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Спорт

Чуда не вышло: Рублев не смог остановить Джоковича

Джокович в десятый раз вышел в полуфинал Australian Open, обыграв Рублева

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Hannah Mckay/Reuters
В последнем четвертьфинале Australian Open в мужском одиночном разряде россиянин Андрей Рублев играл с безоговорочным фаворитом турнира сербом Новаком Джоковичем. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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13:55

Сверхубедительная победа Джоковича. И не сказать, что Рублев играл плохо, просто серб на другом уровне. 6:1, 6:2, 6:4 — как его остановить? Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

13:52

Ловит Андрей оппонента на противоходе, но попадает в сетку — 4:6. Всё!

13:49

Рублев принимает вторую подачу, но снова не может перебить сетку после резаного удара серба — 40:0, и это тройной матчбол!

13:49

Просто шикарнейший удар серба — 30:0.

13:49

Первое очко на подаче за Джоковичем — 15:0.

13:46

И все-таки Андрей дожимает гейм — 4:5. Теперь серб выйдет подавать на матч.

13:46

В сетку играет в розыгрыше Рублев — 40:30.

13:45

Джокович разбирается в атаке — 40:15.

13:45

Гейм складывается удачно — 40:0.

13:45

Еще очко с подачи — 30:0.

13:45

Прием в сетку — 15:0.

13:44

Джокович укорачивает после приема, Рублев догоняет, но серб бросает свечку. Россиянин снова несется за мячом, но играет в аут по длине — 3:5.

13:43

Ошибается серб на подаче дважды — 40:15.

13:43

В сетку принимает Рублев — 40:0.

13:42

Со второй подачи пошел розыгрыш, Андрей был хорош, но Джокович попал с форхенда в самый угол — 30:0.

13:42

Очко Джоковича с подачи — 15:0.

13:40

Завершает гейм в свою пользу Андрей — 3:4.

13:39

Очень красивый розыгрыш выигрывает Рублев — 40:30.

13:39

А теперь Джокович уверенно проводит комбинацию в атаке — 30:30.

13:38

Классный форхенд россиянина вторым ударом — 30:15.

13:38

Отличный прием Джоковича — 0:15.

13:38

Андрей отыгрывается подачей — 15:15.

13:37

И даже трос за серба — 2:4.

13:36

Не справляется Рублев с приемом — 40:15.

13:35

Еще подача серба — 30:15.

13:35

Двойная ошибка Джоковича — 15:15.

13:34

Отличная подача Джоковича — 15:0.

13:33

Но Рублев заканчивает подачей — 2:3.

13:33

Джокович хочет выигрывать все геймы — 40:30.

13:32

В сетку бьет серб — 40:15.

13:31

Ошибается Андрей — 30:15.

13:31

И еще одна классная подача — 30:0.

13:31

Берет очко с подачи Рублев — 15:0.

13:30

И еще два подряд мяча за Джоковичем — 1:3.

13:29

Выжимает Андрей в розыгрыше аут со стороны соперника — 30:15.

13:28

Прием в сетку — 30:0.

13:28

Выигрывает Джокович первое очко на своей подаче — 15:0.

13:26

В аут приземляется свечка серба в розыгрыше после атак Андрея — 1:2.

13:25

Джокович в глухой обороне угадывает направление смэша Рублева, но на этот раз пробивает в сетку — больше.

13:25

Отыгрывается подачей — 40:40.

13:24

Грамотно атаковал Рублев, но не попал по длине в свободный корт — 30:40, снова брейк-пойнт.

13:24

Но Андрей отыгрывается — 30:30.

13:22

Два первых мяча за Джоковичем — 0:30.

13:21

Подачей завершает гейм Джокович — 0:2.

13:21

Не попадает Рублев — 40:15.

13:20

Очко с подачи — 30:15.

13:20

Отменные атаки Рублева и в итоге виннер — 15:15.

13:19

Нет приема — 15:0.

13:18

И не попадает Рублев с лета от сетки в свободный угол — 0:1, сразу же с брейком повел Джокович.

13:17

Классный розыгрыш, но в итоге укороченный Джоковича оказывается роковым — меньше, третий брейк-пойнт.

