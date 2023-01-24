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Спорт

Второй полуфинал «шлема» в карьере: Хачанов обыграл Корду

Хачанов вышел в полуфинал Australian Open

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Tertius Pickard/AP
В четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису россиянин Карен Хачанов играл с американцем Себастьяном Кордой. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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08:55

Повреждение сегодня, конечно же, мешало Корде, но он и без того проигрывал по всем статьям. Блестящий матч в исполнении Хачанова! И Карен заслуженно выходит в полуфинал Australian Open! Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

08:50

Корда сложил оружие. ХАЧАНОВ В ПОЛУФИНАЛЕ!

08:47

Эйс — 3:0!

08:46

Очко с подачи — 40:15.

08:46

В аут пробивает Хачанов в розыгрыше — 30:15.

08:45

Уверенно начинает свою подачу Карен — 30:0.

08:43

Аут у Корды — 2:0! Хачанов повел с брейком!

08:43

Тройной брейк-пойнт! 0:40.

08:42

Два первых мяча на подаче Корды берет Карен — 0:30!

08:41

Подачей завершает гейм Карен — 1:0.

08:40

Корда укорачивает, Хачанов достает, и американец не перебрасывает сетку — 40:0.

08:40

С двух победных розыгрышей начинает Хачанов первый гейм на своей подаче в третьем сете — 30:0.

08:38

И Корда покинул корт, взяв паузу.

08:37

Очень напряженный сет, в котором оба имели много брейк-пойнтов, но реализовывал только Хачанов, причем дважды!

08:35

Карен переходит в атаку в розыгрыше и завершает сет виннером — 6:3!

08:35

Один отыгран — 15:40, осталось два!

08:34

Хачанов угадывает направление атаки Корды, а тот с лета не попадает от сетки в свободный угол — 0:40, три сетбола у россиянина!

08:33

Красиво обводит россиянин выходящего вперед соперника — 0:30.

08:33

Хачанов укорачивает в розыгрыше, Корда догоняет, но не поднимает над сеткой — 0:15.

08:32

Эйс — 5:3.

08:32

Корда продолжает давить, но в итоге не попадает в розыгрыше — больше.

08:31

Аут по длине с приема — ровно.

08:29

Аут у Хачанова в розыгрыше со второй подачи — меньше, второй в гейме брейк-пойнт Корды.

08:29

Не попадает Карен в розыгрыше — 40:40.

08:29

Прием в аут по длине — больше.

08:28

Прием в сетку — 40:40.

08:28

Корда зарабатывает на приеме брейк-пойнт — 30:40.

08:27

Отыгрывается Карен — 30:30.

08:27

Еще один мяч за Себастьяном — 15:30.

08:26

Отыгрывается Корда — 15:15.

08:25

Забирает первый розыгрыш на своей подаче Хачанов — 15:0.

08:23

И делает Карен брейк! Корда в розыгрыше пробил с подпрыгиванием, но в сетку — 4:3.

08:22

Долгий розыгрыш со второй подачи, в котором американец срывает форхенд по длине — меньше, брейк-пойнт у Хачанова! Уже третий такой гейм на подачи Корды в сете!

08:22

В сетку пробивает Корда после приема Хачанова — 40:40!

08:21

Двойная ошибка — 40:30.

08:21

Аут по длине у Себастьяна в розыгрыше с его второй подачи — 40:15.

08:20

Еще одно — 40:0.

08:20

Очко с подачи — 30:0.

08:19

Выигрывает первый розыгрыш на своей подаче американец — 15:0.

08:18

Эйс — 3:3.

08:18

Корда принимает, причем достаточно неприятно, но Хачанов в ответ укладывает в свободный угол — 40:0.

08:18

Аут с приема — 30:0.

08:17

Выходит на подачу Хачанов. Не попадает Корда в корт в розыгрыше — 15:0.

08:16

У Корды какая-то проблема с рукой. Взял медицинский тайм-аут.

08:12

Забирает свою подачу американец — 2:3.

