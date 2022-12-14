Овечкин забил 800 голов в чемпионатах НХЛ и установил уникальное достижение

Александр Овечкин оформил хет-трик в матче против «Чикаго Блэкхоукс» (7:3) и достиг исторической отметки в 800 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Ему осталось «всего» 94 гола до «вечного рекорда» Уэйна Гретцки, который российский хоккеист при таком темпе сможет побить в ближайшие два года.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» открыл счет уже на 24-й секунде встречи. Конор Шири нанес бросок по воротам, но голкипер «Чикаго» Петр Мразек отразил шайбу. На подборе первым оказался защитник «Вашингтона» Джон Карлсон, который сделал пас на Овечкина, а тот расстрелял вратаря с пятака.

Россиянин открыл счет уже в 136-й раз в карьере, что стало новым рекордом НХЛ. Ранее по этому показателю лидировал легендарный чех Яромир Ягр (135).

Кроме того, Овечкин в 12-й раз забил на первой минуте встречи — а это третий показатель в истории. Чаще Великой Восьмерки в самом начале матча отличались только Сидни Кросби (14) и Марк Мессье (13).

Восемь минут спустя Овечкин оформил дубль (2:0). «Вашингтон» заработал большинство, и россиянин грамотно дождался своего момента на пятаке, затолкав шайбу в ворота после передачи Конора Шири.

«Чикаго» огрызнулось голом под самый конец первого периода (2:1), однако уже в начале второго «Кэпиталз» вернули комфортное преимущество в две шайбы (3:1) благодаря голевой передаче Овечкина.

Россиянин нанес бросок по воротам Мразека, а на добивании четко сыграл защитник «Вашингтона» Тревор ван Римсдайк.

Так Овечкин записал на свое счет третий результативный балл в матче — и это его 644-я (!) голевая передача в карьере.

В третьем периоде произошло самое знаменательное событие матча — Великая Восьмерка оформил хет-трик. Россиянин вовремя накатил на ворота, когда защита «Чикаго» отвлеклась на хаос, создаваемый Энтони Мантой и Евгением Кузнецовым, и отправил шайбу в створ.

После этого Овечкин яростно проревел «Да!» на всю арену — он достиг отметки в 800 голов за карьеру. Лишь двоим игрокам удавалось покорить такое достижение раньше — Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Вся команда высыпала на лед поздравлять россиянина, а болельщики по традиции завалили лед кепками в честь хет-трика, — причем фанаты «Чикаго» радовались историческому событию не меньше, чем поклонники «Вашингтона».

«Болельщики «Чикаго» были великолепны, — признал Овечкин после матча. — Они скандировали мое имя и бросали кепки на лед. Они следили за мной и хотели увидеть этот исторический момент. Я чувствовал их энергию даже во время разминки».

Всеобщие празднования прервали матч аж на шесть минут — было действительно много поводов, чтобы отметить.

1. Овечкин впервые забросил «Чикаго» три шайбы за матч — это уже 18-я команда, которая так пострадала от россиянина.

2. Овечкин является первым игроком в истории НХЛ, который забил 800 голов за один клуб.

На втором месте — Горди Хоу (786 шайб за «Детройт»), а на третьем — Марио Лемье (690 — за «Питтсбург»). Уэйн Гретцки — лишь на четвертой строчке (626 голов за «Эдмонтон»).

3. Овечкин в 66-й раз открыл счет в выездном матче и побил рекорд Бретта Халла по этому показателю.

4. Овечкин стал лишь третьим игроком в истории НХЛ, который сумел в 18 сезонах подряд забросить 20+ шайб. На первом месте — Горди Хоу (22 сезона), на втором — Брендан Шенахан (19).

5. Овечкин поднялся на шестое место в истории НХЛ по количеству матчей с тремя заброшенными шайбами — 29. Его обгоняют только пять хоккеистов — Уэйн Гретцки (50), Марио Лемье (40), Майк Босси (39), Бретт Халл (33) и Фил Эспозито (32).

6. Овечкин вышел на вторую строчку по общему количеству голов в регулярном сезоне и плей-офф НХЛ — 872. Впереди только Гретцки (1016 заброшенных шайб).

«Горди Хоу и Уэйн Грецтки — это лучшая компания, в которой вы можете оказаться, когда начинаете играть в хоккей, — заявил россиянин после матча. — Это особенный вечер. Мне осталось забить лишь два гола, чтобы превзойти Хоу».

Нет сомнений, что достижение Горди Хоу по голам в регулярных чемпионатах НХЛ (801) покорится Великой Восьмерке в ближайших матчах. Но что насчет «вечного рекорда» Гретцки (894)?

На данный момент Овечкин забивает в среднем по 0,60 гола за игру, и этот темп остается одинаковым на протяжении всей его карьеры.

Если россиянину удастся сохранить такую стабильность, то он превзойдет достижение Гретцки уже в первой половине сезона-2024/25. Контракт Овечкина рассчитан до лета 2026 года, так что времени у него более чем достаточно.

Возраст вряд ли сильно помешает Великой Восьмерке: он забросил уже 325 шайб после 30 лет и нисколько не снижает темп.

Неудивительно, что 37-летний Овечкин сыграл главную роль в разгроме «Чикаго» со счетом 7:3 и был признан первой звездой дня в НХЛ.