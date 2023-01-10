«В крайне тяжелом состоянии»: что известно о госпитализации фигуриста Костомарова

Олимпийский чемпион в танцах на льду, двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Роман Костомаров попал в больницу. Как сообщил Telegram-канал Mash, спортсмен был госпитализирован минувшей ночью, у него диагностирована пневмония и он находится на искусственной вентиляции легких.
Состояние Костомарова оценивается как крайне тяжелое.
Помимо этой информации, никаких данных о состоянии спортсмена нет. В интервью «Матч ТВ» об отсутствии подробностей сообщила его бывшая партнерша Татьяна Навка, а серебряный призер Олимпиады — 2002, хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух подчеркнул, что диагноз должны сообщать медики.
«Да, Роман действительно сейчас находится в больнице. Держу связь с главным врачом, но говорить диагноз не могу — пусть говорят врачи», — сказал Авербух.
В наступившем году Костомаров успел принять участие в двух проектах Авербуха.
С 29 декабря по 7 января он выступал в ледовом шоу «Волшебник страны Оз», а затем катался на открытом катке в Коломне в рамках проекта «Зима в Подмосковье», при этом температура воздуха составляла порядка -20 градусов.
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в беседе с «Газетой.Ru» выразила мнение относительно влияния открытого морозного воздуха на ухудшение состояния спортсмена. Она подчеркнула, что в ее случае такие условия, напротив, помогли укрепить здоровье. По мнению Родниной, организм Костомарова мог дать сбой из-за чрезмерных нагрузок.
«Я начинала с открытых катков. И меня привели заниматься фигурным катанием из-за того, что у меня 11 раз было воспаление легких. И как раз меня это все вылечило. Здесь — я не знаю, в каких костюмах они катались, какое выступление было.
Но могу одно сказать: переработка — не только в фигурном катании, но и вообще в жизни — не всегда приносит положительные плоды.
Я понимаю, что каникулы, много планов, но тебе же не 18 лет. Самое главное: желаю ему выздоровления, это сейчас самое основное», — заявила Роднина.
Главный врач олимпийской сборной России, директор Центра спортивной медицины ФМБА России Андрей Жолинский также высказался в комментарии «Газете.Ru» о госпитализации Романа Костомарова. Специалист подчеркнул, что физические нагрузки действительно могли способствовать снижению его иммунитета, однако от заболеваний никто не застрахован.
«В первую очередь, речь идет не о конкретном виде спорта и о представителе спортивного сообщества, а о человеке. В условиях того, что сейчас идет активное распространение гриппа — пусть и не такое, как мы видели до Нового года, — никто не защищен.
И, конечно, физические нагрузки могут давать небольшое снижение ответной реакции организма. От такого никто не застрахован — фигурист, космонавт, кто угодно.
Мы среди фигуристов встречали заболевания — в том числе и коронавирусом. Пневмонии у фигуристов сборной России, наверное, не было, а грипп в достаточно тяжелой форме мы наблюдали», — рассказал Жолинский «Газете.Ru».
По последним данным, Романа Костомарова переводят в больницу в Коммунарке, где он продолжит лечение. Об этом также сообщил Илья Авербух.