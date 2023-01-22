«Плох тот капитан, который не защищает своих»: Загитову осудили после ее слов на Кубке Первого канала

В первый же день Кубка Первого канала по фигурному катанию разгорелся скандал. Причиной стало несогласие капитана команды «Красная машина» Алины Загитовой с решением организаторов вычесть у ее подопечных баллы после падения Анастасии Зининой из команды «Нас не догонят». За свои слова Загитова подверглась резкой критике со стороны болельщиков и ряда специалистов. Вместе с тем, фигуристка Катарина Гербольдт в комментарии «Газете.Ru» поддержала фигуристку, заявив, что капитан должен защищать своих спортсменов.

С чего все началось

Первый день Кубка Первого канала по фигурному катанию омрачился травмой Анастасии Зининой и последовавшим за ней инцидентом. Анастасия упала с тройного лутца, ударилась левым бедром и не смогла самостоятельно подняться, лед она покидала в сопровождении медиков.

Команда Камилы Валиевой «Нас не догонят» осталась в меньшинстве, и хореограф Даниил Глейхенгауз предложил организаторам найти выход из этой ситуации для того, чтобы борьба была честной. Вероятно, он имел в виду замену травмированной спортсменки, однако организаторы приняли своеобразное решение.

Они вычли у второй команды, «Красная машина», капитаном которой является Алина Загитова, наименьшую сумму баллов — таким образом, в зачет не пошел результат Вероники Яметовой.

«Мой спортсмен старался, выкладывался»

Загитова выразила недовольство таким решением.

«На самом деле я чуть-чуть не согласна с этим решением, потому что мой спортсмен, который катается в моей команде, старался, выкладывался.

Жалко, конечно, что такие ситуации бывают, мы желаем здоровья каждому спортсмену», — сказала Алина после прокатов.

«Могла бы проявить деликатность»

За эти слова болельщики обрушились с резкой критикой на олимпийскую чемпионку Пхенчхана. Многие сочли, что Загитовой стоило проявить больше такта в такой ситуации.

«Не понравились комментарии Алины. Была лучшего мнения о ней. Могла бы проявить деликатность»,

— написала в соцсетях одна из болельщиц.

«Я и вся наша семья — поклонники Алины Загитовой! Но я сегодня была ошарашена ее комментарием по поводу сложившейся ситуации», — высказалась другая любительница фигурного катания.

Среди прозвучавших мнений было также напоминание о том, что этот турнир является прежде всего шоу. И, с точки зрения болельщиков и ряда специалистов, Загитовой не стоило настолько серьезно к этому относиться.

«Она защищала свою команду как умеет»

Спортивный журналист Елена Вайцеховская попыталась найти объяснение словам Алины Загитовой. С одной стороны, специалист констатировала, что реакция фигуристки была чрезмерной. С другой же стороны, она заметила, что Загитовой может попросту недоставать жизненного опыта, чтобы действовать более тонко. Вместе с тем, подчеркнула Вайцеховская, капитан «Красной машины» пыталась защитить свою подопечную как умеет.

«В фильме Кроненберга «Мертвая зона», снятого по одноименному роману Стивена Кинга, есть сюжет: герой открывает стрельбу по кандидату в президенты США на встрече последнего с избирателями, тот, услышав первый выстрел, выхватывает маленького ребенка из рук стоящей рядом женщины и прикрывается им, как щитом. Снимок попадает в прессу, в связи с чем политическая карьера фигуранта мгновенно разлетается в хлам.

Аналогия возникла на фоне не слишком адекватной реакции Алины Загитовой на решение аннулировать наиболее слабый результат ее команды после травмы Насти Зининой из команды-соперницы.

Получилось, прямо скажем, не слишком красиво, но осуждать Алину, попавшую сейчас под шквал критики, я бы точно не стала.

Для того, чтобы не растеряться в экстремальной ситуации, нужно обладать целым набором «взрослых» качеств: быстротой и четкостью мышления, умением просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед, более солидным жизненным опытом, наконец.

На мой взгляд, реакция Загитовой была, скорее, шоковой. С одной стороны, она сама прекрасно понимала, что испытывает человек при подобных падениях — в этом плане наблюдать за чужими травмами со стороны всегда бывает больнее и страшнее, нежели травмироваться самому. Особенно когда чужие травмы происходят, что называется, на расстоянии вытянутой руки.

С другой, думаю, у Алины сработало подсознательное желание защитить свою команду. Вот она и пыталась это сделать — как умеет»,

— написала Вайцеховская в Telegram-канале.

«Плох тот капитан, который не защищает своих»

Известная фигуристка Катарина Гербольдт в комментарии «Газете.Ru», в свою очередь, высказалась в поддержку Загитовой. Она подчеркнула, что, даже несмотря на то, что этот турнир — шоу, в нем есть соревновательный элемент. И капитан, по мнению Гербольдт, поступила абсолютно верно, выступив в защиту Яметовой.

«Я считаю, что это в любом случае спорт, соревнования, даже на шоу есть соревновательная практика. Так бывает — у кого-то, к сожалению, выпадают спортсмены.

Но, в принципе, я с Загитовой согласна: ее-то спортсменка не выбыла, работала — почему аннулировали ее результаты?

Она абсолютно права в том плане, что она отстаивает свои интересы и интересы своей команды. Плох тот капитан, который не защищает свою команду», — сказала Гербольдт.

Что известно о травме Зининой

Тренер Зининой Алексей Василевский напомнил, что у нее ранее была травма бедра, правда, носила она другой характер.

«Настю только что увезли в больницу, с ней поехала ее мама и моя супруга. Она ударилась бедром, сделают рентген, и ситуация будет ясной после глубокого обследования. Действительно, у нее были проблемы с бедром, но там была травма другого характера — надрыв связки. Завтра она в любом случае не выступит», — сказал Василевский журналистам после прокатов.

Позже сама Анастасия успокоила болельщиков. Она сообщила, что сумела избежать перелома.

«Мне сделали все необходимые исследования. К счастью, переломов нет, есть сильный ушиб и отек тканей.

Мне безумно жаль, что я не смогу дальше продолжить борьбу, но я желаю своей команде победить», — написала Зинина в соцсетях.