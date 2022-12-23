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Спорт

Главная битва сезона: короткая программа женщин на чемпионате России. LIVE

Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины. Короткая программа. ОНЛАЙН

На главном турнире сезона для отечественных спортсменов — чемпионате России — женщины показывают короткую программу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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15:51

Виктория Нестерова покажет свою программу.

15:50

Валиева набирает 76,61 балла. Очень приличные оценки для программы с сорванным элементом.

15:48

Обидно! Срывает Валиева в самом начале программы аксель, а ведь заявка была на тройной прыжок... Зато следом чисто она исполняет тройной флип, получая за него хорошие надбавки. Никаких претензий к вращениям, чисто и аккуратно, на четвертый уровень. Каскад тройной лутц + тройной тулуп тоже покоряется без особых проблем. Прекрасное выступление могло бы быть, если бы не сорванный аксель.

15:44

Камила Валиева на льду!

15:44

Судьи оценивают прокат Гущиной в 67,64 балла.

15:42

Ученица Кирилла Давыденко начинает свой прокат со спокойного и очень уверенного двойного акселя. Следом Гущина ставит каскад тройной флип + тройной тулуп и справляется с ним прекрасно. Очень завораживающее катание демонстрирует фигуристка, будто бы магнетическое, вращения у нее на четвертый уровень. С сольным тройным лутцем тоже не возникает никаких проблем. И вся хореография выполнена четко и очень красиво, на высокие уровни. Кайфует Гущина со своего проката, и это здорово!

15:39

Ксения Гущина выходит на лед.

15:39

Горбачева набирает за короткую программу 67,2 балла.

15:37

Под музыку из фильма «Круэлла» выступает Горбачева. В начало программы она ставит двойной аксель и справляется с ним уверенно, спокойно, хорошим выходит у нее прыжок. также легко ей удается сольный тройной риттбергер, вращения у фигуристки очень изящные, на четвертый уровень. Каскад тройной лутц + тройной тулуп оставляет фигуристка на вторую часть программы. Немного ее закружило при приземлении с тулупа, но вытянула Горбачева элемент. Очень изящным выглядит ее катание. очень завораживающе. Отличный старт соревнований.

15:34

Открывает наши соревнования Алина Горбачева.

15:25

Уже в первой разминочной группе ожидается накал страстей: сразу три фигуристки могут пойти на тройной аксель. И вся группа уже на льду!

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100%
15:20

Полный список участниц выглядит так. Стоит отметить, что турнир понес большую потерю: утром 23 декабря из-за болезни снялась Александра Трусова.

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100%
15:15

Соревнования начнутся в 15.25 по московскому времени.

15:10

Здравствуйте, уважаемые болельщики! На чемпионате России по фигурному катанию женщины соревнуются в короткой программе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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