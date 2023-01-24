Второй полуфинал «шлема» в карьере: Хачанов обыграл Корду

06:50

Несмотря на преимущество в посеве, назвать Хачанова каким-то явным фаворитом (или даже вообще фаворитом) сложно. Корда находится в очень хорошей форме. Перед AO он дошел до финала на турнире в Аделаиде и почти обыграл там самого Новака Джоковича, а уже здесь в третьем круге в трех партиях выбил из борьбы Даниила Медведева, а затем в пяти сетах победил сильного поляка Хуберта Хуркача.

У Хачанова был простой четвертый круг — в двух первых сетах японец Йосихито Нисиока вообще не смог взять ни одного гейма, а третья партия закончилась в пользу Карена на тай-брейке. В третьем круге было посложнее, но крепкий американец Фрэнсис Тиафо, посеянный тут под 16-м номером, пал в четырех сетах.