13:17

Принимает Джокович, но вторым ударом бьет в сетку — 40:40.

13:16

Джокович снова оказался в атаке и должен был все завершать, но какую обводку выполнил Рублев — 30:40, еще брейк-пойнт.

13:16

В сетку после приема серба бьет Андрей — 15:40, двойной брейк-пойнт.

13:15

Еще один обмен ударами, а потом Новаку помогает тросс, превращая его форхенд в укороченный — 15:30.

13:15

Затяжной розыгрыш, и в итоге Андрей переводит в сетку — 15:15.

13:14

Рублев вышел подавать в третьем сете. И сразу отлично подал — 15:0.

13:11

Рублев бьется изо всех сил, но проигрывает без вариантов. До пяти брейк-пойнтов добрался, но ни одного не смог реализовать. Ну а Джокович в каждой партии по два брейка сделал.

13:11

Нет приема, есть второй сет — 2:6!

13:10

Очко со второго удара после подачи и пятый сет-пойнт — больше.

13:09

Какой форхенд Рублева — ровно!

13:09

Ошибается Рублев с приема второй подачи и орет. Больше, четвертый сет-пойнт!

13:08

Блестяще все делает Рублев — ровно.

13:08

Очко с подачи — больше. Третий сет-пойнт!

13:07

Опять нет первой подачи. Но со второй Джокович подает так, что Рублев оказывается в обороне и в итоге не справляется — ровно.

13:05

Шикарно играет Рублев в обмене ударами после второй подачи серба. Помогает и линия в процессе, но виннер в угол — высший пилотаж. Меньше, брейк-пойнт!

13:05

Блестящая игра и в итоге виннер Рублева в розыгрыше на второй подаче серба — 40:40.

13:04

Джокович летит с подачи к сетке, но Рублев обводит приемом — 40:30, сетбол номер два.

13:04

Прием в сетку — 40:15, двойной сет-пойнт.

13:03

Агрессивно принял Рублев, но Джокович пытался обвести по линии — малость не попал — 30:15.

13:03

Джокович вышел подавать на сет. Вполне уверенно — 30:0.

13:01

И снова ошибка со стороны Андрея — 2:5.

13:00

И третий подряд мяч за Джоковичем — 30:40, брейк-пойнт.

12:59

Ошибается по длине Рублев — 30:30.

12:59

Отыгрывает один мяч Джокович — 30:15.

12:59

Отличный виннер Андрея — 30:0.

12:58

В первом розыгрыше на подаче Рублева серб бьет в сетку — 15:0.

12:58

Забирает-таки подачей гейм Джокович — 2:4.

12:56

Цепляется Рублев за розыгрыш, но, когда после обмена ударами Андрей решает атаковать с форхенда, попадает в сетку — больше.

12:56

Был у Андрея шанс, но Джокович опять все перевернул — ровно.

12:55

Не обрабатывает серб прием Рублева в тело — меньше, второй брейк-пойнт в гейме.

12:54

Не получается принять подачу у Андрея — 40:40.

12:53

Ошибается Джокович после глубокого приема россиянина — 30:40, брейк-пойнт!

12:53

Опять равный розыгрыш, опять ошибка Рублева — 30:30.

12:52

Еще один длинный розыгрыш с атаками Рублева едва не заканчивается победой серба, но, уже создав плацдарм для своего виннера, Джокович ошибается — 15:30.

12:50

Долгий розыгрыш, в котором игра была равной, но после диагонального перевода серба, Рублев ударил слева в сетку — 15:15.

12:49

Не прошла первая подача у серба, Рублев вцепился и заставил оппонента пробить в сетку — 0:15.

12:47

Из атаки в розыгрыше оказывается в обороне Рублев и не справляется — 2:3, и во втором сете Джокович повел с брейком.

12:46

Заставляет Джоковича мимо корта ударить Рублев — 15:40, еще два брейковых мяча.

12:46

Аут по длине у Рублева в розыгрыше — 0:40, тройной брейк-пойнт.

12:45

С двух подряд очков серба начинается подача Рублева — 0:30.

12:44

С видимой легкостью дожимает Джокович — 2:3.

