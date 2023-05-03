«Писала Никите Нагорному, но он так и не ответил»: откровенное интервью с самой медийным чирлидером России

С 5 по 9 мая в Москве пройдет чемпионат России по чирлидингу, в преддверии которого «Газета.Ru» пообщалась с самой медийной представительницей этого вида спорта — капитаном клуба «Сенатор» и национальной сборной страны Елизаветой Колосковой. Спортсменка рассказала, как за 6 недель прошла путь от новичка до участницы чемпионата Европы, что ждет российский чир спорт в случае перехода из Европы в Азию, когда чирлидинг войдет в олимпийскую программу и почему она отказалась от 200 тысяч рублей за рекламу.

«Плакала от страха за других, потому что могла кому-то причинить боль»

— Ты пришла в чир спорт в осознанном возрасте. Как ты сумела так быстро превратиться из новичка в полноценного члена сборной России по чирлидингу?

— Вообще я пришла в чирлидинг случайно. Попасть в этот вид спорта в России тяжело, потому что он не самый популярный, тем более когда тебе больше 20 лет. Я занималась волейболом, закончила спортшколу, играла за университетскую команду. В один момент мне стало скучно, и я решила попробовать себя в футболе. В команде играла девочка, которая на тот момент являлась капитаном студенческой команду по чир спорту. Она предложила мне роль запасной, а потом все завертелось.

Я полетела на одни соревнования, тренер предложила остаться и выступить на чемпионате России уже в основе. Для меня на тот момент это был уже какой-то нереальный уровень! Мы съездили, а после случилось невероятное — обстоятельства сложились так, что мне предложили поехать запасной на чемпионат Европы. Я без раздумий согласилась — из запаса меня выставили в основу.

Так, за полтора месяца я прошла путь от первой тренировки до выступления за национальную сборную на чемпионате Европы. Это история про то, как оказаться в нужное время в нужном месте. Все случилось супербыстро, вот так просто сложились обстоятельства.

Профессионально в чирлидинге я уже семь лет.

— Можно ли называть тебя капитаном сборной России?

— По факту в России нет четкого состава национальной команды. После каждого чемпионата страны мы подаем списки, но даже когда мы выходили на международные старты, мы выступали как своя отдельная команда. От России на чемпионат мира в каждой дисциплине отбирается одна команда, на чемпионат Европы — две, и правильнее, наверное, называть меня одним из капитанов.

На наших последних международных соревнованиях, чемпионате мира — 2021, я действительно выступала в статусе капитана в дисциплине «чирлидинг-группа-женская».

close 100% Личный архив

— За полтора месяца ты прошла путь от новичка до участника чемпионата Европы. А как начинались твои самые первые шаги в мире чир спорта?

— Просмотр в сборную вуза проходил в рамках лучших традиций американских фильмов про чирлидинг. Из-за того, что в моей голове изначально было закостенелое представление, что чирлидинг — это танцы с помпонами, интереса у меня это не вызвало. Но затем я чуть более подробно узнала, что такое чирлидинг, увидела часть тренировки основной сборной, и у меня случился шок.

Нужно было людей кидать, людей ловить, мне кажется, что я даже плакала на первой тренировке, потому что было страшно. Причем плакала не от страха за себя, а за других, потому что могла кому-то причинить боль. На первой тренировке мне было вообще не до приколов. Я представить не могла, как вообще можно поднять человека? На вытянутые руки, выбросить, а затем поймать, пока он в воздухе сальто крутит!

Это был жуткий страх, но моя физическая подготовка пригодилась и помогла преодолеть его. Мы изучали элементы по видеороликам и тому, как их выполняют другие. Не было понятия о технике исполнения, никто особо ничего не знал. По большей части моя сила богатырская помогала мне затаскивать людей на верх: спиной, руками, чем только можно.

— Твоя крепкая физическая форма — это заслуга частых тренировок в тренажерном зале или больше генетика и природные данные?

— И то, и то. Моим кумиром была Лара Крофт, а любимым персонажами — дети шпионов, и папа мне говорил, что если я хочу быть как они, то мне нужно хорошо и много заниматься спортом, укреплять тело.

close 100%

Уже в первом классе я без остановки отжималась 50 раз! Конечно, генетика тоже помогла, у меня есть предрасположенность к силовым упражнениям, хотя родители у меня не то чтобы бодибилдеры или какие-то супернакаченные люди.

