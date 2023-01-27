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Спорт

Неудобный соперник: Хачанов проиграл драматичное сражение Циципасу

Циципас вышел в первый в карьере финал Australian Open, обыграв Хачанова

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Hannah Mckay/Reuters
В первом полуфинальном матче Australian Open в мужском одиночном разряде встречались россиянин Карен Хачанов и греческий теннисист Стефанос Циципас. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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10:10

Три матч-пойнта отыграл сегодня Хачанов. Два в третьем сете и один в четвертом. Причем два из трех на подачах Циципаса, но грек все-таки дожал. Он был сегодня чуточку получше при яркой и качественной игре Карена. Поэтому именно Циципас сыграет в своем первом финале Открытого чемпионата Австралии. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

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Hannah Mckay/Reuters
10:05

Не обработал Карен подачу — 3:6, ЦИЦИПАС В ФИНАЛЕ!

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Jaimi Joy/Reuters
10:04

Коротко принял Хачанов сложную подачу, а грек поспешил и с лета от сетки дал в аут по длине — 40:15, еще два матчбола.

10:04

Эйс — 40:0, ТРОЙНОЙ МАТЧ-ПОЙНТ У ЦИЦИПАСА!

10:04

Это не принять — 30:0.

10:03

Виннер грека вторым ударом после приема Хачанова — 15:0.

10:02

Гейм за Хачановым — 3:5. Сейчас Циципас выйдет подавать на матч. Он уже и на сет, и на матч не подавал в этом поединке в предыдущих партиях. Посмотрим.

10:02

Уверенно закрывает сетку Карен — 40:0.

10:02

Нет приема — 30:0.

10:01

Сейчас Карену сначала надо взять свою подачу. И начинает он ее уверенно — 15:0.

09:59

Уверенно под ноль закрывает гейм Циципас — 2:5.

09:9

Уверенно закрывает сетку грек — 30:0.

09:58

Пытается Хачанов обвести вышедшего к сетке Циципаса, но не попадает из сложной ситуации — 15:0.

09:57

Гейм за Хачановым — 2:4.

09:57

Не справляется с атаками россиянина Стефанос — 40:15.

09:56

Хачанов отыгрывается и берет подачей следующий мяч — 30:15.

09:55

Переигрывает Циципас Хачанова в первом розыгрыше на подаче россиянина — 0:15.

09:53

Еще один гейм за Циципасом — 1:4.

09:52

Еще очко за греком — 40:15.

09:52

Попадает Циципас — 30:15.

09:51

Берет первый мяч на чужой подаче Хачанов. Но Циципас отыгрывается — 15:15.

09:50

Прием в сетку — 1:3.

09:49

После глубокого приема Циципаса Хачанов не попадает по длине — 40:30.

09:49

Классно Хачанов берет два мяча подряд — 40:15.

09:48

Отыгрывает подачей Карен — 15:15.

09:47

Берет первый мяч на подаче россиянина соперник — 0:15.

09:44

Циципас пробивает в открытый корт после приема — 0:3.

09:44

Эйс — 40:0.

09:44

Еще одно — 30:0.

09:43

Очко с подачи — 15:0.

09:42

Опять вторая подача. Хачанов оказывается под атаками, вылезает из безнадежной ситуации, но в итоге не попадает по длине диагональным бэкхендом... 18 ударов было в розыгрыше — 0:2, Циципас сразу повел с брейком опять!

09:41

Вторая подача. Но под атаками Карена соперник не попадает по длине — 30:40, остался третий брейк-пойнт.

09:40

Хачанов идет к сетке с подачи и закрывает ее, несмотря на острую игру соперника — 15:40, еще два брейк-понйта у Циципаса.

09:40

Атакует Циципас и в итоге забивает виннер — 0:40, тройной брейк-пойнт у грека!

09:39

Как попал Циципас! Это был блестящий укороченный, Хачанов догнал, но после его неострого ответа грек спокойно уложил мяч в свободное пространство — 0:30.

09:39

Острый прием Циципаса, а Хачанов не поднимает мяч — 0:15.

09:38

Нет приема — 0:1.

09:37

Стефанос идет к сетке и завершает дело в розыгрыше легким смэшем — больше.

09:37

Двойная ошибка — 40:40!

