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Спорт

По стопам брата: Нурмагомедов защищает чемпионский пояс Bellator в бою с Хендерсоном. LIVE

ММА. Bellator 292. Усман Нурмагомедов — Бенсон Хендерсон. ОНЛАЙН

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На турнире Bellator 292 россиянин Усман Нурмагомедов бьется за титул чемпиона в легком весе против американца Бенсона Хендерсона. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
05:51

Третий раунд. Темп и активность Барзолы по-прежнему были слишком сильны для соперника. И последние пять минут Перес провел в обороне, причем Барзола мог и задушить соперника, и выиграть техническим нокаутом ударами, но все же так и не дожал до гонга. Но и раунд, и бой явно за бойцом из Перу.

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05:44

Второй раунд. Уже в начале отрезка Барзола попал и потряс соперника. Показалось, что может добить, но Перес выстоял. Тем не менее все продолжилось под диктовку Барзолы, который и тейкдаун сделал, и соперника в основном контролировал. И второй раунд явно за перуанцем.

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05:37

Первый раунд. Очень активная работа со стороны Барзолы, который провел первый раунд в постоянных атаках и несколько раз прижимал Переса к сетке. За полторы минуты до конца они упали так, что Барзола оказаолся сверху, но захват был обоюдным. Доработали отрезок активно, но перевес был у Барзолы.

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05:32

Начали!

05:31

Последний бой прелимов остался. Энрике Барзола против Эрика Переса.

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05:29

Долго судьи совещались, но раздельным решением победил Джош Хилл! Очень близкий бой.

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05:26

Третий раунд. В том же ключе, что и первые два раунда, шел заключительный. Осторожная работа на дистанции в стиле «как бы чего не вышло». Для обоих явно важнее было не пропустить нокаутирующую атаку. Попытки хорошо попасть были, но слишком робкие, чтобы увенчаться успехом. Равная и скучная пятиминутка.

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05:20

Второй раунд. Здесь уже Хилл довольно быстро захватил соперника и перевел к ограждению. Белл смог от него оттолкнуться и выйти к центру. К середине раунда расцепились и стали работать друг по другу в размене. В итоге Белл попал оппоненту по касательной с ноги и снова прижал к сетке. Опять выбрались в центр и до конца работали друг по другу коленями. Так и закончили раунд. Небольшой перевес Белла в отрезке, либо ничья.

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05:14

Первый раунд. Довольно осторожное начало поединка. Спортсмены работали большую часть раунда в стойке на дистанции, раскачивая друг друга, но абсолютно не форсируя события. Хилл больше наступал, Белл чаще отступал, но были и обратные отрезки. За минуту с небольшим до конца Хиллу удалось поймать ногу соперника и прижать такого к сетке, Белл вроде бы сумел от нее оттолкнуться, но в итоге оказался на канвасе с соперником сверху, и Хилл до конца отрезка работал сверху, нанося удары. Раунд за Хиллом.

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05:09

Три раунда по пять минут. Начали.

05:05

Бои прелимов в Сан-Хосе постепенно заканчиваются. Сейчас стартует поединок Касса Белла с Джошем Хиллом.

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05:00

Здравствуйте, уважаемые любители единоборств! На турнире Bellator 292 россиянин Усман Нурмагомедов встретится в главном бою за титул чемпиона в легком весе против американца Бенсона Хендерсона.

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