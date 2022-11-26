Битва тройных акселей: Туктамышева против юной звезды Плющенко. LIVE

Софья Муравьева выигрывает короткую программу на шестом этапе Гран-при России в Перми!
Чистейший тройной аксель! Коронный элемент Императрицы вновь выполнен безукоризненно. Каскад тройной лутц + тройной тулуп вышел не самым лучшим, чуть покачнуло Туктамышеву на приземлении со второго элемента, но все равно на уверенные плюсы. Вращения — четвертый уровень, и своей энергией зал просто завораживает фигуристка. Тройной флип выполнен чисто, и после прыжковой части полностью отдается своей программе Елизавета, она буквально живет в ней, покоряя публику. Невероятная энергетика идет от ученицы Алексея Мишина.
Исполняет Софья тройной аксель! Чуть повело ее вперед на приземлении, но докручен прыжок в целом, отличным он вышел. Сольный тройной флип тоже не вызывает каких-то особых проблем, выполнен чисто. Прекрасная у Муравьевой хореография, каскад тройной лутц + тройной тулуп выполнен практически безукоризненно. Вращения, дорожки шагов — все это получает высокую оценку от судей, и очень привлекательное катание показывает ученица Евгения Плющенко.
Нестерова начинает с каскада тройной лутц + тройной тулуп, весьма уверенно у нее получается это сделать. Следом идет двойной аксель, выполненный тоже на хорошие плюсы. Достаточно уверенно фигуристка смотрится на льду, хорошо справляется со своей хореографической частью. На выезде с тройного лутца чуть пришлось ей побороться, но справилась Нестерова, вытянула прыжок, и показала в итоге отличное выступление практически без помарок.
Горбачева начинает с уверенного двойного акселя, без проблем покоряется ей элемент, следом также спокойно Алина прыгает тройной риттбергер. Вращения красивые элегантные, на четвертый уровень. А вот с каскадом пришлось сложно, поборолась фигуристка с тройным лутцем, прикрепила к нему тройной тулуп, но упала с прыжка. Но зато отличная хореография у нее, достаточно высокие уровни за элементы.
Каскад тройной тулуп + тройной тулуп ставит Говорова в начало и справляется с ним достаточно уверенно, следом также спокойно исполняет двойной аксель. Дебютирует она на Гран-при, и по ней совсем не скажешь — практически не чувствуется волнение в ее прокате, уверенно со всем справляется фигуристка, хореографические элементы получают достаточно высокие уровни. Немного не удается ей тройной флип, приседает при приземлении, подставляя вторую ногу, но в целом выступление производит очень положительное впечатление. Очень достойный дебют.
Фролова, которая долго отсутствовала и вернулась на этапе в Самаре, начинает с каскада тройной лутц + тройной тулуп, прекрасная комбинация у нее выходит — четкая, уверенная. Двойной аксель тоже выходит беспроблемным, а вот изначально при заходе на риттбергер случается очень странное падение, хотя дальше фигуристка поднимается и прыгает его — однако вопрос, будет ли засчитан прыжок. Если нет, то это очень и очень обидная потеря весомого количества баллов. В целом вся программа очень самобытная, прекрасно подходит Фроловой, и ведь прекрасно она с ней справилась. И так обидно за этот заход...
Начинает Федянина с каскада тройной лутц + тройной тулуп, прекрасно у нее получается эта комбинация, очень уверенно. Тройной флип выходит прекрасным, очень красивый, четкий выезд с прыжка демонстрирует фигуристка. Вращения получают четвертый уровень, а двойной аксель — хорошие плюсы. Очень достойное выступление, все четко, без видимых ошибок, без каких-то помарок, со всем справилась Виктория.
Начинает Анисимова с четкого двойного акселя, хороший пролетный прыжок у нее получился. С каскадом тройной флип + тройной тулуп тоже никаких особых проблем не возникло, легко справилась с ним фигуристка, как и с последующими вращениями — на четвертый уровень. Сольный тройной риттбергер тоже выходит отличным, и в целом нужно отметить, что программа Анисимовой удалась полностью — великолепный прокат, прекрасные элементы.
Малышева начинает с двойного аксел, прыжок выходит беспроблемным, спокойным, а вот лутц не получается, недокрут, и на обе ноги перевалилась фигуристка. Возможно, каскад должен был быть, и теперь придется что-то Малышевой придумывать с ним. Вращения и дорожки шагов будто бы чуть неуверенные, но справляется с этими элементами фигуристка. И каскад она делает — к тройному флипу цепляет двойной тулуп. Поборолась она за свой прокат, и поборолась весьма успешно.
Первым элементом в программе Скулкиной стоит тройной лутц, с которым фигуристка, к сожалению, не справляется и падает. Зато следом чисто исполнен каскад тройной риттбергер + двойной тулуп, и вращения сделаны на третий уровень. Двойной аксель тоже получается спокойно и уверенно, а дорожка шагов завораживает и заслуженно набирает четвертый уровень. Весьма достойное выступление с, увы, ошибкой в самом начале.
Синицына начинает с очень легкого, воздушного двойного акселя, беспроблемно получается у нее этот элемент. Следом также легко она прыгает тройной риттбергер. Вращения набирают четвертый уровень, а Ксения будто бы парит надо льдом — очень романтичная, нежная программа. Очень хорошая хореография у фигуристки. Каскад тройной лутц + тройной тулуп тоже выходит без особых трудностей. Отличное и чистое исполнение.