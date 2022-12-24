Догнал и перегнал: Овечкин за одну ночь обошел Хоу и стал единственным преследователем Гретцки

В ночь с 23 на 24 декабря в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ Александр Овечкин сумел обойти Горди Хоу и выйти на второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Историческим для 37-летнего нападающего стал поединок против «Виннипега», в котором он сумел оформить дубль и записать на свой счет предголевую передачу. «Газета.Ru» — о том, как в столице США праздновали очередной успел главного российского спортсмена современности.

Это случилось: российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обошел легендарного канадца Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стал единственным преследователем другого канадца — Уэйна Гретцки!

История совершилась в матче регулярного чемпионата против «Виннипег Джетс». На исходе первого периода Овечкин подобрал передачу от Дилана Строума и с кистей прошил между ног чешского голкипера Дэвида Риттича.

Первым с 801-м голом в НХЛ Овечкина поздравил владелец «Вашингтона» Тед Леонсис.

«Овечкин сравнялся с Горди Хоу, став вторым за всю историю НХЛ по количеству голов. Поздравляю, Алекс! Воистину Великая Восьмерка», — написал Леонсис в соцсетях.

После перерыва Александр имел возможность сразу же оформить дубль и перекрыть достижение Хоу, однако реализовать выход один на один в ноль у него не вышло.

На протяжении всего матча у «столичных» имелось игровое преимущество, поэтому хоккеисты «Виннипега» как ни старались, а праздник собравшейся на трибунах «Кэпитал Уан Арены» публике испортить не смогли. В середине второй двадцатиминутки Овечкин записал на свой счет предголевой пас на Сонни Милано, выступив в качестве ассистента Конора Шири — 2:0!

В начале третьего периода голом порадовала четвертая тройка «Кэпс» — Ник Дауд с передачи Гарнета Хэтэуэя и Эрика Густаффсона довел счет на табло до 3:0, после чего гости сумели усилиями Карсона Кульмана и Акселя Йонссона-Фьяллби вернуть интригу в игру — Кевин Стенлунд отличился после передач партнеров, сократив отставание до двух шайб.

Перед финальной сиреной главный тренер «Виннипега» Рик Боунесс решил снять вратаря и выпустить вместо него шестого полевого игрока, чтобы сравнять счет, чем в итоге и воспользовался Овечкин, оформив историческую, 802-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ:

Александр сначала выдал пас на Евгения Кузнецова, который находился в более удобной позиции для прямого броска по пустым воротам, но 92-й номер «Кэпс» решил не оставлять без праздника своего партнера по команде, вернув ему шайбу — в итоге Овечкин забросил рекордный гол, находясь к воротам спиной!

Разделить с капитаном радость нового рекорда решила вся команда, причем не только его, но и соперников: после игры каждый хоккеист «Виннипега» подъехал к Ови и пожал ему руку.

Официальные аккаунты «Джетс» в социальных сетях также не оставили без внимания достижение Овечкина, пожелав ему больше не устанавливать рекорды в очных встречах.

«Поздравляем Алекса Овечкина и «Кэпиталз» с исторической ночью в НХЛ. Желаем удачи в погоне за 894 шайбами.

Надеемся, в матчах против нас их больше не будет», — гласит сообщение «Виннипега» в соцсетях.

Благодаря дублю и результативной передаче Овечкин был признан первой звездой матча. Второй звездой стал голкипер «Вашингтона» Чарли Линдгрен, который сделал 25 сэйвов после 26 бросков по своим воротам. Замкнул тройку Конор Шири, записав на свой счет по итогам игры два результативных паса.

Сам Овечкин рассказал, что выход на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ снизит внимание к его персоне.

«Предчувствие? Да нет, понятное дело, хотелось побыстрее закончить с шумихой, которая была вокруг. Не то, что давление. Просто шумиха. Постоянно камеры, микрофоны. Четыре матча подряд хотелось забить. Но я не забивал даже в стопроцентных моментах. Сейчас, слава Богу, это завершилось. Идем дальше!» — передает слова Овечкина «Матч ТВ».

Также россиянин заявил, что не хотел выходить на второе место в списке снайперов НХЛ броском в пустые ворота.

«Я отдал шайбу Кузнецову, но он ответил, что не хочет ее принимать», — передает слова Овечкина журналист Иэн Оланд в соцсетях.

Кузнецов объяснил решение вернуть шайбу своему соотечественнику желанием не портить свою репутацию.

«Скорее всего, я почувствовал бы себя плохо, если бы забил так, и половина мира, вероятно, была бы очень зла на меня. Вы знаете, у меня действительно много ненавистников… дело репутации», — передает слова Кузнецова журналистка Саманта Пелл в Twitter.

После этой игры дистанция между Овечкиным и Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ сократилась до 92 шайб. Следующий матч регулярного сезона «Вашингтон» проведет на выезде против «Нью-Йорк Рейнджерс» в ночь с 27 на 28 декабря, стартовое вбрасывание состоится в 03.00 по московскому времени.