По стопам брата: Нурмагомедов защищает чемпионский пояс Bellator в бою с Хендерсоном. LIVE

05:20

Второй раунд. Здесь уже Хилл довольно быстро захватил соперника и перевел к ограждению. Белл смог от него оттолкнуться и выйти к центру. К середине раунда расцепились и стали работать друг по другу в размене. В итоге Белл попал оппоненту по касательной с ноги и снова прижал к сетке. Опять выбрались в центр и до конца работали друг по другу коленями. Так и закончили раунд. Небольшой перевес Белла в отрезке, либо ничья.