Кондратюк идет за вторым золотом: мужчины катают короткие программы на Гран-при. LIVE

18:33

Каскад четверной тулуп + тройной тулуп ставит в самое начало Лутфуллин и исполняет чисто! Прыжки докручены, чуть пришлось подставить ногу после второго, но выкатил каскад фигурист. Сольный четверной сальхов выходит очень хорошим, а вот вращения набирают третий уровень. С тройным акселем у Глеба тоже не возникает никаких затруднений, просто прекрасно со своей программой справляется ученик Алексея Мишина. Еще один прекрасный прокат. Браво Глебу. Правда, в самом конце программы случилось очень странное падение — на выезде с вращений. Но это уже выглядит такой мелочью.