09:36

Еще один мяч отыгрывает россиянин — 40:30.

09:35

Аут у Циципаса в розыгрыше со второй его подачи — 40:15.

09:35

Не принимает вторую подачу Карен — 40:0.

09:34

Эйс — 30:0.

09:34

Циципас начинает свою подачу с выигранного розыгрыша — 15:0.

09:29

Циципас взял туалетный перерыв и покинул корт.

09:28

Какой драматичный и эмоциональный сет забирает Хачанов! В равной игре он уступал с брейком, но не дал греку подать на матч. Потом на тай-брейке именно Циципас первым сделал минибрейк и имел два матчбола, в том числе первый на своей подаче! Хачанов их отыграл, а затем реализовал на чужом мяче свой первый сет-пойнт! Игра продолжается — 1-2 по сетам!

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Hannah Mckay/Reuters
09:27

В сетку с первой подачи играет грек, а в розыгрыше бьет в аут по длине вторым ударом — 7:6 (9-7)!

09:27

Берет еще одну свою подачу Хачанов — 7-6, у Карена сет-пойнт на чужой подаче.

09:25

В самую линию попал Хачанов. Ух — 6-6.

09:25

Нет первой подачи у Хачанова.

09:24

БЛЕСТЯЩИЙ РОЗЫГРЫШ! Карен его вел и не дрогнул! 18 ударов — 5-6, обратный минибрейк! Но у грека есть еще один матчбол, правда, на чужой подаче.

09:23

Срывает прием Хачанов — 4-6, двойной матчбол у грека. И он сейчас подаст.

09:22

Чуть было не отдал Хачанов очко из изначально выигрышного положения, но в итоге грек пробил в сетку — 4-5.

09:21

Равный был розыгрыш, а потом Циципас мягко перевел в угол квадрата подачи, и Карен оказался к этом не готов — 3-5, минибрейк грека.

09:20

Хачанов принимает мощную подачу, но не справляется со вторым ударом в ту же точку — 3-4.

09:19

Диагональный виннер от Циципаса с форхенда после приема Карена — 3-3.

09:19

Нет приема — 3-2.

09:18

Срывает Стефанос бэкхенд в обмене диагональными ударами после второй подачи россиянина — 2-2.

09:18

Эйс — 1-2.

09:17

Попадает Циципас с лета на противоходе в самый угол после приема Хачанова — 1-1.

09:16

Аут по длине у Циципаса в розыгрыше после второй подачи Хачанова — 1-0.

09:16

Нет приема — 6:6. Что ж, второй в этом матче тай-брейк сейчас будет.

09:15

Циципас забивает на вылет ударом после второй подачи — 40:15.

09:15

Топовейший прием Хачанова — 30:15.

09:14

Уверенно начинает свою подачу Циципас — 30:0.

09:12

Эйс — 6:5! Тай-брейк россиянин в третьем сете себе уже обеспечил. 1:17 ушло на этот гейм.

09:11

И снова прекрасен Карен — 40:0.

09:11

Циципас после приема из обороны переходит в атаку, но ошибается ударом с форхенда по длине — 30:0.

09:10

Очко с подачи — 15:0.

09:09

ХАЧАНОВ ДЕЛАЕТ БРЕЙК! 5:5!

09:09

Карен остро принимает вторую подачу и атакует вторым ударом. Стефанос не справляется — 30:40, брейк-пойнт.

09:09

Важнейшее очко. Первым мячом грек попадает в сетку.

09:08

Нет приема, но это было и не принять — 30:30.

09:07

Блестящая игра россиянина, просто блестящая — 15:30!

09:07

Да неужели попал Циципас?! Да, попал. Ну это кураж грека и невезение Карена. 15:15.

09:06

Хачанов берет первый мяч на подаче соперника — 0:15.

09:04

Аут Циципаса с приема — 4:5. В следующем гейме Циципас будет подавать на матч. Этот Хачанов взял за полторы минуты.

09:04

Блестящий виннер Карена после приема соперника — 40:0.

09:03

Хачанов идет с подачи к сетке и все делает уверенно — 30:0.

09:03

Эйс — 15:0.

09:02

Эйс — 3:5. В одном гейме от финала грек. Но подавать пока будет Хачанов.

09:02

Снова смэш от сетки после приема — 40:0.

