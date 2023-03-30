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Спорт

Борьба за полуфинал: Хачанов играет с Серундоло на турнире в Майами. LIVE

Теннис. Майами. «Мастерс». 1/4 финала. Карен Хачанов играет с Франсиско Серундоло. ОНЛАЙН

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Jaimi Joy/Reuters
В матче 1/4 финала турнира в Майами российский теннисист Карен Хачанов играет с Франсиско Серундоло. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
22:43

Очко с подачи — 30:0.

22:42

Уверенной подачей начинает свой гейм Карен — 15:0.

22:42

Ошибается Серундоло под давлением россиянина — 3:3. Обратный брейк Хачанова.

22:41

Мощно атаковал Хачанов. Отбивался Серундоло, в итоге классную свечку бросил, но на сантиметры промахнулся — 30:40, брейк-пойнт.

22:40

Все четко сделал аргентинец. Хачанов классно бегал и отбивал удары, но Франсиско постепенно выходил вперед и в итоге забил с лета у сетки — 30:30.

22:40

Еще одна ошибка Серундоло — 15:30.

22:39

В сетку с форхенда пробивает аргентинец в розыгрыше — 15:15.

22:39

Уверенно начинает гейм на своей подаче Серундоло — 15:0.

22:37

Принял Серундоло вторую подачу, провел атаку и забил виннерс с форхенда — 3:2. Аргентинец повел с брейком.

22:36

Обменивались ударами, пока Хачанов не промахнулся по длине — меньше, брейк-пойнт.

22:35

Очко с подачи — ровно.

22:34

Классный розыгрыш со второй подачи Карена. Соперник вскрыл игру укороченным. Достал Хачанов, но Серундоло ответил в свободный корт — меньше, брейк-пойнт.

22:33

Не проходит первый мяч, но агрессивно играет на второй подаче Хачанов, и в итоге не попадает Серундоло по длине — 40:40.

22:33

Еще один классный виннерс от аргентинца — 30:40, брейк-пойнт.

22:32

Классно играли оба, а потом Серундоло увеличил скорость удара и перевел по линии — 30:30.

22:31

Двойная ошибка — 30:15.

22:31

Эйс — 30:0.

22:30

В обмене ударами дождался ошибки Серундоло Хачанов — 15:0.

22:30

Эйс — 2:2.

22:29

Двойная ошибка — 40:30.

22:29

Прием в сетку — 40:15.

22:28

Аут по длине у Франсиско в розыгрыше — 30:15.

22:28

Эйс вторым мячом — 30:0.

22:28

Не справляется с приемом сложной подачи Хачанов — 15:0.

22:25

Играл по диагонали с форхенда под форхенд Хачанов и в итоге дождался ответа в сетку — 1:2.

22:24

Перевел Серундоло по линии в свободную часть корта, но малость не попал — 40:15.

22:24

Очко с подачи — 30:15.

22:24

Не справляется с атаками россиянина аргентинец — 15:15.

22:23

Затяжной обмен ударами в первом розыгрыше на подаче Хачанова, и в итоге Карен бьет в аут по длине — 0:15.

22:22

Классным укороченным заканчивает аргентинец гейм — 1:1.

22:22

Вторым ударом пробивает в сетку Хачанов — 40:0.

22:21

Нет приема — 30:0.

22:21

Серундоло постепенно вышел вперед в розыгрыше после подачи и в итоге забил с форхенда — 15:0.

22:19

Затяжной розыгрыш, в котором в итоге Серундоло попал в аут по длине — 0:1.

22:18

Очко с подачи — 40:30.

22:18

Обменивались ударами, пока Карен не сорвал форхенд — 30:30.

22:17

Аут по длине у Франсиско после атаки Хачанова — 30:15.

22:17

Сразу же еще один затяжной розыгрыш, но на этот раз Серундоло попал на вылет по линии — 15:15.

22:16

В первом розыгрыше на подаче Карена аргентинец провел атаку, но не попал — 15:0.

22:14

Сейчас матч начнется. Разминка уже завершилась.

22:12

Первым подавать будет Хачанов.

22:10

На корте уже теннисисты. Скоро все начнется.

22:00

Один раз встречались Хачанов и Серундоло раньше. В 2022 году в 1/32 финала «Мастерса» в Канаде Хачанов одержал трудную победу — 7:6 (7-4), 5:7, 6:3.

21:55

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч 1/4 финала турнира в Майами между Кареном Хачановым и Франсиско Серундоло.

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