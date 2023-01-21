Валиева против Загитовой: короткие программы на Кубке Первого канала. LIVE

Жеребьевка определила к Алине Загитовой следующий фигуристов:
Софья Акатьева; Аделия Петросян; Вероника Яметова; Алина Горбачева; Петр Гуменник; Александр Самарин; Артем Ковалев; Глеб Лутфуллин; Анастасия Мишина — Александр Галлямов; Евгения Тарасова — Владимир Морозов.
Алина Загитова выступает в короткой программе командного турнира Кубка Первого канала по фигурному катанию, 2021 годАлександр Вильф/РИА «Новости»
Состав команды Камилы Валиевой выглядит так:
Елизавета Туктамышева; Софья Муравьева; Анастасия Зинина; Софья Самоделкина; Евгений Семененко; Дмитрий Алиев; Андрей Мозалев; Макар Игнатов; Александра Бойкова — Дмитрий Козловский; Ясмина Кадырова — Валерий Колесов.
Камила Валиева выступает с короткой программой женского одиночного катания за команду «Время первых» в Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске.Александр Вильф/РИА «Новости»
Свои команды вперед поведут олимпийские чемпионки: Алина Загитова вновь возглавила «Красную машину», а Камила Валиева стала капитаном команды «Нас не догонят».