08:12

Корда идет с подачи к сетке, но не попадает ударом с лета по длине — 40:30.

08:11

Аут у Хачанова с приема второй подачи. Хотел на вылет — 40:15.

08:11

Карен принимает неглубоко, но в ноги, и Корда не поднимает над сеткой — 30:15.

08:10

Еще мяч за американцем — 30:0.

08:10

Отлично подает Корда — 15:0.

08:09

Вторым ударом забивает виннер с форхенда Карен и тоже удерживает свою подачу в непростом гейме — 2:2.

08:09

Косой эйс — больше.

0:08

Ошибается Хачанов — 40:40.

08:08

Срывает Корда форхенд под давлением — 40:30. По невынужденным ошибкам уже 12-4. Карен чище играет.

08:07

Отыгрывается Карен — 30:30.

08:06

Снова вторая подача, и снова Хачанов ошибается в розыгрыше — 15:30.

08:06

Очко с подачи — 15:15.

08:05

Корда глубоко принимает вторую подачу, и Хачанов не справляется — 0:15.

08:03

Снова удерживает подачу Корда — 1:2.

08:02

Не справляется в итоге с атаками соперника Карен — больше.

08:02

И снова эйс — 40:40.

08:02

Эйс — 30:40, теперь второй брейковый мяч.

08:01

Тяжелая подача Корды, но Хачанов принимает глубоко. Розыгрыш все равно ведет американец, однако, когда дело доходит до смэша, он срывает его куда-то в очень широкий аут — 15:40, двойной брейк-пойнт у Хачанова!

08:00

Шикарно переводит Карен, и Корда оказывается к этому не готов — 15:30.

08:00

Очко с подачи — 15:15.

07:59

Аут у Корды по длине в розыгрыше с форхенда. 0:15. Начинает нервничать Себастьян.

07:58

Очко с подачи — 1:1.

07:58

И еще очко за Кареном — 40:30.

07:57

Аут по длине у Корды — 30:30.

07:56

Классно и мощно все делает Хачанов — 15:30.

07:56

Срывает Хачанов форхенд и по длине, и по ширине — 0:30.

07:55

Корда забирает первый розыгрыш на подаче Карена — 0:15.

07:54

И подачей завершает гейм американец — 0:1.

07:54

В самую боковую линию вторым ударом после приема пробивает Корда — больше.

07:52

Долгий и неровный розыгрыш со второй подачи Себастьяна. 21 удар, и именно Корда в итоге красиво забивает виннер — 40:40.

07:52

Пытается в свободный угол забить на вылет Корда после приема, но не попадает — 30:40, сразу брейк-пойнт у Хачанова!

07:51

Прием в сетку — 30:30.

07:51

Корда идет с подачи вперед, а Карен обводит приемом — 15:30.

07:51

Отыгрывается Карен — 15:15.

07:50

Корда вышел подавать в первом гейме второй партии. Сразу не попал первым мячом, со второго завязался розыгрыш, где не попал Хачанов — 15:0.

07:49

Хачанов мог бы и без приключений выиграть первую партию, но не подал на сет при 5:3. Тем не менее он смог забрать тай-брейк, начавшийся с минибрейка соперника. Матч, похоже, будет долгим. Первую партию играли 50 минут.

07:47

И еще один длинный розыгрыш, теперь уже с подачи Хачанова, но на этот раз Карен заканчивает дело красивым виннером по линии — 7:6 (7-5). Первый сет за Хачановым.

07:46

Хачанов очень остро принимает, несколько раз атакует, Корда выдерживает атаки, выравнивает розыгрыш, постепенно снова оказывается под давлением, но когда россиянин выходит вперед, бьет так, что тот с лета попадает в сетку — 6-5, остался третий сетбол. 27 ударов было в розыгрыше.

07:45

Забивает Корда смэш после короткого приема — 6-4, второй сет-пойнт Карена.

0:44

Срывает диагональный форхенд Корда в розыгрыше — 6-3, тройной сет-пойнт у Хачанова! Но первые два мяча будут на подаче соперника.

07:44

Эйс — 5-3.

