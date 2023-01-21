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Спорт

Валиева против Загитовой: короткие программы на Кубке Первого канала. LIVE

Фигурное катание. Кубок Первого канала. Короткие программы. ОНЛАЙН

В рамках Кубка Первого канала по фигурному катанию свои короткие программы покажут мужчины, женщины и спортивные пары, а танцевальные дуэты выступят вне конкурса. Свои команды вперед поведут Алина Загитова и Камила Валиева. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.
Трансляция
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16:45

Жеребьевка определила к Алине Загитовой следующий фигуристов:

Софья Акатьева; Аделия Петросян; Вероника Яметова; Алина Горбачева; Петр Гуменник; Александр Самарин; Артем Ковалев; Глеб Лутфуллин; Анастасия Мишина — Александр Галлямов; Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

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Алина Загитова выступает в короткой программе командного турнира Кубка Первого канала по фигурному катанию, 2021 год

Александр Вильф/РИА «Новости»
16:40

Состав команды Камилы Валиевой выглядит так:

Елизавета Туктамышева; Софья Муравьева; Анастасия Зинина; Софья Самоделкина; Евгений Семененко; Дмитрий Алиев; Андрей Мозалев; Макар Игнатов; Александра Бойкова — Дмитрий Козловский; Ясмина Кадырова — Валерий Колесов.

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Камила Валиева выступает с короткой программой женского одиночного катания за команду «Время первых» в Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске.

Александр Вильф/РИА «Новости»
16:35

Свои команды вперед поведут олимпийские чемпионки: Алина Загитова вновь возглавила «Красную машину», а Камила Валиева стала капитаном команды «Нас не догонят».

16:30

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию Кубка первого канала по фигурному катанию, где в первый день короткие программы покажут спортивные пары, мужчины и женщины, а танцевальные дуэты выступят вне конкурса.

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