В конце июля этого года стартовал Всероссийский проект «Футбольная страна», реализуемый совместными усилиями ФК «Локомотив» и ОАО «РЖД» под девизом «Большая «Футбольная страна» начинается с маленькой футбольной коробки». Его основной целью организаторы указали – улучшение спортивной инфраструктуры по всей стране и расширение возможностей для детей и молодежи в небольших городах России. Всего организаторы планируют провести реконструкцию 30 футбольных коробок в 19 регионах страны - в маленьких городах и поселках от Калининграда до Камчатки. За пять месяцев со старта проекта обновленные футбольные поля уже появились в 10 населенных пунктах. Как ФК «Локомотив» собирается на собственном примере доказать, что Россия – футбольной страна, – на «Газете.Ru».

«Хорошее место»

Открытие современного футбольного поля в любом небольшом городе или поселке – без преувеличений настоящий праздник для маленьких любителей футбола. Ведь согласно правилам проекта, в нем всегда участвует один из действующих игроков или ветеранов московского «Локомотива», который проводит для восторженных юных футболистов мастер-классы или просто участвует в матче с местными футболистами.

Первая обновленная футбольная коробка в рамках Всероссийского проекта «Футбольная страна» открылась в подмосковном Чехове. В своей приветственной речи генеральный директор ФК «Локомотив» Владимир Леонченко выразил надежду, что благодаря новому полю у детей в Чехове появится дополнительная возможность приобщаться к футболу, играть и развиваться в нем.

«Мы хотим, чтобы перспективных игроков появлялось как можно больше, а для этого им нужно создавать комфортные условия для первых шагов в футболе, — подчеркнул Владимир Леонченко.

Символический первый удар по мячу на новом поле осуществили нападающий «Локомотива», известный своей игрой также за юношескую и молодежную сборные России Иван Игнатьев и игрок местной спортшколы Даниил Бай. После этого юные спортсмены поиграли в футбол, прошли кроссбар-челлендж и получили памятные призы и автографы от Ивана Игнатьева.

Нападающему красно-зеленых нравится проект «Футбольная страна». По его словам, он был рад принять участие в таком празднике и считает появление новой, современной футбольной площадки очень важным моментом для молодых ребят. «Для того, чтобы стать профессиональным футболистом, нужно все свое свободное время посвящать футболу, и теперь у ребят есть хорошее место для этого», — уверен Иван Игнатьев.

«И в дождь, и в сухую погоду»

Второе мини-футбольное поле проекта «Футбольная страна» появилось в рабочем поселке Инжавино Тамбовской области, подарив радость не только юным инжавинским футболистам, но и взрослым любителям этого вида спорта. На обновленной спортивной площадке размером 15 на 30 метров уложено искусственное покрытие с резиновой крошкой, которое позволяет играть в футбол даже в дождь.

«Площадка стала первым и пока единственным плоскостным сооружением в нашем районе. Думаю, что он будет востребована всеми категориями населения и принесет много пользы», — отметил в своей приветственной речи на церемонии открытия нового футбольного поля глава Инжавинского района Геннадий Селезнев. Юные инжавинские футболисты сразу же смогли оценить преимущества нового поля, а воспитаннику местной ДЮСШ Денису Лезгину предоставили право забить в ворота первый мяч.

Третья и четвертая площадки проекта открылись в Калининградской области в городе Зеленоградск и поселке Привольное Черняховского района, где проживает всего 470 человек. Ребята из единственной общеобразовательной школы Привольного были счастливы первыми проверить качество нового поля вместе с бывшим защитником сборной России и «Локомотива» Дмитрием Сенниковым.

«Сегодня я рад вместе с вами открыть эту площадку. Я вижу радостные лица этих ребят напротив меня и уверен, что они тоже будут звездами», — поделился своими впечатлениями на церемонии открытия Дмитрий Сенников.

Пятая коробка открылась в ноябре в уже заснеженном городе Поворино Воронежкой области. После официальной части местные ребята проверили новую коробку в деле, и снежная погода помешать этому не смогла. Сначала юные футболисты провели небольшую разминку, затем разделились на команды и сыграли дружеский матч.