— Чем тебе запомнился первый соревновательный опыт? Было ли что-то, что отложилось в воспоминаниях сильнее всего?

— На первых соревнованиях во время исполнения несложного элемента с высоты на пол рухнула девочка.

Я бегу ее поднимать, но ко мне бежит партнерша по команде и просит вернуться и продолжать выступление. У бежавшей девочки защемило спину, она в слезах. В тот момент я думала, что вышла на площадку в первый и последний раз.

Хотела все бросить, думала, что это не мое, потому что здесь все странное — какие-то люди падают с высоты, поднимаются и идут дальше, но оказалось, что все-таки мое.

«Я думала, что это все по приколу»

— Несмотря на неудачный дебют, ты решила продолжить тренировки и вскоре отправилась на европейский чемпионат. Почему тебя так зацепил чирлидинг?

— После первых соревнований меня позвали на чемпионат России, я там тоже особо ничего не делала, никаких сложных элементов. А когда мы готовились к Европе, мы выступали в малой группе, там цена твоей личной ошибка очень высока, она равняется ошибке всей команды. И там мы начали готовиться уже серьезно. Я не спала, для меня на тот момент это был переход на принципиально новый уровень.

Когда я приехала туда, я осознала, что такое чирлидинг, потому что то комьюнити, которое есть на международных стартах, то отношение внутри команд, то отношение со стороны организаторов и других команд, позволяет тебе расти.

Я была на четырех чемпионах Европы, и весь прогресс, который я достигла, случился только благодаря им. В тот момент, когда я попала на первый чемпионат Европы, я поставила цель попасть на следующий.

Поездка туда стала ключевым фактором, из-за которого я решила остаться в чир спорте. Изначально я вообще не собиралась профессионально заниматься чир спортом, я думала, что это все по приколу.

— Чем принципиально отличаются соревнования в нашей стране и за рубежом? Назови три отличия российских стартов от международных.

— Первое — уровень соперников. Ты смотришь на тех же самых людей как ты сам, у которых две руки и две ноги, и ты знаешь, что точно можешь исполнить элемент лучше, точнее, сильнее, чем они, и думаешь: «А чем я хуже»?

Конкуренция — это огромный толчок для развития на будущий сезон. Ты смотришь вперед, хочешь стать лучше, пытаясь догнать, мы все-таки в чирлидинге являемся догоняющей страной. Но ты кайфуешь от того, что выходишь на покрытие с сильнейшими.

Второе — атмосфера. На чемпионате России она есть, но когда ты уезжаешь в другую страну в составе национальной сборной, вы становитесь единым целым, объединяетесь, поддерживаете друг друга, ощущаете поддержку всей страны, тебе начинают писать разные люди и желать удачи, это очень приятно. На внутренних соревнованиях такого нет, потому что ты конкурируешь с другими командами.

close 100%

Третье — организация. В Европе уровень любви к чирлидингу больше и отношение к нему гораздо лучше: всегда полные залы болельщиков, они активно поддерживают своих. У нас на российских стартах трибуны заполняются только на соревнованиях детей и юниоров, на взрослых ходят смотреть только их друзья, мамы и папы, то есть очень небольшое количество зрителей. Это достаточно грустно, особенно когда ты побывал на чемпионате Европы.

В 2018 году европейский чемпионат принимали Хельсинки, соревнования проходили на «Хартвалл Арене», рассчитанной на 12 тысяч человек и она была забита полностью, люди не замолкали. Тоже самое было в Австрии. Когда чемпионат Европы проходил в Санкт-Петербурге, российских зрителей в сравнении с иностранными было не так много. Это огромный показатель. Культура боления нас сильно отличает.

— Удалось ли тебе наладить контакт с кем-то из иностранных атлетов во время отъезда на свой первый чемпионат Европы?

— С первого выезда за рубеж ты становишься частью комьюнити, с которым ты общаешься. После первой поездки в Европу у меня уже появились несколько знакомых, и дальше их количество только увеличивалось. Надо отдать должное — с большинством из них мы до сих пор поддерживаем связь, общаемся очень хорошо. Если у меня появляются какие-то вопросы по технике, по исполнению, по правилам, я всегда могу написать и мне с удовольствием ответят.

