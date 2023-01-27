Неудобный соперник: Хачанов проиграл драматичное сражение Циципасу

Три матч-пойнта отыграл сегодня Хачанов. Два в третьем сете и один в четвертом. Причем два из трех на подачах Циципаса, но грек все-таки дожал. Он был сегодня чуточку получше при яркой и качественной игре Карена. Поэтому именно Циципас сыграет в своем первом финале Открытого чемпионата Австралии. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Коротко принял Хачанов сложную подачу, а грек поспешил и с лета от сетки дал в аут по длине — 40:15, еще два матчбола.
Гейм за Хачановым — 3:5. Сейчас Циципас выйдет подавать на матч. Он уже и на сет, и на матч не подавал в этом поединке в предыдущих партиях. Посмотрим.
Пытается Хачанов обвести вышедшего к сетке Циципаса, но не попадает из сложной ситуации — 15:0.
Опять вторая подача. Хачанов оказывается под атаками, вылезает из безнадежной ситуации, но в итоге не попадает по длине диагональным бэкхендом... 18 ударов было в розыгрыше — 0:2, Циципас сразу повел с брейком опять!
Вторая подача. Но под атаками Карена соперник не попадает по длине — 30:40, остался третий брейк-пойнт.
Хачанов идет к сетке с подачи и закрывает ее, несмотря на острую игру соперника — 15:40, еще два брейк-понйта у Циципаса.
Как попал Циципас! Это был блестящий укороченный, Хачанов догнал, но после его неострого ответа грек спокойно уложил мяч в свободное пространство — 0:30.
Какой драматичный и эмоциональный сет забирает Хачанов! В равной игре он уступал с брейком, но не дал греку подать на матч. Потом на тай-брейке именно Циципас первым сделал минибрейк и имел два матчбола, в том числе первый на своей подаче! Хачанов их отыграл, а затем реализовал на чужом мяче свой первый сет-пойнт! Игра продолжается — 1-2 по сетам!
В сетку с первой подачи играет грек, а в розыгрыше бьет в аут по длине вторым ударом — 7:6 (9-7)!
БЛЕСТЯЩИЙ РОЗЫГРЫШ! Карен его вел и не дрогнул! 18 ударов — 5-6, обратный минибрейк! Но у грека есть еще один матчбол, правда, на чужой подаче.
Чуть было не отдал Хачанов очко из изначально выигрышного положения, но в итоге грек пробил в сетку — 4-5.
Равный был розыгрыш, а потом Циципас мягко перевел в угол квадрата подачи, и Карен оказался к этом не готов — 3-5, минибрейк грека.
Циципас после приема из обороны переходит в атаку, но ошибается ударом с форхенда по длине — 30:0.
Карен остро принимает вторую подачу и атакует вторым ударом. Стефанос не справляется — 30:40, брейк-пойнт.
Аут Циципаса с приема — 4:5. В следующем гейме Циципас будет подавать на матч. Этот Хачанов взял за полторы минуты.
Должен был после короткого приема с лета завершать Хачанов, но из выгоднейшего положения угодил в сетку — 40:40.
Хачанов диагональным бэкхендом играет в заднюю линию, а следующим ударом переводит на вылет по линии — 30:30.
Циципас в атаке, причем в таком положении ему немного помогает оказаться трос. Ну и грек все делает четко — 15:30.
Принимает Карен вторую подачу, отбивает атаку грека, а третьим ударом тот попадает в сетку — 40:40.
Хорошо подает Карен, но во втором розыгрыше Циципас вторым ударом после приема укорачивает, а третьим забивает смэш — 15:15.
Все вроде бы рядом у Хачанова, но в решающие моменты Циципас оказывается чуть лучше и точнее, и этого хватает. Теперь Карену надо брать на заказ три сета подряд. А сопернику осталось забрать одну партию.
Трижды Хачанов не смог смэшами завершить розыгрыш. Выстоял Циципас, отбился и переиграл. 22 удара было в розыгрыше — 15:40, двойной брейк-пойнт.
Хачанов ведет розыгрыш со второй подачи грека, идет к сетке, но там ему бить не приходится — не перебивает на чужую половину соперник. Ровно.
Циципас подает и идет к сетке, но Хачанов бьет вторым ударом по линии и грек, дотягиваясь, с лета не перебивает сетку — 40:40.
А вот тут россиянин очень грамотно раскидывает мячи в розыгрыше и в итоге делает виннер даже не самым сильным ударом — 30:15.
Циципас легко берет первое очко на своей подаче, но в розыгрыше на втором пробивает в сетку — 15:15.
Циципас снова достаточно уверенно сыграл на своей подаче, отдав по дороге к выигранному гейму россиянину лишь одно очко — 2:2.
Очень тяжелый был гейм на подаче Карена. Циципас все время вел. При счете 15:40 имел два брейк-пойнта. Карен их отыграл, но затем был еще один. И снова справился россиянин, а затем и забрал еще два мяча подряд — 2:1.
Циципас выиграл первый розыгрыш на своей подачи, проиграл второй после приема Хачанова, но затем взял три очка подряд — 1:1.
Очень напряженный первый гейм в сете на подаче Хачанова. Все время обменивались очками, дошли до 40:30, Циципас отыгрался, но дальше Карен забрал два мяча подряд — 1:0.
Драматичным первый сет получился! Хачанов дважды терял свою подачу, но оба раза тут же ее возвращал, в том числе не дав Циципасу подать на сет при счете 5:3. Однако на тай-брейке грек был просто безукоризнен!
Хачанов классно принимает и обводит оппонента вторым ударом. Не надо было бежать к сетке греку — 2-6, осталось четыре сет-пойнта.