Шестая обновленная площадка открылась в городе Льгов, Курской области, а седьмая в городе Кинель Самарской области. Обе площадки приехали открывать игроки молодежной команды «железнодорожников» в компании директора Академии ФК «Локомотив» Алексея Щиголева и тренера Академии ФК «Локомотив» Александра Кудинова.

«На этом месте была старая асфальтированная поломанная площадка. Я играл на ней еще 45 лет назад, когда сам был ребенком. Теперь здесь, в нашем городе, есть новая, современная футбольная коробка, на которой можно играть круглый год», — сказал Александр Прокудин, глава городского округа Кинель.

Всего за пять месяцев со старта проекта счастливыми обладателями реконструированных по проекту «Футбольная страна» футбольных полей стали юные любителя футбола и их родители из 10 населенных пунктов России. Последняя, юбилейная в этом году футбольная площадка была открыта 7 декабря в маленьком селе Марьина роща Краснодарского края, недалеко от Геленджика.

В селе, где всего две улицы, на которых проживает 2500 человек, новая площадка с искусственным газоном стала первым футбольным сооружением. А вишенкой на торте - ко всеобщей радости футболисты молодежки «Локо» Никита Журавлев и Артур Кошман сыграли на новом поле с местными футболистами товарищеский матч и вручили всем участникам подарки.

«Мы в «Локомотиве» верим, что игра на обновленных футбольных коробках и в частности здесь, в Марьиной роще, станет началом спортивного пути для многих детей, а еще новым центром притяжения в населенном пункте. Вы будете играть здесь сами, будете приводить друзей и заводить новых, будете устраивать местные турниры. Уверена, что эта площадка принесет много положительных эмоций, кому-то поможет увлечься футболом и пронести это увлечение через всю жизнь», — сказала в приветственной речи Ольга Сучкова директор по маркетингу и коммерции ФК «Локомотив».

Шансы для футбольных талантов

«Часто слышен тезис, что Россия — это не футбольная страна. Нашим проектом мы хотим показать обратное и предоставить качественные условия для занятий футболом детям там, где так сильно в них нуждаются», — сообщил генеральный директор ФК «Локомотив» Владимир Леонченко. По его словам, организаторы «Футбольной страны» рассчитывают, что проект создаст комфортные современные условия для тренировок и позволит «зажечь новые звезды российского футбола».

В дальнейшем после обновления всех плановых площадок «Футбольной страны» планируется провести серию мастер-классов, за которым будут наблюдать селекционеры «Локомотива». Так что у самых талантливых молодых игроков появится шанс попасть в Академию клуба, воспитавшую за свою многолетнюю историю много выдающихся футболистов.

«Мы запустили этот проект для того, чтобы в маленьких городах и поселках имели возможность в нормальных условиях заниматься футболом, попадать к нам в академию, а дальше – и в профессиональный футбол», — сказал в своей речи в Инжавино Алексей Щиголев, директор Академии ФК «Локомотив».

Это не первый крупный проект Локомотива и РЖД по развитию в стране детского футбола. С 2007 года они проводят Фестиваль детских футбольных команд «Локобол-РЖД» - крупнейший в России и один из самых представительных в мире детских турниров. В фестивале принимают участие 2500 команд, более 48000 мальчишек и девчонок. Матчи проходят во всех 85 субъектах РФ, а также на территории ряда зарубежных стран.

За эти годы через «Локобол-РЖД» прошли сотни тысяч ребят, лучшие из которых стали профессиональными футболистами и настоящими мастерами. Среди них, например, игроки сборной России Александр Соболев, Игорь Дивеев, Константин Тюкавин, Матвей Сафонов, Константин Марадишвили и Даниил Худяков.

Пеле когда-то заявил, что Россия станет чемпионом мира по футболу, когда Бразилия выиграет чемпионат мира по хоккею. Но юные футболисты со всей России, мечтающие стать Месси и тренирующиеся на реконструированных полях, уверены, что мировыми чемпионами мы обязательно станем независимо от бразильских хоккейных успехов, и произойдет это совсем скоро и обязательно с их участием.

С ними очень хочется согласиться, ведь меняющееся отношение к детскому футболу в стране должно помочь и начинающим малышам, и российским болельщикам свои мечты реализовать. «Локомотив» и «РЖД» уверенно двигаются в этом направлении.