Зарубежные спортсмены пишут мне, как они скучают по нам и ждут нашего возвращения на международные соревнования. Чир-комьюнити вообще очень доброжелательное, во многом потому что вы ни с кем по сути не соревнуетесь. Вы выходите на площадку, где все зависит только от тебя.

close 100%

Перед чемпионатом мира к нам приезжали две американские спортсменки, Лори и Алина, они до сих пор пишут нам и реагируют на каждую новость, где упоминается наше возможное возвращение на международные старты. Лори призывает: «Давайте, не сдавайтесь, не теряйте мотивацию, все у вас будет»!

Со всеми, с кем я общалась, сохранились прекрасные отношения, мы продолжили общаться. Был негатив только в самом начале, и только от небольшого количества людей. В основном иностранцы, чирлидеры с большим опытом готовы рассказать тебе свои секреты, обучить, подсказать, даже записать обучающий видеоурок! Такого дружного сообщества на мой взгляд нет ни в одном виде спорта.

«Некрасиво плакать при людях, надо держаться, но я не могу»

— Что ты почувствовала, когда узнала, что Россия отстранена от участия в международных соревнованиях по чирлидингу?



— Когда начали отстранять Россию от международных стартов, мы понимали, что это коснется всех. У нас в марте был чемпионат России, мы должны были через него отобраться на чемпионат Европы, которого не было два года из-за ковида. Мы живем этой мечтой, знаем, что хотим поехать в Грецию, где будут проходить соревнования, видим, что у нас есть шансы побороться за медали на нем, потому что после пандемии уровень соперников упал.

У них не было доступа к тренировкам чуть дольше, чем у нас, мы вернулись в залы быстрее них. У нас был хороший состав, хорошая программа, с которой можно соревноваться, но когда пошли первые отстранения российских сборных в других видах спорта, все стало ясно.

Письмо Международной федерации чирлидинга (IСU) об отстранении российских и белорусских команд я увидела, пока ехала в метро. Я понимаю, что некрасиво плакать при людях, надо держаться, но я не могу. У меня все внутри кипит, слезы начинают катиться по лицу, было тяжело успокоиться. Ты готовил себя к этому, ты этого ожидал, но все равно это ужас.

Мы готовились к континентальным соревнованиям три года, и наша мечта разрушилась. Я не представляю, что чувствуют сейчас олимпийцы — скоро начнутся отборы на Игры в Париже, многие не могут на них выступить. Они шли к этому всю жизнь. Я их могу лишь немного понять, не до конца.

— Что делать дальше, когда понимаешь, что будешь соревноваться только на внутренней арене? В чем ты нашла новый вызов для себя, и нашла ли?

— В такой момент ты не понимаешь откуда брать мотивацию тренироваться дальше. Мы понимали, что с нашей программой, если мы выступим хорошо, победим. Победим и отберемся в никуда. То есть мы просто выиграем пятый чемпионат России подряд, просто в очередной раз защитим наш титул. Мы выиграли — на этом наш сезон, в принципе, был окончен. То есть дальше были какие-то соревнования, но мотивации тренироваться не было вообще.

К этому сезону изначально мы подходили с мыслями, что ни чемпионата Европы, ни чемпионата мира у нас не будет. То есть ты просто совершенствуешься на тренировках ради себя.

— Как ты думаешь, сколько еще времени продлится бан российского чирлидинга?

— Я думаю, что лет пять мы еще не будем ездить на чемпионаты мира и Европы. Возможно, получится съездить в Азию, но не в официальную азиатскую федерацию, которая проводит отбор на чемпионат мира и будет проводить квалификацию на Олимпийские игры, а в неофициальную, с другими правилами, где есть упор на шоу, мало внимания уделяется вопросам безопасности. Возможно, это мое личное мнение, мы попробуем уйти туда.

— Пока из всех спортивных федераций переход из Европы в Азию сделала только Федерация шахмат России (ФШР). Если Россия сменит континент в чир спорте, как это скажется его на развитии и как отразится на уровне спортсменов?

