают, поэтому иногда специально поджигают. Не договариваются заранее, но играют на публику, понимая, что это не личные оскорбления, а правила игры, чтобы поднять ажиотаж.

— А элемента бутафории в этом нет? Долго аудитория будет в это верить?

— Уже потихоньку люди начинают понимать, что в этих стычках никто не хочет бить друг друга по лицу, что оппоненты не настроены друг к другу негативно. Аудитория не дураки.

— Как относитесь к симуляциям?

— Симуляция — это отдельный вид искусства. Если ты в штрафной хорошо упал и назначили пенальти, значит, ты все сделал правильно…

— Или упал на бровке и удалил соперника…

— К этому я уже хуже отношусь.

Симуляция ради фола — это одно. Ты своими актерскими способностями заработал пенальти. Может, кто-то скажет, что это не по-мужски, но в моем понимании это приемлемо. А вот симуляция ради удаления, когда тебя чуть тронули, а ты лежишь, корчишься, держишься за лицо и просишь помощи, как будто у тебя перелом, то я против этого.

Поступок Бори Фартуны, хоть он и сильно повлиял на исход матча, который мы выиграли… Матч был тяжелый, равный, он красиво упал, удалили игрока соперника, и, хотя мы выиграли потом 4:0, я против такого (речь идет о матче второго сезона МФЛ «2Drots» — «Эгриси», в котором из-за симуляции Фартуны был удален игрок «Эгриси» — «Газета.Ru»). Футбол — мужской вид спорта, жесткий. Такие вещи неприемлемы. И будь я на месте судей, за такие вещи, пусть даже была отмашка — но это не удар в лицо, — не наказывал красной карточкой. Тем более в Медиалиге есть разные приколюхи, например, оранжевая карточка, которая убирает тебя с поля на десять минут.

— А как вообще относитесь к нововведениям в правилах в МФЛ?

— Медиалига тем и отличается от большого футбола, что здесь есть необычные вещи. К примеру, «красный мяч», который команда может взять на три минуты, и гол таким мячом будет считаться за два. Чистое время — два тайма по 25 минут. С этого сезона стартует новое правило «офсайда Венгера». Но это делается для того, чтобы зритель не просто пришел посмотреть футбол, а пришел посмотреть футбол с какими-то необычными штуками, какие он не увидит по телевизору.

— То есть тут как с договором в «2Drots»?

— Да! Нравится, не нравится — это не важно. Президент лиги придумал правила, и будь добр соблюдать. Можешь не играть, если тебе не нравится.

— Речь о симуляциях зашла, потому что они сближают Медиафутбол с профессиональным. Но дело не только в них. Если смотреть ролики тех же «2Drots», то там все красиво. Но, когда смотришь целый матч, видно, что это, по сути, та же игра КФК или Второй лиги: пробежали, навесили, отборолись, скинули, пробили. И побеждали вы не за счет каких-то красивых финтов и нестандартных действий, а потому что были выше классом и готовы чуть лучше соперников. Согласны?

— Много споров внутри медийного комьюнити о том, кто «профик», а кто «медийный футболист». Если раньше действительно медийных футболистов играло много, и команды могли побеждать с этими ребятами в составе, то сейчас все усиливаются. Если ты будешь выходить ребятами, которые не умеют качественно играть в футбол, ты будешь проигрывать. Да и игра не будет зрелищной. Тут много нюансов, но уровень растет.

Приглашают профессиональных футболистов, которые еще совсем недавно играли. Поэтому становится меньше тех ребят, кто раньше играл. Это, конечно, немного убивает медийную лигу, но приходят новые ребята, грубо говоря, такие как я, которые зашли простыми «футбиками», а теперь готовят контент.

«Главное дерби YouTube»

— Не ощущаете, что интерес к Медиафутболу угасает или угаснет в ближайшее время, и все пропадет? Или же наоборот? Каким видите развитие медиафутбола?

