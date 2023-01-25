Чуда не вышло: Рублев не смог остановить Джоковича

Сверхубедительная победа Джоковича. И не сказать, что Рублев играл плохо, просто серб на другом уровне. 6:1, 6:2, 6:4 — как его остановить? Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Рублев принимает вторую подачу, но снова не может перебить сетку после резаного удара серба — 40:0, и это тройной матчбол!
Джокович укорачивает после приема, Рублев догоняет, но серб бросает свечку. Россиянин снова несется за мячом, но играет в аут по длине — 3:5.
Со второй подачи пошел розыгрыш, Андрей был хорош, но Джокович попал с форхенда в самый угол — 30:0.
Джокович в глухой обороне угадывает направление смэша Рублева, но на этот раз пробивает в сетку — больше.
И не попадает Рублев с лета от сетки в свободный угол — 0:1, сразу же с брейком повел Джокович.
Классный розыгрыш, но в итоге укороченный Джоковича оказывается роковым — меньше, третий брейк-пойнт.
Джокович снова оказался в атаке и должен был все завершать, но какую обводку выполнил Рублев — 30:40, еще брейк-пойнт.
Еще один обмен ударами, а потом Новаку помогает тросс, превращая его форхенд в укороченный — 15:30.
Рублев бьется изо всех сил, но проигрывает без вариантов. До пяти брейк-пойнтов добрался, но ни одного не смог реализовать. Ну а Джокович в каждой партии по два брейка сделал.
Опять нет первой подачи. Но со второй Джокович подает так, что Рублев оказывается в обороне и в итоге не справляется — ровно.
Шикарно играет Рублев в обмене ударами после второй подачи серба. Помогает и линия в процессе, но виннер в угол — высший пилотаж. Меньше, брейк-пойнт!
Цепляется Рублев за розыгрыш, но, когда после обмена ударами Андрей решает атаковать с форхенда, попадает в сетку — больше.
Еще один длинный розыгрыш с атаками Рублева едва не заканчивается победой серба, но, уже создав плацдарм для своего виннера, Джокович ошибается — 15:30.
Долгий розыгрыш, в котором игра была равной, но после диагонального перевода серба, Рублев ударил слева в сетку — 15:15.
Из атаки в розыгрыше оказывается в обороне Рублев и не справляется — 2:3, и во втором сете Джокович повел с брейком.
Атакует Рублев с приема. Джокович защищается резанными ударами, но Андрей оказывается сильнее — 15:30.
Ни одного мяча просто так не отдает Рублеву Джокович, и это то, что делает разницу между соперниками. И сегодня, и вообще. Первый сет уверенно за сербом.
Рублев атакует со второй подачи серба, держит розыгрыш в руках, но попадает смэшем туда, куда идет Джокович, после чего Новак спрравляется и бьет в итоге в обвод — больше, сет-пойнт!
Разнообразно действует и ставит в итоге Рублева в тупик соперник — 1:5. Серб ведет с двумя брейками и подает на сет.
Завязывается розыгрыш, и Джокович выжимает удар в сетку от Рублева — меньше, снова брейк-пойнт.
И отличная подача — больше. Теперь уже Джокович чем-то недоволен. Это вызывает негодование трибун. В адрес самого серба.
Отыгрывается Рублев, визуально явно недовольный собой. Но сыграл очень красиво обратным кроссом с форхенда — 40:40.
Глубоко принимает Джокович, и Андрей не справляется с ответом, запуская мяч слишком длинно — 40:30.
Вроде все было в руках Рублева, но Джокович из глухой обороны свечой попал в самую заднюю линию, а догнавший мяч россиянин ударом через себя угодил в сетку — 40:40.
Затяжной розыгрыш со второй подачи Андрея, и он переигрывает серба, который в итоге не попадает в корт — 15:15.
Опять нет первой подачи у серба. Со второй завязывается розыгрыш, в котором Рублев быстро побивает в сетку — 0:1.
Начинает Джокович. Пытался сделать косой эйс, но не попал в корт. А потом не попал и вторым мячом — 0:15.
Интересно, что по личным встречам у соперников счет скромный. На две победы Джоковича на Итоговых турнирах АТР на харде пришелся выигранный Рублевым в прошлом году грунтовый финал турнира. В Белграде, между прочим!
Для Рублева это будет уже седьмой четвертьфинал на турнирах Большого шлема, и он никогда еще не выходил в полуфинал! Ситуация, чтобы переломить серию, конечно, так себе. Джокович — самый титулованный игрок Открытого чемпионата Австралии. Он выигрывал данный турнир девять раз и никогда не проигрывал тут, если доходил до четвертьфинала! Кроме того, серб выиграл последние три АО, в которых принимал участие. Напомним, в прошлом году его сюда не пустили.
Андрей Рублев является шестой ракеткой мира, Новак Джокович занимает пятое место в рейтинге, но между ними пропасть в статусе. Серб — безоговорочный главный фаворит турнира, а россиянину сегодня предстоит попытаться сделать чудо.