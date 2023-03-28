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Спорт

Остановить фаворита: Рублев сражается с Синнером в Майами. LIVE

Теннис. «Мастерс». Майами. 1/8 финала. Синнер (Италия) — Рублев (Россия). ОНЛАЙН

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Satish Kumar/Reuters
На «Мастерсе» в Майами россиянин Андрей Рублев в матче 1/8 финала сражается с одним из главных фаворитов турнира итальянцем Янником Синнером. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19:23

Рублев остро принимает, и соперник не попадает по длине — 30:30.

19:22

Синнер хорош в атаке — 30:15.

19:22

Рублев из обороны нанес очень глубокий удар, и соперник ответил в сетку — 15:15.

19:21

Синнер начинает гейм с выигранного мяча — 15:0.

19:18

Забирает Андрей свою подачу под ноль — 5:4. Теперь Янник выйдет подавать на матч.

19:17

Розыгрыш за Рублевым — 30:0.

19:17

Здорово подает россиянин — 15:0.

19:16

Не оставляет Синнер шансов Андрею — 5:3.

19:15

Отличная подача — 40:15.

19:15

Как ни оборонялся Андрей, соперник сделал все четко — 30:15.

19:14

Отыгрывается подачей итальянец, причем мяч на миллиметры зацепил линию — 15:15.

19:14

Первый розыгрыш на подаче Синнера за Рублевым — 0:15.

19:12

Пробивает Синнер на вылет и берет подачу Андрея — 4:3. Итальянец снова повел с брейком.

19:11

Отыгрывается Рублев, но тут же Синнер берет очко — 30:40, брейк-пойнт!

19:09

На вылет принимает Синнер вторую подачу Андрея — 15:30.

19:09

А вот уже Рублев в простой ситуации не попадает — 15:15.

19:08

Довольно долгий первый розыгрыш, который заканчивается невынужденной ошибкой итальянца — 15:0.

19:07

Рублев атаковал, но Янник отвечал остро, и в итоге Андрей не попал по длине — 3:3.

19:07

Аут у Синнера вторым ударом — 40:30.

19:06

Не справляется Андрей с атакой соперника — 40:15.

19:05

Аут у Рублева в розыгрыше — 30:15.

19:04

Андрей отлично играет с приема — 15:15.

19:04

Синнер на подаче. Рублев срывает прием второго мяча — 15:0.

19:02

Шикарно укорачивает Рублев после сложного приема соперника. Синнер тут же укорачивает в ответ, догоняя мяч, но не попадает — 2:3.

19:01

Эйс — 40:30.

19:01

Нет приема — 30:30.

19:00

Синнер выходит к сетке и уверенно забивает форхенд по заднюю линию — 30:15.

18:59

Отыгрывается Рублев вторым ударом после подачи — 15:15.

Блестяще атакует из обороны после приема Синнер — 0:15.

18:58

Гейм под ноль за итальянцем — 2:2.

18:57

Укорачивает Синнер, и Андрей чуточку не успевает — 40:0.

18:57

Рублев принимает, но дальше идет форхенд на вылет — 30:0.

18:57

Уверенно подает Синнер — 15:0.

18:55

Подачей завершает гейм Рублев — 1:2.

18:54

Синнер пытается атаковать со второй подачи, но Рублев уверенно переворачивает розыгрыш и завергает его виннерсом — 40:0.

18:53

Здорово подает Андрей — 30:0.

18:53

Виннерсом с форхенда завершает первый розыгрыш на своей подаче Рублев — 15:0.

18:52

Забирает розыгрыш, а потом классно подает Синнер — 1:1.

18:51

Аут у Синнера после приема Рублева — 30:15.

18:51

Еще очко с подачи — 30:0.

18:50

Выигрывает очко второй подачей Синнер — 15:0.

18:49

Легко забирает первый гейм второго сета Рублев — 0:1.

18:49

Аут с приема — 40:0.

18:48

Еще одна отменная подача — 30:0.

18:48

Подачей Рублева начинается второй сет. Эйс — 15:0.

