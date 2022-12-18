Триумф легенды: Месси привел Аргентину к победе на ЧМ-2022

Чемпионат мира по футболу в Катаре завершился сверхдраматичным матчем: сборная Аргентины обыграла Францию в серии пенальти. В основное время в составе «альбиселесты» дубль оформил Лионель Месси, а у французов Килиан Мбаппе стал вторым игроком в истории, сделавшим хет-трик в финале мирового первенства. Итоговый счет — 3:3 (4:2) в пользу аргентинцев.

Перед финалом чемпионата мира среди большинства футбольных экспертов царило удивительное единодушие. Помимо тех, кто, безусловно, отдавал предпочтение одной или другой команде, большая часть специалистов оперировала следующими тезисами: французы могут иметь преимущество, потому что они действующие чемпионы мира, а аргентинцы — потому что у них есть Месси, который своей многолетней и сверхуспешной карьерой заслужил право поднять над головой главный трофей мирового футбола. В том числе, такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выражали экс-нападающий «Спартака» Валерий Кечинов и президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Другой вопрос, которым задавались и эксперты и болельщики, заключался в следующем: и Аргентина, и Франция выиграли свои полуфиналы, действуя вторым номером, от соперника — так как же они будут играть друг с другом? Реальность показала, что этот вопрос был совершенно неуместен.

С первых же минут аргентинцы захватили тотальное преимущество на поле.

При этом нельзя сказать, что «трехцветные» придерживались прежде успешной тактики — они отнюдь не ждали ошибок соперника, многоопытный главный тренер сборной Франции, чемпион мира и в качестве игрока, и в качестве тренера Дидье Дешам прекрасно понимал, что аргентинцы таких ошибок допускать не будут. Потому французы пытались играть в открытый и быстрый футбол.

Но нельзя не отметить удивительную плотность и расторопность аргентинцев в обороне: в первом тайме они выиграли практически все подборы. По сути, единственный опасный момент французы создали, когда заработали стандарт у левого края штрафной, и Оливье Жиру, взмыв в воздух после подачи Антуана Гризманна, пробил над перекладиной.

Вместе с тем, пытаясь атаковать большими силами, французы оставляли пустые зоны в обороне. Поначалу это было не столь заметно — до поры они справлялись и с выпадами Месси, и со сверхактивным на левом фланге Анхелем Ди Марией. Но это не могло продолжаться долго.

Ди Мария искал момент и нашел его: обыграв на бровке Жюля Кунде, прорвался в штрафную, где наткнулся на Усмана Дембеле, упал — и прозвучал свисток: польский арбитр Шимон Марчиняк зафиксировал пенальти.

Стоит признать, что эпизод был спорным: на повторе создалось впечатление, что Ди Мария упал вовсе не после соприкосновения с ногой Дембеле — скорее, он сам заплел себе ноги. Но рефери принял решение, а бригада VAR его поддержала.

К точке подошел, разумеется, Месси, и реализовал пенальти на классе: дождавшись, пока голкипер Уго Льорис начнет движение в одну сторону, Лео мягко пробил в другом направлении и открыл счет.

Получив преимущество, аргентинцы усилили прессинг. Подопечные Дешама не собирались отсиживаться на своей половине поле и старались агрессивно действовать на контратаках, но это их и сгубило. Обрез французов на чужой половине поля подарил болельщикам шедевр: буквально в несколько передач игроки «альбиселесты» добрались до чужой штрафной, Алексис Мак Аллистер выдал передачу на освободившегося на левом углу штрафной Ди Марию, и тот легко переиграл Льориса — 2:0!

Французы оказались в отчаянном положении, и красноречивым свидетельством этому стало решение Дешама провести две замены еще до перерыва: напортачивший в обороне Дембеле и незаметный в атаке, не считая одного удара головой, Жиру уступили места на поле Коло Муани и Маркюсу Тюраму. У многих, вероятно, мелькнула мысль, что стоило бы заменить и Килиана Мбаппе – в первом игровом отрезке лидер сборной Франции не дал ни единого повода вспомнить о себе. Но, видимо, Дешам верил, что Мбаппе еще скажет свое слово. Так или иначе, до перерыва расклады на поле не изменились — при том, что Марчиняк добавил к первому тайму семь минут.