— Из меня аналитик, честно говоря, так себе. Когда я о чем-то думаю, что это будет хорошо, выходит обычно все наоборот. В общем, над этим мне еще нужно поработать. Но в ближайший год с Медиалигой точно ничего не должно случиться — она на пике. Много хороших и интересных команд. Я разговаривал с Николаем Осиповым (создатель и президент МФЛ — «Газета.Ru»). Он говорит, что очень много планов, в том числе не только в Москве проводить турниры. Лига развивается.

Думаю, зрителям в разных местах интересно смотреть на такие лиги, как наша, так что в ближайшие полтора-два года популярности МФЛ ничего не грозит. А дальше все уже будет зависеть от нас — от ребят, которые играют, от руководителей.

Если они будут качественно преподносить турнир, а мы будем качественно все делать, эта история может затянуться надолго.

— Вы несколько раз играли в дерби «2Drots» и «Амкала» на пике остроты этого противостояния. Тогда вы скидывали с трона находившийся на вершине «Амкал», эти матчи вызывали максимальный ажиотаж. Расскажите об этой атмосфере и ощущениях от тех игр.

— Начнем с того, что надо объяснить: «2Drots» и «Амкал» — это две самые популярные медийные команды, команды-основатели. И между ними существует некая… не вражда, но антагонизм. И эти команды постоянно решают, кто из них медийнее и сильнее.

И когда я только пришел в «2Drots», у нас был матч с «Амкалом». Я приехал в Черкизов на «Сапсан-Арену» и не поверил своим глазам: стадион был полон. Около восьми тысяч человек пришли смотреть, как я играю! У меня ноги затряслись.

Болельщики разделились примерно поровну, и одни скандировали «Амкал», другие — «2Drots». Это было что-то на невероятном уровне. Наверное, в тот момент я понял, что эта тема будет развиваться. На большинство клубов РПЛ столько не ходит, будем честны. Мы тогда сыграли 2:2, мне удалось сравнять счет, и я побежал к трибуне. Там все радовались, ликовали, и, наверное, в этот момент я почувствовал себя футболистом. Никогда раньше мне не удавалось попраздновать гол с 3-4 тысячами фанатов, которые за тебя болеют!

— На пике противостояния на Московском кубке селебрити у вас были претензии к «Амкалу». Вы считали, что Герман (Герман «Эль Классико» Попков — создатель и руководитель «Амкала» и организатор турниров МКС — «Газета.Ru») под себя что-то подстраивает. У Дмитрия Кузнецова были претензии, ты на эмоциях двери ломал. Вы действительно подозревали соперника в нечестной игре или это больше был элемент шоу? И как сейчас оцениваете те события?

— Были, конечно, какие-то претензии от клуба, но лично от себя я не считаю, что имели место какие-то подтасовки. Знаю Германа лично — он хороший, честный и душевный человек. Даже если он что-то делал, то не думаю, что что-то серьезное.

Да и это невыгодно для его репутации. Он же не делал так, чтобы мы вышли на поле на одного человека меньше. Когда ты вышел и сыграл, то винить судью или еще кого-то — удел слабых. Надо уметь принимать поражения. Мы тогда смирились, что не смогли выиграть (матч «2Drots» — «Амкал» закончился со счетом 2:2 — «Газета.Ru»), но спустя некоторые время мы их дважды подряд обыграли. Мы доказали, что сильнее. Вот и вся правда.

Задачи в МФЛ и отношение жены к медиафутболу

— Какие у вас сейчас задачи на сезон Медийной футбольной лиги? Выиграть турнир, понятно. А личные? Стать лучшим бомбардиром?

— В каком бы я турнире ни участвовал, всегда ставлю перед собой максимальные задачи. Наверное, для любого человека это правильно. Стать лучшим бомбардиром, принести пользу команде и забрать трофей, первое место. А там уже как получится. Но я, наверное, уже перерос такой момент…

Раньше я старался забивать во всех ситуациях, был таким эгоистом. А сейчас, если встанет выбор: партнер на сто процентов забьет с моей передачи, или же я ударю сам с шансами 50 на 50, то, конечно же, уйду в тень и отдам пас…

— А если у вас 80 на 20?