Циципас принял подачу и повел розыгрыш в атаке, закончив его виннером — 1-6, три минибрейка и пять сетболов у грека! И он подает.
Глубокий прием грека выбивает россиянина из равновесия. Розыгрыш продолжается, но Хачанов в итоге пробивает в сетку — 1-5, с двойным минибрейком повел на тай-брейке Циципас.
Очень глубоко принимает Циципас, Хачанов вроде справляется, но в довольно нервном розыгрыше попадает в сетку — 1-2, грек повел с минибрейком.
Грек принимает вторую подачу, но Карен мягко разбирается с хафкорта — 6:6. Нас ждет тай-брейк!
Мощная подача, после чего Циципас не отвечает из обороны в корт уже третьим своим ударом — 40:15.
Снова принимает Циципас, но Хачанов уверенно проводит розыгрыш и забивает 150-километровым виннером по линии с форхенда — 15:15.
Циципас классно подает и вторым ударом бьет в другой угол, Хачанов догняет, но не перебивает сетку — 15:30.
Напряженный розыгрыш после подачи Циципаса. Хачанов попадает в самую линию, после чего сопернику остается только подставить ракетку, и Карен аккуратно кладет с лета от сетки — 0:15.
Хачанов атакует после подачи, но Циципас, догнав мяч, из обороны отвечает в самую линию, после чего россиянин не перекидывает сетку — 30:30.
Циципас выигрывает первый розыгрыш на подаче Хачанова. Больше отдавать свою Карену в этом сете нельзя, ведь уже будет не отыграть — 0:15.
Циципас с подачи сразу идет к сетке и ударом с лета после приема не попадает по длине — 4:5. Опять тут же делает обратный брейк Хачанов!
Аут по длине у Стефаноса после глубокого приема Карена — 15:40, теперь двойной брейк-пойнт у Хачанова!
Сетка с первой подачи, розыгрыш со второй, в котором Циципас обостряет мощными ударами. Карен отбивает подачу и еще пять, но затем грек бросает укороченный, россиянин достает, но не перебрасывает сетку — 15:30.
Ох, в самую линию в углу корта попадает Циципас в розыгрыше со второй подачи — 3:5. Снова с брейком ведет грек и будет подавать на сет сейчас!
Хачанов вел розыгрыш, в котором было всего 16 ударов, а закончилось все ошибкой Карена от сетки — меньше, брейк-пойнт.
Нет первой подачи, вторую глубоко подает Карен, но Циципас классно принимает и быстро забирает розыгрыш, выйдя к сетке и закрыв ее — 40:40.
Розыгрыш со второй подачи, в котором Хачанов срывает в аут по ширине бэкхенд по диагонали — 15:15.
Циципас приходит в себя, забивая смэшем после приема Карена — 15:0. Правда, еле попадает в заднюю линию.
Карен почти закрыл сетку, но Стефанос опять обвел в линию, на этот раз в боковую, причем зацепил ее еще меньше. Но зацепил — 30:0.
Отличный прием Карена ставит соперника в непростое положение в розыгрыше, и в итоге Циципас бьет в сетку — 2:3, есть обратный брейк сразу же!
Пошел розыгрыше, в котором грек добавил своему удару силы с глубиной, и Карен сразу же не справился с ответом — 1:3. Циципас повел с брейком.
Ох, не попадает Карен в корт на вылет после приема Циципаса — 15:40, первый брейк-пойнт в матче, и сразу двойной.
Карен пытался принять вторую подачу на вылет по линии в свободную часть корта, но ударил слишком сильно — 40:15.
Пошел розыгрыш с подачи Циципаса, грек постепенно вышел к сетке, но Хачанов просто идеально его обвел — 30:15.
Еще один продолжительный обмен ударами, и в итоге снова Циципас не попадает по длине, теперь с форхенда по линии — 1:1. Пришлось поиграть, но свою подачу росссиянин тоже удержал достаточно уверенно.
Шикарное затяжное рэлли со второй подачи Хачанова. В целом равный обмен ударами с переходящей инициативой. В итоге Циципас хитро укорачивает, но россиянин догоняет и играет глубоко, а в ответ аут в коридор — 15:15.
Обмен ударами в первом розыгрыше на подаче россиянина, и именно он не попадает с бэкхенда по длине — 0:15.
Первый гейм на подаче Циципаса. Не прошла первая подача, эйсу со второй помешал трос, а с ппереподачи Циципас пошел к сетке и забрал очко. Свечка Хачанова не попала в корт — 15:0.
Статистика личных встреч говорит о том, что именно грек, мать которого русская, сегодня явный фаворит. Он выиграл у Хачанова все пять их личных встреч. Четыре из пяти поединков состоялись на «Мастерсах», и Карен за все встречи взял только два сета, дважды выигрывая первую партию. При этом на столь поздней стадии соперники никогда не встречались.
Хачанов является 20-й ракеткой мира, но уже точно вернется на следующей неделе в топ-15, а Циципас — четвертый в мировом рейтинге АТР. При этом в Мельбурне они посеяны под 20-м и 18-м номерами соответственно. Для Карена это второй в карьере выход в полуфинал турниров Большого шлема, и в то же время второй подряд. Осенью вошел в четверку на последнем US Open. При этом в Мельбурне он до этого года ни разу не проходил дальше третьего круга, а теперь может сыграть в финале!
Циципас уже играл в финале «Ролан Гаррос», а Australian Open является его любимым и самым успешным «мейджором». Здесь он дошел до полфинала в третий раз в карьере и второй подряд.