Чуда не вышло: Рублев не смог остановить Джоковича

11:25

Для Рублева это будет уже седьмой четвертьфинал на турнирах Большого шлема, и он никогда еще не выходил в полуфинал! Ситуация, чтобы переломить серию, конечно, так себе. Джокович — самый титулованный игрок Открытого чемпионата Австралии. Он выигрывал данный турнир девять раз и никогда не проигрывал тут, если доходил до четвертьфинала! Кроме того, серб выиграл последние три АО, в которых принимал участие. Напомним, в прошлом году его сюда не пустили.