09:01

Эйс — 30:0.

09:01

Циципас идет в атаке к сетке и забивает смэш — 15:0.

08:59

Прием в аут по длине — 3:4.

08:59

Эйс — больше.

08:57

Циципас агрессивен на приеме, и в итоге Карен не справляется — ровно.

08:57

Карен в атаке все делает четко — больше.

08:56

Должен был после короткого приема с лета завершать Хачанов, но из выгоднейшего положения угодил в сетку — 40:40.

08:56

Косой эйс — 40:30.

08:55

Хачанов диагональным бэкхендом играет в заднюю линию, а следующим ударом переводит на вылет по линии — 30:30.

08:55

Циципас в атаке, причем в таком положении ему немного помогает оказаться трос. Ну и грек все делает четко — 15:30.

08:54

В аут вторым ударом бьет по длине грек — 15:15.

08:53

Первая в матче двойная ошибка у Хачанова — 0:15.

08:53

Эйс — 2:4. Как под копирку отыграли свои подачи соперники.

08:52

Ловит вторым ударом после приема Хачанова на противоходе Циципас — больше.

08:51

Принимает Карен вторую подачу, отбивает атаку грека, а третьим ударом тот попадает в сетку — 40:40.

08:51

Хачанов проводит классный розыгрыш и завершает с лета от сетки — 40:30.

08:50

Отлично принимает Карен и продавливает грека — 40:15.

08:49

Хачанов в розыгрыше выходит к сетке, но не поднимает над ней с лета — 40:0.

08:49

Еще очко с подачи — 30:0.

08:48

Циципас берет очко второй подачей — 15:0.

08:47

Эйс — 2:3.

08:46

Эйс — больше.

08:46

Аут по длине у Хачанова в розыгрыше — 40:40.

08:45

Прием Циципаса на вылет — 40:30.

08:45

Нетерпеливо атакует Хачанов после приема соперника и попадает в сетку — 40:15.

08:44

Не принимает вторую подачу россиянина грек — 40:0.

08:43

Красиво и успешно комбинирует Хачанов — 30:0.

08:43

Прием грека в аут по длине — 15:0.

08:42

Гейм за греком — 1:3.

08:42

Очко с подачи — 40:15.

08:41

Очко с подачи — 30:15.

08:41

Обменялись очками на подаче Циципаса соперники — 15:15.

08:38

Грек делает брейк — 1:2.

08:38

Третий брейк-пойнт у Циципаса — меньше.

08:37

И снова отыгрывается Карен — ровно.

08:36

Прием на вылет — меньше, брейк-пойнт.

08:35

Выжимает ошибку соперника в розыгрыше Хачанов — 40:40.

08:35

До брейк-пойнта добирается Циципас — 30:40.

08:34

А теперь блестящая игра грека — 30:30.

08:33

Красивый угол с бэкхенда от Хачанова — 30:15.

08:33

Хорошо подает Карен, но во втором розыгрыше Циципас вторым ударом после приема укорачивает, а третьим забивает смэш — 15:15.

08:31

Гейм за Циципасом — 1:1.

08:31

Не получается зацепиться у Карена — 40:0.

08:31

Забирает два первых мяча на своей подаче грек — 30:0.

08:29

Подачей завершает гейм Хачанов — 1:0.

08:29

Отыгрывает одно очко Циципас — 40:30.

08:28

Прием в сетку — 40:15.

08:27

Красиво выигрывает розыгрыш Хачанов, в итоге забивая смэш — 30:15.

08:26

Достает Циципас укороченный, а затем легко забивает сверху неудачную свечку — 15:15.

08:26

Берет Хачанов первое очко на своей подаче — 15:0.

08:25

Все вроде бы рядом у Хачанова, но в решающие моменты Циципас оказывается чуть лучше и точнее, и этого хватает. Теперь Карену надо брать на заказ три сета подряд. А сопернику осталось забрать одну партию.

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Carl Recine/Reuters
08:24

Подачей завершает гейм и сет Циципас — 4:6!

08:23

Бьет в розыгрыше в сетку Карен — 40:0.

08:22

Эйс — 30:0.

08:22

Забивает в ответ на прием Циципас — 15:0.

08:20

Не попадает Карен — 4:5! Грек повел с брейком и будет подавать на сет!