— Нужно понимать, что почти во всех странах из-за бюрократии и конкуренции есть несколько федераций чирлидинга. Но все сильнейшие команды выступают в основной федерации, которая проводит отбор на международные старты под эгидой IСU.

В России существуют две организации, которые проводят соревнования по чирлидингу — Союз чир спорта России (СЧР) и Федерация чирлидинга России (ФЧР). ФЧР начала развитие чирлидинга в нашей стране, однако аккредитация от Минспорта есть у СЧР, именно она проводит квалификационные соревнования на чемпионат Европы и мира, присваивает разряды. Эти федерации развиваются параллельно, не касаясь друг друга абсолютно. У ФЧР свои правила, свои возрастные ограничения, а СЧР действует по регламенту Европейского союза чирлидинга (ECU).

Тоже самое происходит и в других странах. Есть азиатская федерация, где ты можешь выступать с какой-то дичью, и это будет воспринято нормально, но в обычную федерацию вернуться потом будет трудно.

Второй момент — там нет команд. Ты можешь приехать на чемпионат мира, организованный азиатской федерацией, и оказаться первым среди всего трех участников.

— Но ведь можно легально получить звание сильнейшей команды мира!

— Это ничего не дает. У нас был вариант поехать в Корею, но ради чего? Потратить огромное количество денег, чтобы обыграть две команды? Мы отбирались на чемпионат Европы, выигрывая чемпионат России с отрывом в 50 баллов. Чувствовали себя на коне, думали что сейчас выступим на Европе и возьмем призовое место, но в итоге сами проиграли победителям 50 баллов.

После этого ты думаешь, что ты полное дно, и весь сезон работаешь над тем, чтобы этот отрыв сократить.

Наш максимальный результат — пятое место, где мы были по баллам близки к четвертому.

— Стала бы ты участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом, если бы представилась такая возможность, или же отказалась из принципа?

— Мы уже так выступали на чемпионате мира в 2021 году, который прошел в онлайн-формате из-за пандемии. У всех в протоколах были название стран, а мы были как независимые атлеты из России, выступали под аббревиатурой ROC — Олимпийского комитета России. Поэтому если вопрос касается лично меня, то да, я бы участвовала. Но в нашей команде взгляды по этой теме расходятся.

Я думаю, что спортсмены должны выступать, должны соревноваться с лучшими, расти и стараться показывать результат. Мы все — не вечные, с каждым годом поддерживать свой уровень все сложнее.

Год мы уже отстранены от всех турниров, а они как проходили, так и проходят, не сильно кто-то без нас там печалится. Думаю, даже наоборот.

— Ты является одной из сильнейших спортсменок в России в своем виде спорта. Поступали ли тебе предложения сменить спортивное гражданство?

— Когда мы еще выступали на соревнованиях в Европе, мне говорили: «Пожалуйста, приезжай к нам в страну, мы найдем тебе место в составе». Но предлагали это делать только за свои деньги, обещая покрыть только часть затрат при подготовке к чемпионатам мира и Европы.

Я не знаю ни одной профессиональной команды в мире, где бы у спортсмена был полноценный контракт, поэтому все чирлидеры тратят свои деньги на то, чтобы тренироваться и выступать. Так что в теории можно сменить спортивное гражданство, соревноваться на международных стартах за другую страну, но в России таких прецедентов, по крайней мере среди моих знакомых, еще не было.

«На Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году будет чирлидинг, 100%»

— 20 июля 2021 года Международный олимпийский комитет (МОК) признал чирлидинг олимпийским видом спорта. Что это дало тебе как спортсменке и какие перспективы открылись после этого события?

— Это было очень круто! Все понимали, что к этому идет, потому что количество занимающихся чирлидингом в мире очень велико, оно превышает большинство других олимпийских видов спорта. Особенно это касается США, где даже в небольших городках есть 5-10 команд, у которых есть два-три зала, существует культ чирлидинга. О том, что чир спорт станет олимпийским, говорили очень давно.

Пока он не входит в программу Игр, но я на 100% уверена, что в Париже чирлидинг включат в программу следующей Олимпиады. Игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе, и где, как не в Америке, презентовать чир спорт.

