Борьба за полуфинал: Хачанов играет с Серундоло на турнире в Майами. LIVE

Мощно атаковал Хачанов. Отбивался Серундоло, в итоге классную свечку бросил, но на сантиметры промахнулся — 30:40, брейк-пойнт.
Все четко сделал аргентинец. Хачанов классно бегал и отбивал удары, но Франсиско постепенно выходил вперед и в итоге забил с лета у сетки — 30:30.
Принял Серундоло вторую подачу, провел атаку и забил виннерс с форхенда — 3:2. Аргентинец повел с брейком.
Классный розыгрыш со второй подачи Карена. Соперник вскрыл игру укороченным. Достал Хачанов, но Серундоло ответил в свободный корт — меньше, брейк-пойнт.
Не проходит первый мяч, но агрессивно играет на второй подаче Хачанов, и в итоге не попадает Серундоло по длине — 40:40.
Затяжной обмен ударами в первом розыгрыше на подаче Хачанова, и в итоге Карен бьет в аут по длине — 0:15.
Сразу же еще один затяжной розыгрыш, но на этот раз Серундоло попал на вылет по линии — 15:15.
Один раз встречались Хачанов и Серундоло раньше. В 2022 году в 1/32 финала «Мастерса» в Канаде Хачанов одержал трудную победу — 7:6 (7-4), 5:7, 6:3.