08:19

Трижды Хачанов не смог смэшами завершить розыгрыш. Выстоял Циципас, отбился и переиграл. 22 удара было в розыгрыше — 15:40, двойной брейк-пойнт.

08:18

Одно очко отыграно — 15:30.

08:17

И снова аут у Карена в обмене ударами на его втором мяче — 0:30.

08:16

Розыгрыш со второй подачи Хачанова, в котором в аут бьет россиянин — 0:15.

08:15

Прием в сетку — 4:4, удержал-таки свою подачу грек.

08:15

Прием в аут по длине — больше.

08:15

Хачанов ведет розыгрыш со второй подачи грека, идет к сетке, но там ему бить не приходится — не перебивает на чужую половину соперник. Ровно.

08:14

Эйс — больше.

08:13

Циципас подает и идет к сетке, но Хачанов бьет вторым ударом по линии и грек, дотягиваясь, с лета не перебивает сетку — 40:40.

08:13

Заступ зафиксирован у Циципаса на второй подаче. Он категорически не согласен — 40:30.

08:1ё2

Еще два очка подачами подряд — 40:15.

08:11

Ответ подачей от Циципаса — 15:15.

08:11

Прием на вылет от Хачанова — 0:15.

08:09

Нет приема — 4:3.

08:08

Аут с приема по длине — 40:15.

08:08

А вот тут россиянин очень грамотно раскидывает мячи в розыгрыше и в итоге делает виннер даже не самым сильным ударом — 30:15.

08:07

Не попадает Карен форхендом на вылет после удобного для себя приема соперника — 15:15.

08:07

Аут у Циципаса в розыгрыше со второй подачи Карена — 15:0.

08:06

Очко с подачи — 3:3.

08:05

Хачанов срывает форхенд в обмене ударами — 40:15.

08:05

Вторая подача грека, но он на ней берет очко вторым ударом — 30:15.

08:04

Циципас легко берет первое очко на своей подаче, но в розыгрыше на втором пробивает в сетку — 15:15.

08:02

И еще очко с подачи — 3:2.

08:01

Хачанов летит с подачи вперед, но Циципас не попадает по длине — 40:0.

08:01

И снова в сетку бьет с приема грек — 30:0.

08:00

Хачанов вышел подавать — прием в сетку. 15:0.

08:00

Циципас снова достаточно уверенно сыграл на своей подаче, отдав по дороге к выигранному гейму россиянину лишь одно очко — 2:2.

07:57

Очень тяжелый был гейм на подаче Карена. Циципас все время вел. При счете 15:40 имел два брейк-пойнта. Карен их отыграл, но затем был еще один. И снова справился россиянин, а затем и забрал еще два мяча подряд — 2:1.

07:50

Циципас выиграл первый розыгрыш на своей подачи, проиграл второй после приема Хачанова, но затем взял три очка подряд — 1:1.

07:45

Очень напряженный первый гейм в сете на подаче Хачанова. Все время обменивались очками, дошли до 40:30, Циципас отыгрался, но дальше Карен забрал два мяча подряд — 1:0.

07:40

Драматичным первый сет получился! Хачанов дважды терял свою подачу, но оба раза тут же ее возвращал, в том числе не дав Циципасу подать на сет при счете 5:3. Однако на тай-брейке грек был просто безукоризнен!

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Carl Recine/Reuters
07:38

Срывает прием второй крученой подачи Хачанов — 6:7 (2-7)!

07:38

Хачанов классно принимает и обводит оппонента вторым ударом. Не надо было бежать к сетке греку — 2-6, осталось четыре сет-пойнта.

07:37

Циципас принял подачу и повел розыгрыш в атаке, закончив его виннером — 1-6, три минибрейка и пять сетболов у грека! И он подает.

07:36

Глубокий прием грека выбивает россиянина из равновесия. Розыгрыш продолжается, но Хачанов в итоге пробивает в сетку — 1-5, с двойным минибрейком повел на тай-брейке Циципас.

07:35

Снова прием в сетку, теперь со второго мяча грека — 1-4.

07:34

Хачанов принимает в сетку — 1-3.

07:33

Очень глубоко принимает Циципас, Хачанов вроде справляется, но в довольно нервном розыгрыше попадает в сетку — 1-2, грек повел с минибрейком.