В чирлидинге есть два направления — непосредственно сам чирлидинг, это спортивное направление, где из спортсменов формируются различные пирамиды, и перфоманс — танцевальное направление. Было ясно, что введут в олимпийскую программу именно чирлидинг-направление. Я засыпала и просыпалась с мечтой о том, что выступлю на Олимпиаде.

Я посчитала, что в 2028 году мне исполнится 32 — в общем-то, еще нормально! Я была готова тренироваться, мечтала и хотела приложить максимум усилий для того, чтобы мы туда отобрались и приняли участие в первой Олимпиаде. Сомнений в том, что она состоится с чирлидерами, нет.

— Не думаешь, что чирлидинг станет частью Олимпиады всего лишь на один цикл, и что затем его будет ждать участь каратэ, гольфа, серфинга или скейтбординга, которые были исключены из олимпийской программы?

— Точно думаю, что это не разовая акция. Во-первых, чирлидинг доступен — в материальном плане он максимально удобен. Для соревнований или тренировок вам нужна только площадка размером 15х12 метров — нет никаких ограничений где их проводить, под крышей или на открытом воздухе. Доступность — это первый аргумент за то, чтобы чир спорту стать постоянным участником программы Олимпийских игр.

close 100%

Второй момент — вовлечение молодых людей к олимпийскому движению. Чирлидинг — максимально молодой вид спорта, не даром про него Netflix снял целый сериал. Третий аргумент — массовость. В плане зрелищности, не в обиду другим видам спорта, чирлидинг даст фору многим. Интересно же наблюдать за взаимодействием 24 человек, а не за одним-двумя, которые что-то делают в отрыве от всех. И немаловажный фактор — влияние США на развитие чирлидинга.

Мы все понимаем, кто в нем является законодателем мод, кто организует главные коммерческие мероприятия и шоу. Они сделают все, чтобы надолго включить в олимпийскую программу вид спорта, в котором смогут примерно на 100% завоевать все золотые медали.

Поэтому я уверена, что чирлидинг точно будет включен на Игры в 2028 году, и точно останется там на длительный срок. Я думаю, что все акробаты и гимнасты, у которых не получилось попасть в национальную сборную, перейдут в чирлидинг в момент его включения в программу Олимпийских игр.

— Что дает виду спорта включение в список олимпийских? Поменялся ли после этого ваш тренировочный процесс, организация и подготовка к соревнованиям?

— Как мне казалось, и как должно было бы быть в идеальном мире, после признания чирлидинга олимпийским федерация должна была бы получить дополнительные источники финансирования. К олимпийским видам спорта совершенно другой интерес, другие спонсоры, другие возможности. Поменялось ли что-то у нас? Нет. По факту все осталось как прежде, а в каких-то моментах стало даже хуже, хотя надежда на изменения была.

«Отказ от рекламы за 200 тысяч рублей и сотрудничество c Adidas

— Ты самый медийный чирлидер России, твоя суммарная аудитория в социальных сетях приближается к 20 тысячам подписчиков. Как так вышло?

— Во многом случайно, я ничего особенного для этого не делала. После первого чемпионата Европы, где меня впечатлили девушки, которые выступали в партнерском станте, я решила попробовать повторить их элементы и стала выкладывать в сеть видео их исполнения. Оказалось, что на тот момент в мире можно было по пальцам двух рук пересчитать людей, способных выполнить то, что делали мы. Эти видео стали расходится по разным пабликам, каналам и сообществам.

За два коротких ролика ко мне пришло четыре или пять тысяч подписчиков. Вливаний было ноль, я не потратила ничего на раскрутку.

После того, как я пробила 11 тысяч подписчиков, ко мне обратился бренд Swedish Fall и прислал комплект формы, я начала сниматься в ней, выступать. В один момент у меня было сотрудничество одновременно с производителями фитнес-питания, обычного питания, фитнес-залов. Но из-за того, что я никогда не ставила перед собой цель быть популярной в соцсетях, активность в них прекратилась, и в какой-то момент спонсорские предложения закончились. Хотя, возможно, это стоило монетизировать и расти-расти-расти.

— А были ли какие-то рекламные контракты, от которых ты отказалась?