12:44

Очко с подачи — 40:0.

12:43

Как же Джокович попадает из обороны эти свечки... И в итоге ошибается Андрей — 30:0.

12:42

Берет очко в розыгрыше со второй подачи Джокович — 15:0.

12:40

Очко с подачи, а затем вторым ударом заставляет ошибиться Джоковича Рублев — 2:1.

12:39

Эйс — 30:30.

12:39

А теперь аут у Рублева в розыгрыше под давлением — 15:30.

12:38

Хорошая подача, и Джокович не попадает в корт вторым ударом — 15:15.

12:38

Агрессивный прием серба, завязывается розыгрыш, и Рублев пробивает в сетку — 0:15.

12:36

Аут по длине с приема второй подачи — 1:1.

12:36

Нет приема — больше.

12:35

Даже смэш Рублева тянет серб, правда, в аут — 40:40.

12:35

И снова нет приема — 40:30.

12:34

Джокович отыгрывается подачей — 30:30.

12:33

Атакует Рублев с приема. Джокович защищается резанными ударами, но Андрей оказывается сильнее — 15:30.

12:33

Отыгрывается Рублев агрессией на приеме — 15:15.

12:32

Джокович тоже в порядке на своей подаче — 15:0.

12:32

Гейм за Андреем — 1:0.

12:31

Еще очко за Рублевым, но затем ответ Джоковича — 40:15.

12:30

С подачи Рублева начинается второй сет. И уверенно — 30:0.

12:28

Ни одного мяча просто так не отдает Рублеву Джокович, и это то, что делает разницу между соперниками. И сегодня, и вообще. Первый сет уверенно за сербом.

12:27

Обратный кросс вторым ударом в противоход завершает сет — 1:6!

12:26

Рублев атакует со второй подачи серба, держит розыгрыш в руках, но попадает смэшем туда, куда идет Джокович, после чего Новак спрравляется и бьет в итоге в обвод — больше, сет-пойнт!

12:25

И ответ подачей — ровно.

12:24

Двойная ошибка — меньше, еще брейк-пойнт.

12:24

Нет приема — 40:40.

12:23

А Рублев-то борется — 30:40, брейк-пойнт!

12:23

Отыгрывается Андрей — 30:30.

12:22

И снова классная подача — 30:15.

12:22

Джокович выходит к сетке, но классный удар Рублева застает оппонента врасплох — 15:15.

12:21

Очко с подачи — 15:0.

12:20

Разнообразно действует и ставит в итоге Рублева в тупик соперник — 1:5. Серб ведет с двумя брейками и подает на сет.

12:20

Завязывается розыгрыш, и Джокович выжимает удар в сетку от Рублева — меньше, снова брейк-пойнт.

12:19

Отличная подача — ровно.

12:19

Аут по длине у Рублева — меньше, четвертый в гейме брейк-пойнт.

12:18

Неожиданно Джокович срывает форхенд в розыгрыше — ровно.

12:18

И снова брейк-пойнт у серба — меньше.

12:17

Аут по длине с приема — ровно.

12:17

Острейший прием, который Андрей не обрабатывает — меньше, брейк-пойнт.

12:7

Но первую подачу Рублеву лучше подавать. Опять легко Ноле берет розыгрыш со второй — 40:40.

12:16

И отличная подача — больше. Теперь уже Джокович чем-то недоволен. Это вызывает негодование трибун. В адрес самого серба.

12:15

Отыгрывается Рублев, визуально явно недовольный собой. Но сыграл очень красиво обратным кроссом с форхенда — 40:40.

12:15

В сетку бьет Андрей — 30:40, брейк-пойнт.

12:15

А вот здесь уже Рублев вынуждает оппонента не попасть — 30:30.

12:14

И снова серб переигрывает соперника в розыгрыше со второй подачи — 15:30.

12:13

С неотвратимостью катка давит Джокович, как только появляется возможность — 15:15.

12:13

Быстро выигрывает первый розыгрыш на своей подаче Рублев — 15:0.

12:11

Эйс — 1:4.

12:11

Нет приема — 40:30.