07:43

Остро принимает Хачанов и заставляет оппонента пробить в сетку в обмене диагональными ударами — 4-3, впервые с минибрейком повел на тай-брейке Карен.

07:42

Эйс Корды — 3-3.

07:41

Наконец выигрывает Хачанов очко в розыгрыше с подачи — 3-2.

07:41

И тут же американец задавил соперника агрессией в розыгрыше с приема — 2-2, пока только минибрейками обмениваются.

07:40

Попал Карен??? Да, попал в самую линию — 2-1, еще минибрейк в пользу россиянина! И опять Корда проиграл челлендж.

07:39

Корда ведет игру в атаке, но попадает в аут по ширине — 1-1, обратный минибрейк Карена. Американец проверил, но проиграл челлендж.

07:38

Бьет Хачанов в сетку в розыгрыше со своей подачи — 0-1, минибрейк Корды.

07:37

Аут по длине с приема — 6:6. Нас ждет тай-брейк.

07:37

Аут по длине с приема — 40:30.

07:36

Классный розыгрыш, в котором Хачнов мог выиграть, но все же, выйдя к сетке, не переиграл Корду — 30:30.

07:35

Корда в аут по ширине бьет — 15:30.

07:35

Аут по длине у американца — 15:15.

07:34

Мощно начинает Корда. Не справляется уже со вторым ударом Хачанов — 15:0.

07:32

Эйс — 6:5. Тай-брейк Хачанов себе уже в этом сете заработал.

0:32

Аут с приема — 40:15.

07:31

У американца аут по длине в розыгрыше — 30:15.

07:31

Очко с подачи — 15:15.

07:30

Не проходит у Хачанова первая, а со второй завязывается розыгрыш, в котором Карен в итоге не справляется с резаным ударом оппонента — 0:15.

07:29

Нет приема — 5:5.

07:29

Серв энд воллей от Корды. Успешно — 40:15.

07:28

Аут по длине с приема — 30:15.

07:28

Сетка у Себастьяна после приема Карена — 15:15.

07:27

Эйс Корды — 15:0.

07:26

Классная первая подача, но трос приводит к переподаче. Переподача чуточку неточна. Ну а со второй Корда опять глубоко принимает, и уже третьим ударом Карен бьет в сетку — 5:4, сделал обратный брейк американец в решающий момент, не подпустив Карена к сетболам.

07:25

Не справляется Хачанов с очень глубоким приемом — 15:40, двойной брейк-пойнт у Корды.

07:24

Корда принимает неудобную вторую подачу россиянина, а затем еще и обводит его, когда Хачанов уже у сетки — 15:30.

07:24

А здесь быстрое очко за Себастьяном — 15:15.

07:23

Корда принимает вторую подачу и завязывает розыгрыш, в котором у него есть все шансы на успех, но Хачанов все делает четко и в итоге заставляет оппонента пробить в аут — 15:0.

07:23

Мощную подачу не принимает Хачанов — 5:3. И Карен выходит подавать на партию.

07:22

Двойная ошибка — 40:15.

07:22

Прием в аут — 40:0.

07:21

Выбивает россиянина из корта второй подачей Корда. Хачанов догоняет второй удар, но возвращает в сетку — 30:0.

07:21

Аут у Хачанова в розыгрыше на подаче соперника — 15:0.

07:19

Аут с приема второй подачи у американца — 5:2.

07:18

Нет приема — 40:15.

07:18

А вот уже Корда хорош. Виннерс в угол вторым ударом — 30:15.

07:17

Разводит Карен соперника и мяч по разным углам вторым ударом — 30:0.

07:17

Срывает американец форхенд в розыгрыше по длине — 15:0.

07:16

Первый эйс Корды — 4:2.

07:16

Ловит соперник Карена на противоходе после приема россиянина — 40:0.

07:15

Нет приема — 30:0.

07:15

Завязывается розыгрыш на подаче Корды, и в итоге Карен пробивает в сетку — 15:0.

