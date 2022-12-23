«Ночью вызывали врача»: Трусова снялась с чемпионата России вместе с бойфрендом

Александра Трусова снялась с чемпионата России по фигурному катанию, о чем стало известно утром в день короткой программы. Тренер Светлана Соколовская сообщила, что ночью у спортсменки поднялась температура до 39,4 и ей пришлось срочно вызвать врача. Ранее с турнира снялся возлюбленный Трусовой — действующий чемпион России Марк Кондратюк.

Чемпионат России понес существенную потерю — серебряная призерка Олимпийских игр и прошлогоднего ЧР Александра Трусова неожиданно отказалась от участия в соревнованиях.

Девушка присутствовала на жеребьевке турнира в среду, 21 декабря, и активно делилась фотографиями с мероприятия.

Тогда никто не мог предположить, что Трусова снимется с соревнований по состоянию здоровья, поскольку выглядела она прекрасно.

Однако уже на следующий день у фигуристки проявились признаки ОРВИ. По информации РИА Новости, девушка почувствовала серьезное недомогание, но все равно провела запланированную утреннюю тренировку, где даже прыгала четверной лутц — сложнейший прыжок в фигурном катании, не считая четверного акселя.

Вероятно, под нагрузками организм ослабел еще больше. Вечером того же дня Трусова неожиданно пропустила короткую программу мужчин, где соревновался ее возлюбленный — Марк Кондратюк, хотя пара всегда посещает выступления друг друга.

А в ночь на пятницу девушке стало плохо.

«В данный момент я бессильна: у Саши температура 39,4, — рассказала ТАСС тренер спортсменки Светлана Соколовская. — Ночью вызывали врача. Все, что необходимо для лечения, делается, врачи все время рядом».

Тренер также выложила к себе в соцсети фото градусника Трусовой, чтобы подтвердить факт высокой температуры у спортсменки.

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По информации RT, врач сборной России Александр Озеров лично настоял на снятии фигуристки с соревнований.

А корреспондент РИА Новости Влад Жуков написал в своем Telegram-канале, что температура поднялась у Трусовой еще в четверг, 22 декабря, когда она провела последнюю на данный момент тренировку.

В России наблюдается всплеск заболеваемости гриппом, что особенно сказывается на спортсменах, организм которых подвергается нечеловеческим нагрузкам.

К тому же атлетам запрещено лечиться многими обычными лекарствами, так как в них могут содержаться запрещенные допинг-контролем вещества.

Так, из-за тяжелого течения болезни у партнерши с чемпионата России снялась перспективная пара в танцах на льду Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, а также Ирина Хавронина и Дарио Чиризано (девушка переболела гриппом перед турниром, и ей стало плохо во время соревнований). После турнира выяснилось, что упавшая два раза Елизавета Худайбердиева также перенесла тяжелый грипп накануне выступлений.

После снятия Трусовой явным фаворитом чемпионата России стала Камила Валиева, а конкуренцию за золото ей составляют Софья Самоделкина, Софья Акатьева, Елизавета Туктамышева и Софья Муравьева.

Ранее с чемпионата России снялся бойфренд Трусовой Марк Кондратюк, но по другой причине: его все еще беспокоит травма спины, из-за которой он провел какое-то время в больнице.

В короткой программе действующий чемпион России выступил явно ниже своих возможностей, допустив множество ошибок и одно падение. В итоге он занял лишь 12-е место из 17, набрав 77,50 балла.

«Не боюсь ли я обострения травмы? Мне кажется, она уже обострилась. Конечно, это авантюра», — говорил Кондратюк после короткой программы.