— 80 — это хороший процент. Тогда буду бить (смеется). В общем, я уже повзрослел, результат команды выходит на первый план, становится важнее личных показателей. Будем стараться добиваться побед.

Мне нужно где-то возвращать свою популярность, потому что после ухода из «2Drots» многие люди от меня отписались, так как они были фанатами команды и смотрели за моими успехами благодаря этой команде.

— А оскорбляли после ухода?

— Да, много было оскорблений. У меня даже была такая депрессия по этому поводу: то ты любимчик публики, то тебя обзывают и так далее… Но я разговаривал с ребятами, и меня предупредили, что это будет. Оскорбляют либо школьники, либо какие-то неадекватные люди. А все взрослые, нормальные люди, даже если ты покинул команду, просто пожелали удачи и успехов. Некоторые писали честно: «Кутуз, я желаю тебе всего хорошего, но я от тебя отписываюсь, так как смотрел, потому что ты был в «2Drots». К таким людям я только с уважением. А некоторые пишут, что я такой-сякой — можно вставить любое матное слово. И в конце отписка. К такому я отношусь не очень.

— А жена как к этому всему относится?

— Жена на то и жена, чтобы меня поддерживать всегда. Она говорила не обращать внимание. Говорила, что со мной остались только те люди, которые реально поддерживали именно меня. Продолжай работать и набирать аудиторию.

— А к медийному футболу как она относится? Ей нравится?

— Да. Сейчас Медиалига для нас уже как часть жизни. Сейчас уже читаешь все новости, изучаешь, как сыграли соперники. Мы получаем от этого большое удовольствие. Думаю, третий сезон получится самым интересным. Очень хочется выступить в нем достойно и качественно.

Кубок России

— Мы еще не обсудили Кубок России. Когда вы узнали, что будете играть в нем, поверили сразу?

— Поверил сразу, но у меня возникло несколько трудностей. Я был заявлен в КФК за «Зеленоград», и РФС не разрешал нам отзаявиться на одну игру, чтобы сыграть в Кубке за «2Drots», а потом снова вернуться в КФК. Ты не можешь участвовать в третьей лиге и в Кубке России за две команды.

— Подводный камень, который нигде особенно не обсуждали…

— Да. Многие писали, что ради Кубка России стоит уйти из «Зеленограда». Но если бы я ушел из команды ради одной игры, я бы на последние 8-10 туров оставлял команду без нападающего. А мы всегда боремся за высокие места. Это была двоякая ситуация. Но, слава Богу, все разрешилось. Клуб нас отпустил, а РФС разрешил потом вернуться.

— Сколько пропустили?

— Пропустил где-то две-три игры. С учетом того, что мы прошли в Кубке России «Чертаново», во что, признаюсь честно, я не верил.

— Вообще говорили, что «Амкал» может обыграть «Зоркий», а «Чертаново» вас размажет…

— Когда прошла жеребьевка, я очень сильно расстроился. Все знают, что школа «Чертаново» отлично работает, там много молодых интересных и бегущих футболистов. Они отлично шли в чемпионате — на первых местах. В этом возрасте я уже не переживаю так — не могу сказать, что затряслись коленки, конечно… Но грамотная подготовка команды, правильный настрой ребят и, возможно, недооценка со стороны соперника помогли.

Мы вышли на поле, пару раз в начале нас подтащил вратарь (Дмитрий Сычев — «Газета.Ru»), ну а потом на 54-й минуте, в своем первом матче в профессиональной карьере в 28 лет я вышел один на один и забил гол. В тот момент я был очень счастлив.

Мои родители, которые всю жизнь за меня переживали, водили в секции, отец был на каждом моем матче в ЛФЛ, не смогли быть в тот день на стадионе, но смотрели по телевизору. На их глазах я забиваю гол и понимаю, что они счастливы, а тем более счастлив я. Благодарен «2Drots», что они подарили мне эти эмоции. Мы выиграли со счетом 3:0, и нас показывали по телевизору, говорили везде. Все футбольные паблики написали про сенсационную победу «2Drots» над «Чертаново». Эти пару недель были счастливые. Все время на слуху — было классно.

