На волосок от победы: Ян Непомнящий во второй раз упустил шанс стать шахматным королем планеты

30 апреля завершился матч на первенство мира по шахматам — 2023, в котором встречались российский гроссмейстер Ян Непомнящий и представитель Китая Дин Лижэнь. На тай-брейке победу одержал азиатский шахматист, став первым чемпионом мира из Поднебесной и 17-м по счету обладателем шахматной короны. Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» объяснил причину поражения Непомнящего и назвал сильнейшее качество китайского оппонента, которое в итоге принесло тому успех.

К своему второму матчу на первенство мира Ян Непомнящий подходил в статусе фаворита. Выиграв без особых сложностей турнир претендентов в 2022 году, российский гроссмейстер готовится к реваншу против легендарного норвежца Магнуса Карлсена.

Однако скандинавский шахматист добровольно отказался от чемпионского звания, не найдя для себя мотивации защищать в пятый раз подряд титул шахматного короля.

В соперники к Яну попал китайский шахматист Дин Лижэнь, ставший вторым на турнире желающих побороться за звание сильнейшего.

Изначально он вообще не должен был участвовать в нем, однако после полугодичной дисквалификации другого российского гроссмейстера, Сергея Карякина, выданной Международной федерацией шахмат (FIDE) в марте 2022 года, именно Дин Лижэнь получил восьмую путевку в Мадрид.

С самого начала китаец подвергся колоссальному давлению чемпионского матча. Трижды уступая в счете по ходу трехнедельного шахматного марафона по классическим шахматам, азиатский спортсмен умудрялся (не без помощи Непомнящего) сравнивать счет.

Во вчерашней партии Ян, играя черными фигурами, имел шанс закончить дело и забрать победу себе, но не решился пойти в атаку и сыграл понадежнее в обороне, свершив дело к ничьей и переведя формат матча на тай-брейк.

И в быстрых шахматах, и в блице Непомнящий был по мнению многих аналитиков и болельщиков предпочтительнее своего оппонента. Начался тай-брейк с четырех партий с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. На протяжении каждой из четырех партий гроссмейстеры выдавали сильный уровень игры, не допуская грубых ошибок или оплошностей, которые могли бы привести к чьей-либо победе.

По такому же сценарию долго шла и заключительная, четвертая партия в быстрые шахматы. До 47-го хода казалось, что ничья неизбежна, и что соперникам придается вступить в блицевые разборки. Но следом Ян допустил неосторожный ход пешкой на h4, который Дин Лижэнь за короткое время смог превратить в роковую ошибку.

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Моментально оценка позиций по версии компьютера упала с примерно равной до -3,5, что в матчах между сильнейшими гроссмейстерами мира является чрезвычайно большим преимуществом.

Спустя шесть минут после 48-го хода Ян капитулировал, признав первенство своего оппонента. Дин Лижэнь выдал суперточные и математически выверенные ходы, оказавшись в нужный момент чуть собраннее и чуть удачливее. После завершения партии китаец дважды пожал руку Непомнящему, после чего остался сидеть за столом, обхватив руками лицо.

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что Непомнящий не смог в ключевой момент партии принять решение без нервов.

«В решающий момент, когда цена хода вырастает до предела, Ян совершает решающие ошибки. Так было в матче с Карлсеном, так было и сегодня. Ян плохо чувствует критические моменты или недооценивает их. В рапиде у него было много шансов переломить партию в свою пользу. Не получается у него игра при высоком напряжении.

В последней партии ничего не предвещало поражения, у него позиция была лучше. В один момент он стал играть на глаз или думал, что уже будет ничья. А Лижэнь не расслабился.

У китайского шахматиста очень высокий уровень средних ходов. Ян допустил две ошибки, которыми воспользовался Лижэнь. Лижэнь играл чище. Он заслуженно стал чемпионом мира», — сказал Смагин «Газете.Ru».

30-летний Дин Лижэнь стал первым китайским и 17-м в общей сложности чемпионом мира по шахматам. Любопытно, что шахматной короной у женщин обладает его соотечественница Цзюй Вэньцзюнь, которая удерживает звание сильнейшей шахматистки планеты с 2018 года.

Россия остается без чемпиона мира по шахматам уже 17 лет. Последним россиянином-чемпионом мира был Владимир Крамник, удерживавший звание сильнейшего с 2000 года (по версии Профессиональной шахматной ассоциации PCA) по 2007-й, после победы в объединительном поединке против болгарина Веселина Топалова.

В матчах на первенство мира среди женщин россиянка побеждала в последний раз в 2008 году — Александра Костенюк обыграла китаянку Хоу Ифань, став 12-й чемпионкой мира по шахматам.