18:45

Очень уверенная игра от Синнера в первой партии, а Рублев наделал ошибок, которые в том числе и соперник провоцировал. В итоге убедительный перевес итальянца пока.

18:44

Нет приема по длине — 6:2. Первый сет за Синнером.

18:44

Шикарный прием второй подачи от Андрея. Итальянец отвечает в сетку — 40:30. Есть еще сет-пойнт!

18:43

Ловит Янник оппонента на противоходе вторым ударом — 40:15, двойной сетбол!

18:42

Выигрывает Синнер розыгрыш — 30:15.

18:42

Нет приема — 15:15.

18:41

Завязал розыгрыш Рублев с приема и дождался удара Синнера с форхенда в сетку — 0:15.

18:39

Нет приема — 5:2. Сейчас Синнер выйдет подавать на первый сет.

18:38

Аут по длине с приема — больше.

18:38

В розыгрыше трос после удара Синнера вытягивает соперника к сетке, и затем итальянец обводит Андрея — ровно.

18:37

Ошибается Андрей в розыгрыше — 40:40.

18:37

Очко с подачи — больше.

18:37

Здорово подает Рублев — 40:30.

18:36

На вылет принимает Синнер — 30:30.

18:36

Отличная подача Рублева — 30:15.

18:35

Опять по розыгрышу берут соперники в начале гейма — 15:15.

18:34

Принимает с трудом Андрей подачу, но дальше смэш — 5:1.

18:33

Отличный розыгрыш, но в нужный момент Синнер вышел в хафкорт и с лета укоротил — 40:15.

18:33

Очко с подачи у Синнера — 30:15.

18:32

Обменялись розыгрышами на подаче Синнера — 15:15.

18:29

И двойная ошибка Рублева завершает гейм — 4:1!

18:29

Отличная атака итальянца — меньше, брейк-пойнт.

18:28

Отыгрывается Синнер — ровно.

18:28

Еще очко с подачи — больше.

18:28

Эйс — 40:40.

18:27

Прием на вылет — 30:40, брейк-пойнт!

18:27

Вот с этой атакой было не справиться — 30:30.

18:26

Ошибается Рублев после приема соперника — 15:30.

18:26

Какой обводящий удар из обороны от итальянца! 15:15.

18:25

Отменно подает Андрей — 15:0.

18:24

Еще эйс — 3:1.

18:24

Эйс — 40:0.

18:24

Вторым ударом забивает Янник — 30:0.

18:23

Здорово подает Синнер — 15:0.

18:21

Снова Андрей идет к сетке, но на этот раз не перекидывает с лета — 2:1. С брейком повел Синнер.

18:21

Рублев выходит вперед и классно забивает — 30:40, еще брейк-пойнт у итальянца.

18:20

Классный розыгрыш от итальянца — 15:40, двойной брейк-пойнт.

18:19

Синнер выигрывает очко — 15:30.

18:19

Аут у Андрея в розыгрыше — 15:15.

18:18

Первое очко с подачи за Рублевым — 15:0.

18:18

Очень уверенно три очка подряд забирает Синнер — 1:1.

18:16

Отыгрывается итальянец — 15:15.

18:14

Рублев забирает первый розыгрыш на подаче Синнера — 0:15.

18:14

Эйс — 0:1.

18:13

Рублев пошел с подачи к сетке и классно укоротил третьим ударом с лета — 40:0.

18:13

Еще очко с подачи — 30:0.

18:13

Нет приема — 15:0.

18:02

Рублев начинает подавать.

18:10

Рублев будет подавать первым.

18:05

Синнер и Рублев встречались четыре раза и одержали по две победы друг над другом. При этом Андрей выиграл первую и последние встречи, но оба раза Синнер отказывался от продолжения борьбы по ходу матчей. И при этом на харде был только один поединок, а три последних — на грунте.

18:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 1/8 финала «Мастерса» в Майами встречаются итальянец Янник Синнер и россиянин Андрей Рублев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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