— А важно было забить первый гол лично вам?

— Нет. Но я понимал, что это все увидят и гол поможет засветиться. Но забить первый гол по счету было не так важно. Да и вообще собственный гол был не важнее победы. Но нападающий в команде должен забивать, что я, в принципе, и сделал.

— А тот гол через себя в финале первого сезона МФЛ… Доводилось читать, что это легко сделать. Расскажите об этом голе.

— Самый большой, красивый, важный, знаковый гол в моей карьере! В финале Медиалиги на стадионе «ВТБ-Арена» в присутствии 12 тысяч человек на трибунах! Все скандируют «2Drots»!

Подача углового: я отрываюсь от опытного и знаменитого футболиста Андрея Ещенко, становившегося чемпионом со «Спартаком»… Не хотел спижонить — просто понимал, что либо я бью так, либо мяч улетает в аут. Сложившись, пробил метров с 12-13. Попал под руку вратарю. Дай мне еще десять точно таких же попыток удара, не уверен, что забью даже один. Наверное, этим голом мне воздалось за все мои старания и неудачи, когда я пытался стать футболистом. Так бывает, что один гол, пусть даже в непрофессиональном футболе, но в наших кругах все знают про него, знают про меня. Это большая удача.

— Надеетесь, что «Титан» попадет в Кубок России? На что сможете рассчитывать?

— Очень рад, что в этом году обещают участие в Кубке России нескольких медийных команд. Понятно, что точно сыграют «Амкал» и «2Drots».

Не знаю, насколько честно будет по отношению к другим медийным командам, играющим в МФЛ уже несколько сезонов, что «Титан» только заходит и сразу залетает в Кубок России. Но, наверное, если мы будем давать результат, то это будет справедливо.

Если у меня будет еще шанс сыграть в Кубке России, то почему нет? Это всегда интересно: натуральный газон, большие стадионы, атмосфера!

— «2Drots» станут профессиональным клубом?

— При всем моем уважении, это «вкиды», думаю. Может, ребята и хотят, но это сложно: нужно иметь много всего, например, свою футбольную школу… Просто денег мало. Уверен, что ребята не хотят быть просто клубом Второй лиги. Это повторение истории «Красавы». Зачем? Если они хотят в РПЛ, им надо будет убирать весь состав. Останутся считаные игроки нынешней команды. Надо будет набирать новую команду, надо им это? Думаю, до такого не дойдет.

— «Золотой мальчик медиафутбола» Даниил Крапивников сможет взяться за голову?

— Даня — уникальный человек. Он с самого детства овладел деньгами, популярностью, славой и немножко забыл повзрослеть. Я с ним очень хорошо общаюсь, прекрасно знаю его брата. Говорю это не чтобы оскорбить.

Очень хорошо отношусь к Дане, но в какой-то момент он жил на полную катушку, когда надо было какие-то вещи делать обдуманно. Надеюсь, что он повзрослеет. Человек с огромным футбольным талантом. Такие способности редко выпадают человеку. Нужно просто взяться за голову и реализовывать их.

— Закончим «Спартаком». Нравится вам «Спартак» Абаскаля? Когда команда снова сможет бороться за чемпионство?

— Да, я стараюсь смотреть все матчи команды. Сейчас в «Спартаке» очень много молодежи. Признаюсь, что не очень сейчас доволен положением команды — уж очень много пропущенных мячей. Но Абаскаль — молодой и перспективный тренер. Недаром про него говорят, что он будущий гений. В таком возрасте тренировать на таком уровне — это серьезно.

Он поставил яркий атакующий футбол. Если поработает над обороной, то, надеюсь, в следующем сезоне можно попробовать подвинуть «Зенит», который сейчас пока на голову выше во всем.