07:13

Корда принимает вторую подачу и ведет в атаке долгий розыгрыш. В итоге Хачанов достает укороченный, а на ответ Корды, который пытается обвести, забивает смэш из приседа — 4:1.

07:13

Еще эйс — 40:15.

07:12

И тут же эйс — 30:15.

07:12

Острый прием второй подачи и розыгрыш, в котором Корда ведет игру, а Хачанов отбивается. В итоге Карен вытаскивает тяжелейший мяч, а потом едва не обводит соперника свечкой — небольшой аут по длине. 15:15.

07:11

Прием в сетку — 15:0.

07:10

Аут по ширине у Хачанова в коротком розыгрыше — 3:1.

07:09

И опять вторым ударом, только уже с лета забивает Корда — 40:15.

07:09

Разводит Хачанова и мяч по разным углам Себастьян вторым ударом — 30:15.

07:09

Аут по длине у американца — 15:15.

07:08

Берет первый розыгрыш на своей подаче Корда — 15:0.

07:06

Эйс — 3:0.

07:06

Нет приема — 40:30.

07:05

Короткий прием сильной подачи, и, выйдя к сетке, Хачанов ловит оппонента на противоходе — 30:30.

07:05

Еще один розыгрыш завязывается, и россиянин пробивает в аут — 15:30.

07:04

Корда отыгрывается в розыгрыше — 15:15.

07:03

Хачанов берет очко с подачи — 15:0.

07:02

И он его реализовывает с приема — 2:0. Хачанов сразу повел с брейком.

07:02

Два подряд мяча отыгрывает американец — 30:40, остался один брейк-пойнт у Карена.

07:01

Седьмое подряд очко за Кареном — 0:40, тройной брейк-пойнт!

07:01

Хачанов и на подаче Корды выигрывает два розыгрыша — 0:30.

07:00

Уверенно под ноль забрал Карен подачу — 1:0.

06:59

Два быстрых первых очка — 30:0.

06^58

Начинается матч. Хачанов будет подавать первым.

06:55

Хачанов и Корда друг с другом играли трижды. Их первый матч состоялся в 2021 году на «Уимблдоне» в 1/8 финала и вышел запоминающимся. Хачанов вырвал драматичную победу в пяти сетах — 3:6, 6:4, 3:6, 5:7, 10:8. Правда, в прошлом году оба поединка остались за американцем. Сначала в 1/32 финала на «Мастерсе» в Цинциннати — 6:3, 6:4. Затем в 1/8 финала турнира в Антверпене — 7:5, 7:6 (11-9).

06:50

Несмотря на преимущество в посеве, назвать Хачанова каким-то явным фаворитом (или даже вообще фаворитом) сложно. Корда находится в очень хорошей форме. Перед AO он дошел до финала на турнире в Аделаиде и почти обыграл там самого Новака Джоковича, а уже здесь в третьем круге в трех партиях выбил из борьбы Даниила Медведева, а затем в пяти сетах победил сильного поляка Хуберта Хуркача.

У Хачанова был простой четвертый круг — в двух первых сетах японец Йосихито Нисиока вообще не смог взять ни одного гейма, а третья партия закончилась в пользу Карена на тай-брейке. В третьем круге было посложнее, но крепкий американец Фрэнсис Тиафо, посеянный тут под 16-м номером, пал в четырех сетах.

06:45

Карен Хачанов является 20-й ракеткой мира, Себастьян Корда занимает 31-е место в рейтинге АТР. В Мельбурне они посеяны под 18-м и 29-м номерами соответственно.

06:40

Все, Рыбакина дожала — 6:2, 6:4. Примерно через 20-25 минут начнется встреча, которую мы ждем.

06:35

Наш матч начнется после окончания четвертьфинальной встречи женского одиночного разряда, в которой бьются Елена Рыбакина из Казахстана и Елена Остапенко из Латвии. Рыбакина впереди — 6:2, 5:4. И она и подает.

06:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на матче четвертьфинала Australian Open по теннису, в котором россиянин Карен Хачанов играет с американцем Себастьяном Кордой. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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