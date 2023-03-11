По стопам брата: Нурмагомедов защищает чемпионский пояс Bellator в бою с Хендерсоном. LIVE

Третий раунд. Темп и активность Барзолы по-прежнему были слишком сильны для соперника. И последние пять минут Перес провел в обороне, причем Барзола мог и задушить соперника, и выиграть техническим нокаутом ударами, но все же так и не дожал до гонга. Но и раунд, и бой явно за бойцом из Перу.
Второй раунд. Уже в начале отрезка Барзола попал и потряс соперника. Показалось, что может добить, но Перес выстоял. Тем не менее все продолжилось под диктовку Барзолы, который и тейкдаун сделал, и соперника в основном контролировал. И второй раунд явно за перуанцем.
Первый раунд. Очень активная работа со стороны Барзолы, который провел первый раунд в постоянных атаках и несколько раз прижимал Переса к сетке. За полторы минуты до конца они упали так, что Барзола оказаолся сверху, но захват был обоюдным. Доработали отрезок активно, но перевес был у Барзолы.
Долго судьи совещались, но раздельным решением победил Джош Хилл! Очень близкий бой.
Третий раунд. В том же ключе, что и первые два раунда, шел заключительный. Осторожная работа на дистанции в стиле «как бы чего не вышло». Для обоих явно важнее было не пропустить нокаутирующую атаку. Попытки хорошо попасть были, но слишком робкие, чтобы увенчаться успехом. Равная и скучная пятиминутка.
Второй раунд. Здесь уже Хилл довольно быстро захватил соперника и перевел к ограждению. Белл смог от него оттолкнуться и выйти к центру. К середине раунда расцепились и стали работать друг по другу в размене. В итоге Белл попал оппоненту по касательной с ноги и снова прижал к сетке. Опять выбрались в центр и до конца работали друг по другу коленями. Так и закончили раунд. Небольшой перевес Белла в отрезке, либо ничья.
Первый раунд. Довольно осторожное начало поединка. Спортсмены работали большую часть раунда в стойке на дистанции, раскачивая друг друга, но абсолютно не форсируя события. Хилл больше наступал, Белл чаще отступал, но были и обратные отрезки. За минуту с небольшим до конца Хиллу удалось поймать ногу соперника и прижать такого к сетке, Белл вроде бы сумел от нее оттолкнуться, но в итоге оказался на канвасе с соперником сверху, и Хилл до конца отрезка работал сверху, нанося удары. Раунд за Хиллом.
Бои прелимов в Сан-Хосе постепенно заканчиваются. Сейчас стартует поединок Касса Белла с Джошем Хиллом.