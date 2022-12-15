Красивое поражение Марокко: Франция вышла на Аргентину

Сборная Франции в крайне напряженном матче одолело команду Марокко в полуфинале чемпионата мира по футболу. «Газета.Ru» рассказывает о ходе поединка.

Франция — Марокко — 1:0

После эмоциональной крупной победы сборной Аргентины в первом полуфинале над Хорватией, когда Лионель Месси, Хулиан Альварес и Ко разгромили Луку Модрича сотоварищи со счетом 3:0, все ожидали более интересного противостояния во втором поединке.

И было отчего. Пусть действующие чемпионы мира из Франции и дерзкие марокканцы, ставшие первой африканской сборной, дошедшей до полуфинала чемпионата мира, и находятся в разных категориях, интриг было предостаточно.

Пикантности противостоянию добавляли взаимоотношения стран. Марокко было североафриканской колонией Франции, и с тех пор у жителей этой страны осталось довольно негативное отношение к «трехцветным».

Но достаточно было и футбольных интриг. Сборная Франции выиграла четыре с половиной года назад чемпионат мира в России и могла стать третьей сборной после Бразилии на стыке 50-х и 60-х годов и Италии 30-х, выигравшей мундиаль дважды подряд.

У подопечных Дидье Дешама есть для этого как будто бы все: прекрасный состав, блестящие игроки, а также поставленный, эффективный и весьма привлекательный футбол. Не говоря уже об уверенности в себе и психологии победителей.

Но в лице Марокко «трехцветные» получили также весьма классного соперника, состав которого состоит сплошь из игроков приличных европейских клубов, включая «ПСЖ», «Баварию», «Челси» и «Севилью». Сама команда Валида Реграги прекрасно обучена и показывает в Катаре тоже эффективный футбол.

Главным подтверждением тому — всего один пропущенный до полуфинала гол. Причем в игре с Канадой на групповой стадии африканцы при счете 2:0 в свою пользу забили сами себе.

Правда, в матче с Францией они получили уже на четвертой минуте, когда мощнейшее давление чемпионов мира привело сразу к нескольким ударам из штрафной, последний из которых с лета с острого угла, но практически в пустой створ нанес Тео Эрнандес.

Европейцы повели и не сбавили обороты. Французы контролировали мяч и территорию, давили, атаковали, создавали моменты, а в лучшем из них Оливье Жиру мощно выстрелил с ходу с линии штрафной в штангу.

Правда, концовка первой половины осталась за красно-зелеными. Причем они не просто смогли перехватить контроль над территорией и навалиться, а еще и создали супершанс.

После подачи углового защитник Джавад Эль-Ямик пробил «ножницами» через себя и угодил в штангу! Возможно, Уго Льорис и контролировал ситуацию, но выглядело все равно эффектно, да и потом возникла сутолока в штрафной.

И этот импульс команда Реграги сохранила до конца первой половины, закончив ее очень приличным ударом Хакима Зиеша со штрафного — Льорис сыграл кулаками.

Надо сказать, что сборная Марокко в последних матчах страдала из-за повреждений игроков. И еще по ходу первой половины встречи досрочно, как и в четвертьфинале, поле вынужден был покинуть капитан команды Ромен Саисс, а в перерыве был заменен и Нуссаир Мазрауи.

Однако все это никак не помешало североафриканцам выдать мощный второй тайм. Именно сборная Марокко большую часть времени проводила во второй половине в атаке, создавала моменты и заставляла пахать Льориса и его защитников.

Пару раз в штрафной французов возникала настоящая паника, но они все же отбивались, а на 79-й минуте все закончилось.

Килиан Мбаппе, которого нещадно — почему-то при попустительстве арбитра — лупили весь второй тайм по ногам, взял мяч перед штрафной, пошел в дриблинг на троих, просочился на ударную позицию и пробил.

После рикошета мяч отскочил к дальней штанге, куда набежал за 20 секунд до того появившийся на поле Рандаль Коло Муани. Попасть в пустой угол и забить свой первый гол за сборную Франции ему не составило труда.

При этом марокканцы играли до конца, и разочек с линии французских ворот мяч вынес Ибраима Конате, но счет больше не изменился.

2:0 — Франция выходит в свой второй финал чемпионата мира подряд и сыграет там с Аргентиной, которую в России выбила в 1/8 финала, ну а Марокко померяется с хорватами силами в «бронзовом» матче.