12:10

Рублев остро принимает вторую подачу, и Новак бьет в сетку — 30:30.

12:10

Рублев отыгрывает одно очко приемом — 30:15.

12:09

Подача, прием, виннер с бэкхенда — 30:0.

12:09

Отличная подача серба — 15:0.

12:08

Двойная ошибка Рублева заканчивает гейм — 1:3, вот Джокович уже и повел с брейком.

12:07

Срывает Рублев форхенд — меньше, брейк-пойнт.

12:07

Глубоко принимает Джокович, оказывается в атаке и легко забивает — ровно.

12:07

Нет приема — больше.

12:06

Не прошла первая, а после приема второй Ноле Рублева разложил очень легко — 40:40.

12:06

Глубоко принимает Джокович, и Андрей не справляется с ответом, запуская мяч слишком длинно — 40:30.

12:05

Две подряд отменных подачи Рублева — 40:15.

12:04

Красиво отыгрывается россиянин — 15:15.

12:0

Агрессивен Джокович с приема второй подачи, и Рублев играет в сетку — 0:15.

12:01

Но хороша и серия обратных кроссов от Джоковича — 1:2.

12:01

Рублев хорош — 40:30.

12:00

Нет приема — 40:15.

11:59

Двойная ошибка — 30:15.

11:59

Еще очко за сербом — 30:0.

11:58

Эйс Джоковича по диагонали — 15:0.

11:57

И нет приема — 1:1, удержал подачу Рублев, хоть и не без труда.

11:57

Не попадает Джокович в корт по длине в розыгрыше — больше.

11:57

Отыгрывается Рублев виннером с форхенда в атаке — ровно.

11:55

И снова Джокович лучше в розыгрыше — меньше, брейк-пойнт!

11:55

Вроде все было в руках Рублева, но Джокович из глухой обороны свечой попал в самую заднюю линию, а догнавший мяч россиянин ударом через себя угодил в сетку — 40:40.

11:55

Переигрывает Джокович россиянина — 40:30.

11:54

Подача на вылет — 40:15.

11:53

Забивает Рублев форхенд вторым ударом после приема оппонента — 30:15.

11:53

Затяжной розыгрыш со второй подачи Андрея, и он переигрывает серба, который в итоге не попадает в корт — 15:15.

11:52

Первое очко на подаче Рублева за соперником — 0:15.

11:51

Опять нет первой подачи у серба. Со второй завязывается розыгрыш, в котором Рублев быстро побивает в сетку — 0:1.

11:50

А вот приме на вылет — 40:30.

11:50

Еще очко с подачи — 40:15.

11:49

А вот и косой эйс — 30:15.

11:48

Снова нет первой подачи, но вторую Андрей принимает в сетку — 15:15.

11:47

Начинает Джокович. Пытался сделать косой эйс, но не попал в корт. А потом не попал и вторым мячом — 0:15.

11:42

Теннисисты на корте. Прошла жеребьевка. По ее итогам подавать первым будет Джокович.

11:35

Скоро появятся на стадионе теннисисты. Матч начнется ориентировочно в 11.45 мск.

11:30

Интересно, что по личным встречам у соперников счет скромный. На две победы Джоковича на Итоговых турнирах АТР на харде пришелся выигранный Рублевым в прошлом году грунтовый финал турнира. В Белграде, между прочим!

11:25

Для Рублева это будет уже седьмой четвертьфинал на турнирах Большого шлема, и он никогда еще не выходил в полуфинал! Ситуация, чтобы переломить серию, конечно, так себе. Джокович — самый титулованный игрок Открытого чемпионата Австралии. Он выигрывал данный турнир девять раз и никогда не проигрывал тут, если доходил до четвертьфинала! Кроме того, серб выиграл последние три АО, в которых принимал участие. Напомним, в прошлом году его сюда не пустили.

11:20

Андрей Рублев является шестой ракеткой мира, Новак Джокович занимает пятое место в рейтинге, но между ними пропасть в статусе. Серб — безоговорочный главный фаворит турнира, а россиянину сегодня предстоит попытаться сделать чудо.

11:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В заключительном четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде встречаются россиянин Андрей Рублев и серб Новак Джокович. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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