Второй полуфинал «шлема» в карьере: Хачанов обыграл Корду

Повреждение сегодня, конечно же, мешало Корде, но он и без того проигрывал по всем статьям. Блестящий матч в исполнении Хачанова! И Карен заслуженно выходит в полуфинал Australian Open! Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
С двух победных розыгрышей начинает Хачанов первый гейм на своей подаче в третьем сете — 30:0.
Очень напряженный сет, в котором оба имели много брейк-пойнтов, но реализовывал только Хачанов, причем дважды!
Хачанов угадывает направление атаки Корды, а тот с лета не попадает от сетки в свободный угол — 0:40, три сетбола у россиянина!
Долгий розыгрыш со второй подачи, в котором американец срывает форхенд по длине — меньше, брейк-пойнт у Хачанова! Уже третий такой гейм на подачи Корды в сете!
Корда принимает, причем достаточно неприятно, но Хачанов в ответ укладывает в свободный угол — 40:0.
Вторым ударом забивает виннер с форхенда Карен и тоже удерживает свою подачу в непростом гейме — 2:2.
Срывает Корда форхенд под давлением — 40:30. По невынужденным ошибкам уже 12-4. Карен чище играет.
Тяжелая подача Корды, но Хачанов принимает глубоко. Розыгрыш все равно ведет американец, однако, когда дело доходит до смэша, он срывает его куда-то в очень широкий аут — 15:40, двойной брейк-пойнт у Хачанова!
Долгий и неровный розыгрыш со второй подачи Себастьяна. 21 удар, и именно Корда в итоге красиво забивает виннер — 40:40.
Пытается в свободный угол забить на вылет Корда после приема, но не попадает — 30:40, сразу брейк-пойнт у Хачанова!
Корда вышел подавать в первом гейме второй партии. Сразу не попал первым мячом, со второго завязался розыгрыш, где не попал Хачанов — 15:0.
Хачанов мог бы и без приключений выиграть первую партию, но не подал на сет при 5:3. Тем не менее он смог забрать тай-брейк, начавшийся с минибрейка соперника. Матч, похоже, будет долгим. Первую партию играли 50 минут.
И еще один длинный розыгрыш, теперь уже с подачи Хачанова, но на этот раз Карен заканчивает дело красивым виннером по линии — 7:6 (7-5). Первый сет за Хачановым.
Хачанов очень остро принимает, несколько раз атакует, Корда выдерживает атаки, выравнивает розыгрыш, постепенно снова оказывается под давлением, но когда россиянин выходит вперед, бьет так, что тот с лета попадает в сетку — 6-5, остался третий сетбол. 27 ударов было в розыгрыше.
Срывает диагональный форхенд Корда в розыгрыше — 6-3, тройной сет-пойнт у Хачанова! Но первые два мяча будут на подаче соперника.
Остро принимает Хачанов и заставляет оппонента пробить в сетку в обмене диагональными ударами — 4-3, впервые с минибрейком повел на тай-брейке Карен.
И тут же американец задавил соперника агрессией в розыгрыше с приема — 2-2, пока только минибрейками обмениваются.
Попал Карен??? Да, попал в самую линию — 2-1, еще минибрейк в пользу россиянина! И опять Корда проиграл челлендж.
Корда ведет игру в атаке, но попадает в аут по ширине — 1-1, обратный минибрейк Карена. Американец проверил, но проиграл челлендж.
Классный розыгрыш, в котором Хачнов мог выиграть, но все же, выйдя к сетке, не переиграл Корду — 30:30.
Не проходит у Хачанова первая, а со второй завязывается розыгрыш, в котором Карен в итоге не справляется с резаным ударом оппонента — 0:15.
Классная первая подача, но трос приводит к переподаче. Переподача чуточку неточна. Ну а со второй Корда опять глубоко принимает, и уже третьим ударом Карен бьет в сетку — 5:4, сделал обратный брейк американец в решающий момент, не подпустив Карена к сетболам.
Корда принимает неудобную вторую подачу россиянина, а затем еще и обводит его, когда Хачанов уже у сетки — 15:30.
Корда принимает вторую подачу и завязывает розыгрыш, в котором у него есть все шансы на успех, но Хачанов все делает четко и в итоге заставляет оппонента пробить в аут — 15:0.
Выбивает россиянина из корта второй подачей Корда. Хачанов догоняет второй удар, но возвращает в сетку — 30:0.
Корда принимает вторую подачу и ведет в атаке долгий розыгрыш. В итоге Хачанов достает укороченный, а на ответ Корды, который пытается обвести, забивает смэш из приседа — 4:1.
Острый прием второй подачи и розыгрыш, в котором Корда ведет игру, а Хачанов отбивается. В итоге Карен вытаскивает тяжелейший мяч, а потом едва не обводит соперника свечкой — небольшой аут по длине. 15:15.
Короткий прием сильной подачи, и, выйдя к сетке, Хачанов ловит оппонента на противоходе — 30:30.
Хачанов и Корда друг с другом играли трижды. Их первый матч состоялся в 2021 году на «Уимблдоне» в 1/8 финала и вышел запоминающимся. Хачанов вырвал драматичную победу в пяти сетах — 3:6, 6:4, 3:6, 5:7, 10:8. Правда, в прошлом году оба поединка остались за американцем. Сначала в 1/32 финала на «Мастерсе» в Цинциннати — 6:3, 6:4. Затем в 1/8 финала турнира в Антверпене — 7:5, 7:6 (11-9).
Несмотря на преимущество в посеве, назвать Хачанова каким-то явным фаворитом (или даже вообще фаворитом) сложно. Корда находится в очень хорошей форме. Перед AO он дошел до финала на турнире в Аделаиде и почти обыграл там самого Новака Джоковича, а уже здесь в третьем круге в трех партиях выбил из борьбы Даниила Медведева, а затем в пяти сетах победил сильного поляка Хуберта Хуркача.
У Хачанова был простой четвертый круг — в двух первых сетах японец Йосихито Нисиока вообще не смог взять ни одного гейма, а третья партия закончилась в пользу Карена на тай-брейке. В третьем круге было посложнее, но крепкий американец Фрэнсис Тиафо, посеянный тут под 16-м номером, пал в четырех сетах.
Карен Хачанов является 20-й ракеткой мира, Себастьян Корда занимает 31-е место в рейтинге АТР. В Мельбурне они посеяны под 18-м и 29-м номерами соответственно.
Все, Рыбакина дожала — 6:2, 6:4. Примерно через 20-25 минут начнется встреча, которую мы ждем.
Наш матч начнется после окончания четвертьфинальной встречи женского одиночного разряда, в которой бьются Елена Рыбакина из Казахстана и Елена Остапенко из Латвии. Рыбакина впереди — 6:2, 5:4. И она и подает.