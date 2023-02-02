«Знал, что американцы сдадутся первыми»: МОК и НОК США высказались за допуск России к Олимпиаде

Эксперты Организации объединенных наций (ООН) по вопросам прав человека одобрили идею допуска российских спортсменов до участия в Олимпийских играх и заявили о недопустимости дискриминации атлетов по национальному признаку. В Международном олимпийском комитете (МОК) и Национальном олимпийском комитете США уже подтвердили, что готовы видеть россиян на Олимпиаде в нейтральном статусе. В комментарии «Газете.Ru» глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев подчеркнул, что России необходимо бороться за право участвовать в Играх под своим флагом.

Международный олимпийский комитет (МОК) и глава организации Томас Бах допустили возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования — при условии, что эти атлеты не выражали публичную поддержку спецоперации России на Украине.

Аналогичным образом высказались в Национальном олимпийском комитете США. Глава американского НОК Джин Сайкс заявил, что атлеты его страны хотят состязаться с сильнейшими — а значит, и с россиянами.

«Мы признаем, что хотим соревноваться с лучшими спортсменами мира, но лишь при том условии, что будет обеспечена безопасная и честная игра, — сказал Сайкс.

— Мы призываем МОК продолжить изучение возможностей сохранения действующих санкций при гарантии, что до соревнований будут допускаться лишь «чистые» и нейтральные спортсмены из России. Это требует серьезной регулировки и усилий, чтобы заслужить доверие. Если условия нейтралитета и честной конкуренции будут соблюдены, мы верим, что на первом месте будет дух Олимпийских игр».

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что такая риторика со стороны США его не удивила.

«Я был прав, что американцы сдадутся первыми. С первого дня, когда все были в трауре, я говорил об этом. Только конкуренция рождает интерес к спорту.

У Норвегии в лыжах сейчас нет конкуренции. Она была только со стороны России и СССР. В летних видах спорта конкуренция была тоже со стороны России.

Если говорить о безопасности, то она должна быть в первую очередь. Ярок пример 1972 года, когда в Мюнхене погибла израильская делегация», — сказал Тихонов в комментарии РИА «Новости».

Однако требования нейтрального статуса идут вразрез со сделанным накануне заявлением экспертов Организации объединенных наций (ООН) в области прав человека. С одной стороны, они поддержали заявление МОК, с другой — заявили о недопустимости дискриминации атлетов по национальному признаку.

«Мы настоятельно призываем МОК принять решение в этом направлении и пойти дальше, обеспечив отсутствие дискриминации любого спортсмена по признаку его национальности.

Одни и те же правила должны применяться ко всем спортсменам, независимо от их национальности. Любая пропаганда национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющая собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, должна быть запрещена», — передает текст заявления спецдокладчиков ООН РИА «Новости».

На это отреагировал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Особенно важным является четкое указание на недопустимость требования от спортсменов выражать свою политическую позицию в качестве одного из условий допуска к их участию в соревнованиях.

Со своей стороны, ОКР полностью поддерживает и разделяет эту позицию и настаивает на том, чтобы международные спортивные федерации отказались от любых дискриминационных действий по отношению к российским спортсменам исключительно по причине их национальности.

Мы исходим именно из этого», — написал четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию в Telegram-канале.

Организаторы Олимпийских игр в Париже — 2024, как сообщает CNN, заявили: они будут уважать позицию МОК в отношении допуска российских и белорусских спортсменов.

Представители оргкомитета предоставили документ, в котором подчеркнули, что система квалификации на Игры зависит не от организаторов мероприятия, а от самого МОК, Паралимпийского комитета и международных федераций.

В международных спортивных федерациях заявления МОК и Баха восприняли неоднозначно. Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что у организации есть вопросы к МОК, которые он надеется прояснить на встрече с представителями комитета.

«МОК выставил два условия для возвращения россиян. Одно касается следования антидопинговым правилам. На данный момент мы не знаем, как проходит контроль допинга в России, только по этой теме много вопросов. Второе условие касается того, что спортсмены не должны продвигать спецоперацию, но нам оно не совсем понятно. Атлетам надо будет подписать какие-то бумаги или что? Поэтому в середине февраля у нас намечена встреча с МОК», — передает слова Тардифа Iltalehti.

Между тем, руководители российского спорта не исключают участия в масштабных событиях в странах, где атлетов из России уже готовы принять. Так, речь шла о возможном выступлении россиян на Азиатских играх. Кроме того, заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов сообщил, что африканские страны приглашают российских спортсменов для выступления на своих турнирах.

«Не забываем про взгляд в сторону Азии. Китай сейчас начинает открываться. Будет хороший соревновательный календарь с азиатскими странами, работаем в этом направлении.

Ассоциация НОК Азии ждет нас в марте. Такое же заявление есть от стран Африки, которые единогласно выступают с предложением выступать на своих соревнованиях.

Ждем решения от МОК, международных федераций, каковы будут критерии допуска», — передает слова Морозова «Матч ТВ».

Глава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с «Газетой.Ru» также высказался о возможном участии российских спортсменов в Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Я считаю, что нам нужно не ждать. И Минспорту, и Олимпийскому комитету России, и федерациям необходимо в ежедневном режиме продолжать работать со своими коллегами за границей.

Потому что, если мы будем сидеть сложа руки и ждать, что нас внесут в рай, то могу сказать, что такого не будет. Надо постоянно работать, разговаривать, договариваться.

Без этого наших спортсменов никто не вернет. Наше бездействие, наша неактивная позиция будут на руку нашим оппонентам.

В том числе, конечно, необходимо возвращать флаг и гимн. У нас два года была дисквалификация — но это было решение Спортивного арбитражного суда, и мы его исполняли, хотя и не признавали. Сейчас никакого решения нет. Исполком МОК принял решение — но я не видел, чтобы у исполкома были полномочия решать судьбу национального флага», — сказал Свищев.

Стоит также заметить, что в некоторых видах спорта квалификационные соревнования на Олимпиаду уже завершились. По этому поводу МОК высказался достаточно жестко, подчеркнув, что не будет помогать россиянам и белорусам.

«Некоторые отборочные соревнования по нескольким видам спорта уже состоялись. МОК не будет просить спортивные федерации задним числом адаптировать свои квалификационные системы для выделения дополнительных квот российским и белорусским спортсменам, которые упустили возможность квалифицироваться», — говорится в заявлении организации.