07:33

Теперь то же самое от грека — 1-1.

07:32

Прием в сетку от Хачанова — 0-1.

07:32

Грек принимает вторую подачу, но Карен мягко разбирается с хафкорта — 6:6. Нас ждет тай-брейк!

07:31

Мощная подача, после чего Циципас не отвечает из обороны в корт уже третьим своим ударом — 40:15.

07:31

Очко с подачи — 30:15.

07:30

Снова принимает Циципас, но Хачанов уверенно проводит розыгрыш и забивает 150-километровым виннером по линии с форхенда — 15:15.

07:29

Классно принимает Циципас — 0:15.

07:27

В аут принимает вторую подачу соперника Карен — 5:6.

07:27

И снова нет приема — 40:30. Теперь важное очко для Циципаса.

07:27

Аут по длине с приема — 30:30.

07:26

Циципас классно подает и вторым ударом бьет в другой угол, Хачанов догняет, но не перебивает сетку — 15:30.

07:26

Двойная ошибка! 0:30!

07:25

Напряженный розыгрыш после подачи Циципаса. Хачанов попадает в самую линию, после чего сопернику остается только подставить ракетку, и Карен аккуратно кладет с лета от сетки — 0:15.

07:24

Подачей завершает гейм Хачанов — 5:5.

07:23

Аут с приема, который грек пытался отправить на вылет — 40:30, очень важное очко!

07:22

Хачанов атакует после подачи, но Циципас, догнав мяч, из обороны отвечает в самую линию, после чего россиянин не перекидывает сетку — 30:30.

0:22

И снова виннер с форхенда вторым ударом — 30:15.

07:22

Классный виннер с форхенда от россиянина после приема соперника — 15:15.

07:21

Циципас выигрывает первый розыгрыш на подаче Хачанова. Больше отдавать свою Карену в этом сете нельзя, ведь уже будет не отыграть — 0:15.

07:19

Циципас с подачи сразу идет к сетке и ударом с лета после приема не попадает по длине — 4:5. Опять тут же делает обратный брейк Хачанов!

07:18

Аут по длине у Стефаноса после глубокого приема Карена — 15:40, теперь двойной брейк-пойнт у Хачанова!

07:17

Сетка с первой подачи, розыгрыш со второй, в котором Циципас обостряет мощными ударами. Карен отбивает подачу и еще пять, но затем грек бросает укороченный, россиянин достает, но не перебрасывает сетку — 15:30.

07:16

И снова двойная ошибка! Аут и аут после троса — 0:30!

07:16

Двойная ошибка — обе подачи в сетку — 0:15.

07:15

Ох, в самую линию в углу корта попадает Циципас в розыгрыше со второй подачи — 3:5. Снова с брейком ведет грек и будет подавать на сет сейчас!

07:14

Хачанов вел розыгрыш, в котором было всего 16 ударов, а закончилось все ошибкой Карена от сетки — меньше, брейк-пойнт.

07:13

Нет первой подачи, вторую глубоко подает Карен, но Циципас классно принимает и быстро забирает розыгрыш, выйдя к сетке и закрыв ее — 40:40.

07:13

Нет приема — 40:30.

07:12

Не попадает Хачанов — 30:30.

07:12

Хачанов у сетки, Циципас красиво обводит бэкхендом-свечой, но немножко в аут — 30:15.

07:11

Розыгрыш со второй подачи, в котором Хачанов срывает в аут по ширине бэкхенд по диагонали — 15:15.

07:10

Не принимает вторую подачу Карена Циципас — 15:0.

07:08

Гейм завершает еще один смэш, тут уже очень уверенный — 3:4.

07:07

Циципас приходит в себя, забивая смэшем после приема Карена — 15:0. Правда, еле попадает в заднюю линию.

07:08

Эйс — 40:0.

07:07

Карен почти закрыл сетку, но Стефанос опять обвел в линию, на этот раз в боковую, причем зацепил ее еще меньше. Но зацепил — 30:0.

07:06

Эйс — 3:3.

07:06

Уверенно и быстро гоняет Карен оппонента по корту — 40:0.

07:05

Очко с подачи — 30:0.

07:05

Первое в гейме очко за Хачановым — 15:0.

