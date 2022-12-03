Туктамышева готовит четверной: отборочный турнир ЧР по прыжкам. LIVE

И второй прыжок (четверной тулуп) Белявский исполняет чисто! Но из-за базовой стоимости не добирается он до 12 баллов и покидает турнир!
И второй прыжок Попов заваливает, набирая столько же — 4,75 балла. Арбитры исправляют оценку Каратыняна, за первый элемент он получает такие же 4,75 балла.
Иван Попов с падением с четверного тулупа получает 4,75 балла. Странная ситуация, ведь его оппонент также оказался на льду, но получил в итоге от судей в два раза больше.
Первыми на лед в предварительном раунде выйдут мужчины! Соревновательная таблица на ваших экранах: