«Россия — мой дом»: полузащитник сборной Камеруна вышел с триколором на матч чемпионата мира

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, имеющий также российское гражданство, вышел на матч чемпионата мира против Швейцарии (0:1) в бутсах, на которые были нанесены камерунский и российский флаги. Знаменитый тренер Ринат Билялетдинов заявил «Газете.Ru», что этим поступком футболист заслужил глубокое уважение со стороны россиян.

Российский флаг в Катаре

Матч сборных Швейцарии и Камеруна, открывавший программу очередного игрового дня ЧМ-2022, был примечателен для российских болельщиков, так как на поле мог появиться единственный футболист на турнире, имеющий российское гражданство.

Речь о 27-летнем защитнике сборной Камеруна Гаэле Ондуа, воспитаннике московского «Локомотива», который выступал за молодежный состав столичного ЦСКА, провел 25 матчей в Российской премьер-лиге за махачкалинский «Анжи», затем уехал в швейцарский «Серветт», а ныне играет за «Ганновер» во второй немецкой Бундеслиге.

Ондуа действительно появился на поле на 68-й минуте, когда его команда уже уступала со счетом 0:1, который в итоге и продержался до финального свистка.

Но главным событием стало то, что на бутсах игрока были нанесены флаги Камеруна и Российской Федерации.

«В Камеруне думают, что в России всегда холодно»

«Бутсы с российским и камерунским флагом? Россия — мой дом. Поэтому я представляю и сборную Камеруна, и сборную России. И так будет всегда. Пока я играю в футбол — и до конца моих дней, — цитирует Ондуа Sports.ru.

— Меня очень хорошо приняли в команде Камеруна, ребята молодые, много общаемся. Все прекрасно. Спрашивают про Россию. Хотят знать, как все на самом деле, а не пишут в интернете. Они всегда удивляются, когда рассказываю. Думали, что все не так. Думают, что в России медведи ходят по улицам и постоянно холодно. Забывают, что есть времена года. Вот и рассказываю им».

Для Ондуа этот матч стал четвертым в составе сборной Камеруна, выбор в пользу которой он сделал в преддверии чемпионата мира — 2022.

За «Ганновер» во второй немецкой Бундеслиге футболист провел всего два матча, но в прошлом сезоне был основным игроком команды, приняв участие в 27 играх.

Сборная Камеруна потерпела в стартовом матче мундиаля поражение со счетом 0:1, причем единственный мяч в составе швейцарской команды по иронии судьбы забил форвард Бреэль Эмболо, родившийся как раз в Камеруне и имевший право выступать за сборную этой африканской страны.

Интересно, что в концовке встречи на поле в составе камерунской сборной вышел еще один игрок, имеющий отношение к России. Речь о полузащитнике московского «Динамо» Муми Нгамале, который, правда, проявить себя не успел.

В подгруппе G также представлены сборные Бразилии и Сербии. Теперь 28 ноября Камеруну предстоит матч второго тура против сербов, а с пятикратными чемпионами мира «львы» сразятся 2 декабря. В 1/8 финала пробьются две лучшие сборные квартета.

«Теперь буду болеть за Камерун»

Для «Газеты.Ru» поступок Ондуа прокомментировал работавший в свое время в «Локомотиве» знаменитый тренер Ринат Билялетдинов.

«Молодец. Считаю, что спорт должен быть вне политики, но многие это делают, и ничего зазорного тут нет. На бутсах — если разрешается, то почему нет? Если за это не накажут, — считает специалист.

— Кому-то это может показаться смелостью, но это норма. Если кто-то называет норму смелостью, то пусть. У меня такой поступок вызывает глубокое уважение к этому игроку. Теперь буду поддерживать Камерун. Из солидарности с этим парнем буду болеть за них».