Опыт против молодости: Акатьева и Туктамышева сражаются за победу на четвертом этапе ГП. LIVE

15:12

Козырева начинает с каскада, первый прыжок — тройной лутц — удается без проблем, а вот на тулупе случается бабочка. Следом чисто прыгает фигуристка двойной аксель. Вращения у Козыревой на четвертый уровень, очень элегантно в своем комбинезоне с градиентом смотрится она на льду. А вот флип выходит не очень — сильный недокрут приводит к тому, что только в два оборота засчитан прыжок. Да, не все хорошо у фигуристки с прыжковой частью, но прекрасная хореография, отлично владеет коньком, дорожки шагов и вращения есть на четвертый уровень.