— Я понимала, что на меня смотрят дети, юниоры, поэтому не могла продвигать некоторые вещи. О рекламе онлайн-казино и ставках даже не говорю, это я никогда не рассматривала как способ заработка. Но мне предлагали упоминать бестабачные курительные смеси, причем за очень неплохие деньги.

Надо было стать рекламным лицом этой компании за 200 тысяч рублей, естественно, я отказалась. Были рекламные контакты и от государства, но я тоже отказывалась. Да, многотысячное количество подписчиков приносит свои бенефиты, но не на все можно соглашаться. Это большой урок.

— Все к лучшему, как оказалось. После этой истории ты подписала контракт с Adidas.

— Да, на меня вышли ребята из Adidas и предложили сотрудничество. На тот момент у них стартовала кампания по продвижению женского спорта, я согласилась. Я приехала к ним в офис, удивилась, что некоторые меня узнали. Я не была амбассадором бренда, такой статус есть у Лионеля Месси, Мохаммеда Али и некоторых других великих спортсменов, я являлась атлетом Adidas. Это очень круто, я этим безмерно горжусь, и даже после ухода компании из России оставила отметку об этом в профиле у себя в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Я себя немного виню за то, что не смогла чуть лучше развиваться в соцсетях, потому что я могла стать своеобразным Никитой Нагорным в мире чирлидинга, который бы популяризировал свой вид спорта.

Огромный поклон Никите за то, что он делает. Во многом популярность спортивной гимнастики в России держится на высоком уровне благодаря ему.

close 100% Российские спортивные гимнасты Никита Нагорный, Давид Белявский и Артур Далалоян на церемонии награждения после победы в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио Reuters

— Не приходила ли тебе идея сделать какую-либо коллаборацию с ним?

Я писала Никите еще в тот момент, когда был не таким медийным, может в году 2017-м, и предлагала обмен спортом. Он так и не ответил! Мы открывали однажды Кубок Воронина — глядя на нашу акробатику он, наверное, плакать хотел, но все остальное, конечно, гимнастов поражает. Но Никита, я знаю, пробовал поднимать наших девочек-флаеров. Ему было тяжело, но в итоге понравилось. Единственное, ради чего я бы хотела быть популярной, так это ради продвижения чирлидинга. Не себя и своих навыков, а в общем.

Революция в мире чир спорта России

— Ты вошла в историю как первая девушка в России, которая выступила в партнерском станте в качестве «базы». Как на это выступление отреагировали судьи и другие чирлидеры?

— Нас, если что, дисквалифицировали, потому мы нарушили правила. В правилах чирлидинга прописано, что партнерский стант должен быть обязательно разнополым. То есть девочка может быть внизу, то тогда наверху должен находиться мальчик. Это сделано для того, чтобы исключить в чир спорт наплыв акробатов, которые выступают в дуэтах «мальчик-мальчик» или «девочка-девочка». Я не сталкивалась с такими историями, не видела профессиональных акробатов, соревнующихся по правилам чирлидинга, но такое правило существует.

На мой взгляд, как раз поэтому акробатика не входит в программу Олимпийских игр — в России лучшая акробатическая школа, благодаря которой в стране есть много сильных спортсменов.

Мы выступали на Московских студенческих спортивных играх и, выходя на площадку, были уверены на 99,9%, что нас снимут с соревнований. Но доля надежды все же оставалась, потому что на тот момент были изменения в правилах, которые давали шанс, что нас не дисквалифицируют.

close 100% Личный архив

Когда мы начали программу, некоторые судьи отложили свои бланки и сразу же дали понять, что оценивать нас не станут. При этом те, кто решился нас оценить, поставили нам хорошие баллы, на студенческом уровне мы бы точно могли составить конкуренцию другим стантам.

Мотивацией было желание доказать, что девушки могут все! Это было реально круто! Это одно из тех событий в моей спортивной карьере, которым я горжусь. И, возможно, на каком-нибудь фестивале мы повторим подобное снова. Правда, после этого многие девочки стали вслед за нами пробовать делать партнерский стант, травмировали себе спины, тратили здоровье, делали сложные элементы неподготовленными. Так делать нельзя.