07:03

Отличный прием Карена ставит соперника в непростое положение в розыгрыше, и в итоге Циципас бьет в сетку — 2:3, есть обратный брейк сразу же!

07:02

Прием в сетку — 30:40, есть еще второй брейковый мяч.

07:02

Аут у Циципаса после приема Карена — 15:40, двойной брейк-пойнт.

07:01

Цепляется россиянин за гейм, выигрывая еще одно очко — 15:30.

07:00

Циципас вытянул Хачанова к сетке, заставив побегать, и переиграл — 15:15.

06:58

В первом розыгрыше на подаче Стефа у сетки оказались оба, а выиграл Карен — 0:15.

06:58

Пошел розыгрыше, в котором грек добавил своему удару силы с глубиной, и Карен сразу же не справился с ответом — 1:3. Циципас повел с брейком.

06:7

Ох, не попадает Карен в корт на вылет после приема Циципаса — 15:40, первый брейк-пойнт в матче, и сразу двойной.

06:57

Циципас грамотно вытягивает оппонента к сетке и шикарно обводит форхендом по линии — 15:30.

06:56

Завязывается розыгрыш, и в итоге бэкхенду Карена помогает трос — 15:15.

06:56

Не попадает Хачанов вторым ударом после приема соперника — 0:15.

06:53

Циципас доводит розыгрыш до смэша, а гейм — до победа. 1:2, пока держат свою подачу.

06:52

Карен пытался принять вторую подачу на вылет по линии в свободную часть корта, но ударил слишком сильно — 40:15.

06:52

Пошел розыгрыш с подачи Циципаса, грек постепенно вышел к сетке, но Хачанов просто идеально его обвел — 30:15.

06:51

И еще одно — 30:0.

06:51

Сразу очко с подачи — 15:0.

06:50

Еще один продолжительный обмен ударами, и в итоге снова Циципас не попадает по длине, теперь с форхенда по линии — 1:1. Пришлось поиграть, но свою подачу росссиянин тоже удержал достаточно уверенно.

06:48

Не попадает в обмене ударами Циципас по длине с форхенда по диагонали, догнав мяч — 40:15.

06:48

Очко со второй подачи Карена — 30:15.

06:47

Шикарное затяжное рэлли со второй подачи Хачанова. В целом равный обмен ударами с переходящей инициативой. В итоге Циципас хитро укорачивает, но россиянин догоняет и играет глубоко, а в ответ аут в коридор — 15:15.

06:46

Обмен ударами в первом розыгрыше на подаче россиянина, и именно он не попадает с бэкхенда по длине — 0:15.

06:45

Эйсом завершает легкий для себя первый гейм грек — 0:1.

06:44

И снова в сетку принимает Карен — 40:0.

06:44

Нет приема — 30:0.

06:43

Первый гейм на подаче Циципаса. Не прошла первая подача, эйсу со второй помешал трос, а с ппереподачи Циципас пошел к сетке и забрал очко. Свечка Хачанова не попала в корт — 15:0.

06:38

По результатам жеребьевки первым подавать будет Циципас.

06:33

Матч начнется ориентировочно в 06.40 мск.

06:25

Статистика личных встреч говорит о том, что именно грек, мать которого русская, сегодня явный фаворит. Он выиграл у Хачанова все пять их личных встреч. Четыре из пяти поединков состоялись на «Мастерсах», и Карен за все встречи взял только два сета, дважды выигрывая первую партию. При этом на столь поздней стадии соперники никогда не встречались.

06:20

Хачанов является 20-й ракеткой мира, но уже точно вернется на следующей неделе в топ-15, а Циципас — четвертый в мировом рейтинге АТР. При этом в Мельбурне они посеяны под 20-м и 18-м номерами соответственно. Для Карена это второй в карьере выход в полуфинал турниров Большого шлема, и в то же время второй подряд. Осенью вошел в четверку на последнем US Open. При этом в Мельбурне он до этого года ни разу не проходил дальше третьего круга, а теперь может сыграть в финале!

Циципас уже играл в финале «Ролан Гаррос», а Australian Open является его любимым и самым успешным «мейджором». Здесь он дошел до полфинала в третий раз в карьере и второй подряд.

06:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на первом полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде, где встречаются россиянин Карен Хачанов и грек Стефанос Циципас. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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