Дешам был прав: во втором тайме Мбаппе действительно напомнил о себе — правда, только на 71-й минуте: он мощно пробил от линии штрафной, и мяч пролетел в сантиметрах над перекладиной. Но к этому моменту контрпрессинг французов стал приносить плоды: они все чаще цеплялись за мяч на чужой половине поля и заставляли аргентинцев обороняться всеми силами.

В конечном итоге, «альбиселеста» не сдюжила. Имея подавляющее преимущество большую часть матча, южноамериканцы сломались в концовке. На 79-й минуте аргентинцы «зевнули» выпад соперников, Муани устремился к чужим воротам и вынудил Николаса Отаменди нарушить правила в собственной штрафной — Мбаппе уверенно реализовал пенальти. А всего минуту спустя острая атака французов увенчалась точным ударом того же Мбаппе в падении в касание!

Только что аргентинцы были в шаге от долгожданного титула, и вот — все пришлось начинать с начала.

К основному времени матча Марчиняк добавил восемь минут, и уже на их исходе Месси мог решить исход этого противостояния — но после его невероятного пушечного удара от радиуса штрафной Льорис в чудо-прыжке вытащил мяч из-под перекладины. Стало ясно: победитель определится в лучшем случае в овертайме.

Первая 15-минутка прошла так, словно это было начало матча — вновь аргентинцы прессинговали и давили соперников всеми возможными способами. Несколько вернейших моментов они упустили благодаря самоотверженным действиям французов в обороне. Второй овертайм продолжился в том же ключе, и в итоге все-таки Аргентина вновь вышла вперед. Размашистая атака «альбиселесты» завершилась пасом к воротам от правого края штрафной, где Месси — великий Месси! — с правой ноги отправил мяч в ворота!

Защитник в последний момент парировал удар, но Марчиняк указал на центр: мяч успел полностью пересечь линию ворот, это подтвердила автоматическая система определения гола.

Камеры выхватили рыдавшего Ди Марию, к этому моменту уже замененного. Болельщики же на трибунах неистовствовали: одни были вне себя от счастья, другие гнали своих любимцев вперед – оставалось еще больше 10 минут, и можно было все спасти. Возможно, французы и не справились бы сами, но им невольно помог Гонсало Монтьель: удар из-за штрафной он принял выставленным локтем, и Марчиняк без колебаний показал на точку! Второй пенальти в ворота сборной Аргентины, вновь к мячу подошел Мбаппе и легко развел мяч и Мартинеса по разным углам! Невероятный лидер «трехцветных» оформил хет-трик в финале чемпионата мира! Мбаппе стал всего вторым футболистом в истории, которому это удалось — прежде такое достижение покорилось в 1966 году только англичанину Джеффу Херсту.

По такой игре единственным закономерным исходом могла быть только серия пенальти, однако могло случиться, что до нее бы дело и не дошло. Муани выбежал один на один с Мартинесом и должен был приносить своей команде третий титул чемпиона мира — но вратарь умудрился ногой отбить удар! Минуту спустя Мбаппе накрутил троих соперников, но не смог обыграть четвертого. Тут же прозвучал свисток, констатировавший: чемпиона мира определит серия 11-метровых.

Возвращаясь к озвученной в начале точке зрения экспертов, нельзя не согласиться с ними в одном: действительно, было бы обидно, если бы Месси в итоге остался без титула.

И футбольный бог, фортуна, судьба — называйте как угодно, — оказались на стороне аргентинцев и их лидера.

Все свои попытки южноамериканцы уверенно реализовали, забил в том числе и Лео. Героем серии стал и вратарь сборной Аргентины Мартинес, взявший удар Кингсли Комана. К тому же, не попал в створ Орельен Тчуамени. Сборная Аргентины выиграла серию пенальти и в третий раз в истории стала чемпионом мира!

Отметим и еще один факт. Наверное, еще много лет не утихнут споры, кто лучше — Месси или Криштиану Роналду. Но в одном Лео превзошел своего извечного оппонента: он все-таки выиграл мировое первенство, и едва ли у Роналду еще будет шанс восполнить этот пробел.