Мысли об окончании карьеры и о будущем российского чирлидинга

— Набрав такую большую популярность, ты смогла помочь чир спорту выйти на новый уровень и обрести новых фанатов, твой талант привлек в клубы многих детей и юниоров. Как ты оцениваешь свой вклад в развитие чирлидинга и каким видишь его будущее?

Все сложилось благодаря тому, что я пришла в нужное время в нужное место. Если бы я начала карьеру в чир спорте сейчас, в той же физической форме и с теми же навыками, как семь лет назад, я бы ничего не добилась.

Мне хочется верить, что я оставила какой-то след в истории российского чирлидинга. Не знаю, оставлю ли еще, но да, определенную ответственность это накладывает.

Я понимаю, что когда-то многие девочки-базы хотели быть похожими на меня и стремились к моему уровню. Два-три года назад мне присылали сообщения о том, что на меня хотят быть похожими, хотят стоять со мной в одной команде.

— А что входит в твои дальнейшие планы?

— Мне уже 26, и если ты тренируешься с мечтой о чемпионате мира и Олимпиаде, ты это делаешь с одной мотивацией. Если ты тренируешься ради седьмой-восьмой-десятой победы на чемпионате России, это другая мотивация. Чувствуя свою ответственность, я не могу выступать плохо, делать что-то в полноги, поэтому появляются мысли об уходе из чирлидинга.

Конечно, полностью я не уйду, мы будем выступать, тренироваться стантом, но в полноценных командных соревнованиях предстоящий чемпионат России станет для меня последним. Переключусь на организацию соревнований — у меня есть опыт работы в крупной ивент-структуре.

Хочу, чтобы он пригодился: моя мечта — сделать чирлидинг более медийным. В декабре мы провели свой первый турнир, к нам охотно шли спонсоры. Даже несмотря на то, что соревнования по охвату были небольшими, поддержку привлечь нам удалось.

— Трудности с финансированием — главный тормоз в развитии чир спорта?

Да, это самая большая проблема чирлидинга. У нас безумно талантливая молодежь, которая побеждает на международных турнирах, выигрывает медали на чемпионатах Европы и мира, но на взрослый уровень из них переходят немногие. Какая мотивация у них продолжать тренироваться, а не идти, например, на тусовки или куда-то развлекаться, заводить новые знакомства и отдыхать? Никакой.

Если бы ты понимал, что тренируясь с детства у тебя будет шанс попасть в сборную России, где тебе смогут оплачивать поездки, хотя бы что-то платить, чтобы ты мог думать только о спорте, мы были бы более сильной и конкурентоспособной сборной.

Почему уже несколько лет подряд Россия пропускает чемпионат мира, хотя раз за разом получает необходимые квоты? Все упирается в деньги — поездка одного человека обходится в 200 тысяч рублей. Не у всех есть такие возможности, поэтому надо брать кредиты, лезть в долги. Так что поддержка от государства должна быть, если мы говорим о профессиональном спорте и выступлении за национальную сборную.

close 100% Личный архив

— Есть ли у тебя главная мечта в спорте? Что ты еще мечтаешь сделать в чирлидинге?

— Больше всего я бы хотела стать участницей Олимпийских игр. Это моя главная мечта. Причем просто участницей, потому что о медалях на первой Олимпиаде мы не говорим. Если говорить о чем-то более реальном, то мне бы хотелось организовывать соревнования по чирлидингу, которые в будущем могли бы стать какой-то альтернативой существующим стартам.

Я уверена — в один момент мы вновь выйдем на главные соревнования в мире. Сейчас у нас есть уникальная возможность тренироваться, расти и идти своим путем.

Это может звучать странно, но иногда то, чем иностранцы гордятся в профессиональном плане, и что показывают спустя время на чемпионате Европы, мы с командой пробовали еще тренировках в прошлом году. Мы искренне верим, что они следят за нами и берут наши фишки! Правда, от всего сердца верим!

Детский и юношеский чирлидинг в России находится на высоком уровне и будет развиваться дальше большими шагами. Если бы соревновались с ними в одной категории, мы бы им проиграли. И это круто! Огромный стимул — смотреть на то, как подрастают молодые чирлидеры, и как готовятся утереть тебе нос на всероссийских соревнованиях.