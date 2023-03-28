Остановить фаворита: Рублев сражается с Синнером в Майами. LIVE

18:05

Синнер и Рублев встречались четыре раза и одержали по две победы друг над другом. При этом Андрей выиграл первую и последние встречи, но оба раза Синнер отказывался от продолжения борьбы по ходу матчей. И при этом на харде был только один поединок, а три последних — на грунте.