Остановить фаворита: Рублев сражается с Синнером в Майами. LIVE

Довольно долгий первый розыгрыш, который заканчивается невынужденной ошибкой итальянца — 15:0.
Шикарно укорачивает Рублев после сложного приема соперника. Синнер тут же укорачивает в ответ, догоняя мяч, но не попадает — 2:3.
Синнер пытается атаковать со второй подачи, но Рублев уверенно переворачивает розыгрыш и завергает его виннерсом — 40:0.
Очень уверенная игра от Синнера в первой партии, а Рублев наделал ошибок, которые в том числе и соперник провоцировал. В итоге убедительный перевес итальянца пока.
Шикарный прием второй подачи от Андрея. Итальянец отвечает в сетку — 40:30. Есть еще сет-пойнт!
В розыгрыше трос после удара Синнера вытягивает соперника к сетке, и затем итальянец обводит Андрея — ровно.
Снова Андрей идет к сетке, но на этот раз не перекидывает с лета — 2:1. С брейком повел Синнер.
Синнер и Рублев встречались четыре раза и одержали по две победы друг над другом. При этом Андрей выиграл первую и последние встречи, но оба раза Синнер отказывался от продолжения борьбы по ходу матчей. И при этом на харде был только один поединок, а три последних — на грунте.