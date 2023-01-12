Овечкин подвел свою команду: «привез» гол и запорол выход один на один

В матче очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» в гостях проиграл «Филадельфии» 3:5, а лидер «столичных» Александр Овечкин не сумел реализовать чистый выход один на один и закончил матч с показателем полезности «-2». В другой игре «Эдмонтон Ойлерз» на выезде крупно обыграл «Анахайм» 6:2, а российский форвард «нефтяников» Клим Костин оформил дубль и стал второй звездой дня в НХЛ. «Газета.Ru» — о новых достижениях россиян.

«Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 5:3

Последние девять игр «Вашингтон» стабильно чередует победы с поражениями. Обыграв в предыдущем матче на своем льду с минимальным счетом «Коламбус» (1:0), «Кэпс» во главе с Александром Овечкиным не сумели выйти на победную серию: в гостях они потерпели неудачу в противостоянии с «Филадельфией».

После первого периода хозяева вели со счетом 2:1, а к середине заключительной 20-минутки забросили еще две шайбы (4:1). В оставшееся время «столичные» предприняли отчаянную попытку отыграться, сократив отставание до минимума благодаря голам Маркуса Юханссона и Ти Джея Оши (4:3), но за 13 секунд до сирены Трэвис Конечны броском в пустые ворота установил окончательный счет, оформив при этом хет-трик (5:3).

Лидер «Кэпс» Овечкин был на льду активнее партнеров и нанес шесть бросков, — однако ни один из них не достиг цели.

В целом игра у него не задалась. Еще в первом периоде, когда «Вашингтон» уступал 0:1, Ови имел шанс изменить ход встречи, получив чистый выход один на один с голкипером «летчиков» Картером Хартом. Но переиграть вратаря второй снайпер в истории НХЛ не смог.

А в концовке стартового периода именно из-под Овечкина Конечны забросил свою первую шайбу в матче. В итоге россиянин завершил встречу с показателем полезности «-2».

«Это был важный гол, — цитирует Конечны пресс-служба НХЛ. — Когда ты уходишь на перерыв, ведя в счете, это придает импульс игре и всем вашим действиям.

Мы много боролись с Овечкиным в первом периоде, и у нас на самом деле не все получалось, мы уступили ему много единоборств.

Но, думаю, это отчасти помогло нам настроиться на игру и вернуть уверенность».

«Анахайм Дакс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 2:6

Зато в другом матче российский хоккеист стал одним из настоящих героев. Пусть «Анахайм» в этом сезоне и проваливается везде, где только можно, «Эдмонтон» тоже далеко не блещет, так что для «нефтяников» любой гол на вес золота.

Тем ценнее тот факт, что две шайбы в ворота «Анахайма» отправил Клим Костин.

На последней минуте первого периода Дмитрий Куликов совершил обрез возле своих ворот, Костин подхватил шайбу и быстрым движением отправил ее в «домик» вратарю «уток» Джону Гибсону. Примечательно, что эта шайба стала для гостей уже четвертой за матч: к первому перерыву хозяева «горели» со счетом 1:4.

А в середине второй 20-минутки Костин оформил дубль. Помог ему в этом Маттиас Янмарк, отдав классную передачу от левого борта. Клим к этому моменту успел избавиться от опекавшего его соперника и в касание мощно щелкнул точно в дальний верхний угол.

Российский форвард забросил две шайбы и был признан второй звездой матча, а затем и всего игрового дня НХЛ, что является большим достижением.

Первой звездой встречи стал Коннор Макдэвид. Капитан «Ойлерз» сделал ассист и забросил шайбу, причем его гол оказался из разряда шедевров. Это просто надо видеть.

Сам Костин скромно отозвался о своем достижении. Говоря о том, что ему не хватило одной шайбы для хет-трика, россиянин подчеркнул, что для этого пока не пришло время.

«Всегда здорово выигрывать матчи, я хочу продолжать в том же духе и снова побеждать. Я сейчас чувствую больше уверенности, чем в начале года. С этими ребятами очень комфортно играть, мы отлично друг друга понимаем. Какие у меня эмоции от первого гола? А как я его забил?.. Ах, да.

Я ждал, что Куликов сыграет на партнера, и просто перехватил шайбу. Я рискнул, и это принесло мне удачу.

Не хватило гола до хет-трика? О, я еще не заслужил хет-трик. Мне нужно много над собой работать, время для хет-трика еще не пришло», — приводит слова Костина пресс-служба «Эдмонтона».