Неудобный соперник: Хачанов проиграл драматичное сражение Циципасу

06:20

Хачанов является 20-й ракеткой мира, но уже точно вернется на следующей неделе в топ-15, а Циципас — четвертый в мировом рейтинге АТР. При этом в Мельбурне они посеяны под 20-м и 18-м номерами соответственно. Для Карена это второй в карьере выход в полуфинал турниров Большого шлема, и в то же время второй подряд. Осенью вошел в четверку на последнем US Open. При этом в Мельбурне он до этого года ни разу не проходил дальше третьего круга, а теперь может сыграть в финале!

Циципас уже играл в финале «Ролан Гаррос», а Australian Open является его любимым и самым успешным «мейджором». Здесь он дошел до полфинала в третий раз в карьере и второй подряд.