«В крайне тяжелом состоянии»: что известно о госпитализации фигуриста Костомарова

Роман Костомаров во время эстафеты Олимпийского огня в Сочи, 2014 год

Российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров госпитализирован с пневмонией и находится на ИВЛ, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Накануне он выступал на ледовом шоу Ильи Авербуха на открытом катке при температуре воздуха около -20 градусов. Сам Авербух заявил, что находится в постоянном контакте с главврачом больницы, куда доставлен фигурист. В комментарии «Газете.Ru» трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заметила, что ей выступления на открытом катке, напротив, помогли укрепить здоровье, и связала болезнь Костомарова с чрезмерными нагрузками. А главный врач олимпийской сборной России Андрей Жолинский подчеркнул, что от заболеваний никто не застрахован.

Олимпийский чемпион в танцах на льду, двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Роман Костомаров попал в больницу. Как сообщил Telegram-канал Mash, спортсмен был госпитализирован минувшей ночью, у него диагностирована пневмония и он находится на искусственной вентиляции легких.

Состояние Костомарова оценивается как крайне тяжелое.

Помимо этой информации, никаких данных о состоянии спортсмена нет. В интервью «Матч ТВ» об отсутствии подробностей сообщила его бывшая партнерша Татьяна Навка, а серебряный призер Олимпиады — 2002, хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух подчеркнул, что диагноз должны сообщать медики.

«Да, Роман действительно сейчас находится в больнице. Держу связь с главным врачом, но говорить диагноз не могу — пусть говорят врачи», — сказал Авербух.

В наступившем году Костомаров успел принять участие в двух проектах Авербуха.

С 29 декабря по 7 января он выступал в ледовом шоу «Волшебник страны Оз», а затем катался на открытом катке в Коломне в рамках проекта «Зима в Подмосковье», при этом температура воздуха составляла порядка -20 градусов.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в беседе с «Газетой.Ru» выразила мнение относительно влияния открытого морозного воздуха на ухудшение состояния спортсмена. Она подчеркнула, что в ее случае такие условия, напротив, помогли укрепить здоровье. По мнению Родниной, организм Костомарова мог дать сбой из-за чрезмерных нагрузок.

«Я начинала с открытых катков. И меня привели заниматься фигурным катанием из-за того, что у меня 11 раз было воспаление легких. И как раз меня это все вылечило. Здесь — я не знаю, в каких костюмах они катались, какое выступление было.

Но могу одно сказать: переработка — не только в фигурном катании, но и вообще в жизни — не всегда приносит положительные плоды.

Я понимаю, что каникулы, много планов, но тебе же не 18 лет. Самое главное: желаю ему выздоровления, это сейчас самое основное», — заявила Роднина.

Главный врач олимпийской сборной России, директор Центра спортивной медицины ФМБА России Андрей Жолинский также высказался в комментарии «Газете.Ru» о госпитализации Романа Костомарова. Специалист подчеркнул, что физические нагрузки действительно могли способствовать снижению его иммунитета, однако от заболеваний никто не застрахован.

«В первую очередь, речь идет не о конкретном виде спорта и о представителе спортивного сообщества, а о человеке. В условиях того, что сейчас идет активное распространение гриппа — пусть и не такое, как мы видели до Нового года, — никто не защищен.

И, конечно, физические нагрузки могут давать небольшое снижение ответной реакции организма. От такого никто не застрахован — фигурист, космонавт, кто угодно.

Мы среди фигуристов встречали заболевания — в том числе и коронавирусом. Пневмонии у фигуристов сборной России, наверное, не было, а грипп в достаточно тяжелой форме мы наблюдали», — рассказал Жолинский «Газете.Ru».

По последним данным, Романа Костомарова переводят в больницу в Коммунарке, где он продолжит лечение. Об этом также сообщил Илья Авербух.