Овечкин забил 817-й гол в НХЛ, а Кузнецов принес «Вашингтону» победу супербуллитом

Минувшей ночью в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду взял верх над «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой хозяев в серии буллитов — 5:4, решающую попытку реализовал российский нападающий Евгений Кузнецов. А капитан «столичных» Александр Овечкин забросил на домашней площадке впервые с января. «Газета.Ru» — о новых достижениях россиян в НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сэйбрз» — 5:4 Б

Во второй раз за неделю «Вашингтону» пришлось бороться за победу в серии буллитов. В прошлую пятницу не получилось, «Кэпс» проиграли «Нью-Джерси» (2:3). Теперь же «столичные» дожали «Баффало» — прямого конкурента в борьбе за уайлд-кард в плей-офф НХЛ.

Однако послематчевой «перестрелке» предшествовали насыщенные события.

Уже к девятой минуте «Сэйбрз» вели со счетом 2:0, а автором первой шайбы «клинков» стал россиянин Илья Любушкин.

Чуть больше чем через минуту Ти Джей Оши сократил отставание «Вашингтона» — и балл за голевую передачу заработал Александр Овечкин (2:1). Но благодаря шайбе Тайсона Джоста на 19-й минуте «Сэйбрз» ушли на первый перерыв, вновь имея на два гола больше (3:1).

Второй период остался безголевым, а в заключительной 20-минутке ситуация сложилась зеркальная: гости забили однажды, а хозяева три раза зажгли свет за чужими воротами (4:4). Начало спасению положил Евгений Кузнецов, затем отличился Овечкин, а сделал счет равным Том Уилсон.

Ови бурно отреагировал на свой гол — и немудрено: он не забивал дома с января.

Не стоит, впрочем, забывать о его вынужденном «отпуске» в связи с трагическим поводом — он на неделю уезжал в Россию из-за болезни и смерти отца. А вернувшись в Вашингтон, Александр далеко не сразу стал вновь забивать.

Возвращаясь непосредственно к матчу, отметим, что в овертайме соперники победителя не выявили, а в серии буллитов «Кэпс» реализовали две свои попытки, тогда как «клинки» — ни одной. Победным стал бросок Кузнецова.

«Важная победа, важные очки. Очевидно, в предыдущем матче у нас был шанс спасти матч, но мы не сумели этого сделать. А играть против молодой и быстрой команды — это вызов, мы заработали хорошие два очка», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Капитан «Вашингтона» с двумя очками был признан первой звездой встречи. Шайба, заброшенная в ворота «Баффало», стала для российского нападающего 37-й в этом сезоне, он продолжает погоню за снайперским рекордом легендарного Уэйна Гретцки.

Знаменитый канадец за карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах, а на счету Овечкина сейчас 817 голов — таким образом, он отстает от Гретцки на 77 шайб.

Примечательно также, что Александр Великий вышел на чистое четвертое место по голам в домашних матчах среди всех игроков в истории НХЛ. Овечкин в 402-й раз отличился на своем льду. Любопытно, что и здесь россиянин гонится за Гретцки, являющимся рекордсменом по этому показателю: 492 гола. Второе место принадлежит Горди Хоу с 449-ю голами, на третьем идет чех Яромир Ягр — 411. Судя по всему, совсем скоро Овечкин его потеснит.

«Сент-Луис Блюз» — «Миннесота Уайлд» — 5:8

Самый результативный матч дня прошел в Сент-Луисе, где местные «блюзмены» уступили «Миннесоте», играющей без Кирилла Капризова. Российский нападающий продолжает восстанавливаться после травмы.

Впрочем, и в его отсутствие «Уайлд» не тушуются. В игре с «Сент-Луисом» главным действующим лицом стал Райан Хартман — он забросил в ворота «музыкантов» две шайбы и сделал ассист. Именно он был признан первой звездой встречи.

А вот второй звездой стал российский вингер «Сент-Луиса» Павел Бучневич. Именно он открыл счет и пытался тащить за собой команду, забросив в общей сложности три шайбы.

Однако его усилий не хватило для того, чтобы навязать соперникам реальную борьбу.

Главный тренер «дикарей» Дин Эвасон, между тем, не перестает троллить Капризова. На днях он пошутил, что команда «избавилась от мертвого груза», имея в виду травмированного россиянина.

А после того, как «Миннесота» отправила восемь шайб в ворота «Сент-Луиса», наставник «Уайлд» заявил: «Ну и кому нужен этот ваш Капризов?»

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Колорадо Эвеланш» — 1:2 Б

Еще один матч игрового дня закончился в серии буллитов — «Колорадо» гостил у «Торонто» и вырвал победу. При этом еще в первые 15 минут соперники обменялись шайбами и затем не могли забросить вплоть до послематчевой серии. Автором победного для «лавин» гола стал Натан Маккиннон.

Примечательно, что первой и второй звездой дня стали российские вратари — Александр Георгиев из «Колорадо» и Илья Самсонов из «Торонто» соответственно.

Георгиев отразил 17 бросков, а Самсонов — 28. Главный тренер «кленовых листьев» Шелдон Киф после игры не поскупился на комплименты в адрес своего голкипера.

«Казалось, будто у него ворота на замке. Не думаю, что мы предоставили соперникам много хороших возможностей у своих ворот, в основном броски шли с точек и с периметра. Но как только мы давали оппонентам шансы бросать с удобных позиций, он был надежен. Он был атлетичен и динамичен, сделал несколько классных сейвов. Думаю, он был великолепен», — сказал Киф.