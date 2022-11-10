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Ученик Тутберидзе сражается за золото: юниоры показывают произвольные. LIVE

Фигурное катание. Гран-при России. 4-й этап. «Московские звезды». Юниоры. Произвольная программа. ОНЛАЙН

На четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию «Московские звезды» юниоры представляют произвольные программы. По итогам коротких прокатов лидирует ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
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17:47

Автушенко набирает за свой произвольный прокат 147,25 балла. Его общая сумма — 212,93 балла.

17:45

Каскад тройной сальхов + ойлер + тройной сальхов! Сделано чисто! Следом сразу же прыгает фигурист чистый тройной аксель, а потом и тройной флип. Покоряется Автушенко и риттбергер в три оборота. Комбинированные вращения набирают третий уровень. А вот с четверного сальхова в сольном исполнении происходит обидное падение, однако следом чисто прыгает фигурист каскад тройной аксель + тройной тулуп. С каскадом тройной лутц + двойной аксель тоже проблем не возникает. Очень достойное выступление, практически со всем справился Автушенко в своей программе.

17:41

Максим Автушенко покажет свою произвольную программу.

17:41

Малов получает за свой произвольный прокат 124,72 балла. Общая сумма — 189,83 балла.

17:39

Малов начинает свое выступление с каскада двойной аксель + двойной тулуп, получается весьма неплохо. Следом он прыгает тройной флип + тройной тулуп, но есть недокрут на втором прыжке. Зато тройной риттбергер + ойлер + тройнйо сальхов выходит весьма неплохо, как и сольный двойной аксель. Дорожка шагов оценена на четвертый уровень, интересно смотрится на льду фигурист. Во второй части программы исполняет Малов сольные тройные флип и лутц, правда, второй прыжок выходит с недокрутом. Зато на риттбергере в три оборота он исправляется, все хорошо получается. Да, есть мелкие недочеты в программе, но хорошо себя показал фигурист.

17:35

Федор Малов появляется на льду.

17:35

Судьи оценивают произвольный прокат Семкова в 130,21 балла, что дает ему в общей сумме 195,26 балла.

17:33

Начинает фигурист с чистого двойного акселя, следом исполняет каскад тройной лутц + тройной тулуп. Тройной флип выходит тоже чистым, с сальховом с три оборота проблем не возникает. С прыжковой частью в первой части программы Семков справляется отлично, а дорожка шагов получает второй уровень. Во второй части выступления он прыгает тройной лутц + двойной аксель + двойной тулуп также на плюсы, каскад тройной риттбергер + двойной тулуп не вызывает сложностей, как и сольный риттбергер в три оборота. Весьма чистыми выглядят все прыжки в исполнении фигуристка, вращения получают четвертый уровень.

17:29

Александр Семков покажет свой прокат.

17:29

За произвольную программу Тихонов набирает 134,60 балла. Общая сумма — 199,34 балла.

17:27

Начинает Тихонов с падения, не покоряется фигуристу четверной тулуп. Но он стал первым, кто сегодня пошел на прыжок в четыре оборота. Зато следом чистым выходит тройной сальхов, тройной флип тоже получается без проблем. Вращения выходят на четвертый уровень. Во второй части программы чисто исполняет фигурист тройной риттбергер, а следом прыгает каскад тройной лутц + тройной тулуп. Каскад тройной лутц + двойной аксель + двойной аксель также сделан без проблем, как и тройной флип + двойной тулуп. Отличная хореография, высокие уровни. И ведь практически идеальное выступление, увы, только падение с четверного омрачило.

17:23

Открывает вторую разминку Михаил Тихонов.

17:16

А на льду уже вторая группа участников.

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17:16

118,10 балла — именно столько набирает Тимофеев за произвольную, его общая сумма — 181,53 балла.

17:14

В начало ставит каскад тройной лутц + тройной тулуп, но с небольшими недокрутами получились элементы. Тройной флип + ойлер _ тройной сальхов тоже не очень четко, не самые лучшие приземления, а вот тройной риттбергер выполнен отлично, как и двойной аксель. Спокойно фигурист справляется и с тройным флипом, и вращениями на третий уровень. А вот дорожка шагов получает даже четвертый! Каскад тройной лутц + двойной тулуп выходит неплохим, но повело немного Тимофеева на втором прыжке. зато следом выполнен чисто двойной аксель и снова вращения, теперь уже на четвертый уровень. Собрался во второй части программы, конечно.

17:10

Закрывает первую разминку Мирон Тимофеев.

17:09

Лихачев получает за произвольный прокат 127,90 балла. Это позволяет ему набрать в общей сумме 191,11 балла.

17:07

Первым элементом фигурист исполняет тройной флип, получается весьма неплохо, следом сразу же следуют интересные вращения, оцененные на четвертый уровень. Сольный тройной лутц тоже получается беспроблемно, как риттбергер в три оборота. С хореографией все очень достойно — и вращения, и дорожки на четвертый и третий уровни. Двойной аксель сделан чисто во второй половине программы, как и каскад тройной флип + двойной тулуп. Каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов выполнен чисто, а в самом конце исполняет Лихачев двойной аксель + тройной тулуп. Очень хорошее выступление!

17:03

Георгий Лихачев на льду.

17:02

Судьи оценивают прокат Неретина в 117,02 балла. Это дает ему в общей сумме 176,37 балла.

17:00

В начале программы фигурист ставит двойной аксель и прыгает его достаточно чисто. Следом идет каскад тройной лутц + тройной тулуп, который также выполнен чисто, а вот дальше степ-аут случается на тройном флипе, но практически сразу же чисто фигурист прыгает двойной аксель. Вращения исполнены на третий уровень, каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов сделан также неплохо, с каскадом тройной риттбергер + двойной тулуп проблем не возникает. Тройной риттбергер сольный — чисто. В целом, практически вся хореография исполнена на третий уровень — и дорожки, и вращения, так что в целом очень достойно смотрится это выступление.

16:55

Илья Неретин покажет свою программу следующим.

16:55

Черипка набирает за произвольный прокат 126,15 балла. Это дает ему в обшей сумме 180,54 балла.

16:53

Он начинает с чистого каскада тройной аксель + тройной тулуп, очень уверенно получился элемент, следом почти спокойно прыгает он сольный аксель в три оборота. Тройной флип тоже удается, и весьма спокойно и собранно смотрится фигурист на льду. Вращения тоже выполнены неплохо, но получают только второй уровень. В каскаде тройной лутц + двойной тулуп фигурист как-то странно затормозил после первого прыжка, но второй прицепил без проблем. Тройной сальхов выходит чистым и уверенным, а вот с каскадом тройной флип + двойной аксель не особо вышло, чуть повело после первого элемента, но сумел прицепить прыжок. Следом чисто исполнил двойной аксель. И в целом выступление смотрелось чисто и уверенно, только вот завершил выступление немного позже музыки.

16:49

Дамир Черипка выходит на лед.

16:48

Медов за свой прокат получает 101,26 балла, что дает ему в общей сумме 142,79 балла.

16:46

Начинает Медов с каскада из трех прыжков — тройной флип + двойной аксель + двойной аксель, выходит не очень уверенно, но получается. Сольный тройной флип сделан отлично, как и каскад тройной сальхов + двойной тулуп. Сольный сальхов в три оборота тоже получается. А вот риттбергер фигурист срывает, только в два оборота получается прыжок, после чего он раскрывается, а следом идет и обидное падение с тройного риттбергера. Зато каскад тройной тулуп + двойной тулуп Медов прыгает без проблем. Видно, что фигурист напряжен и очень сосредоточен на чистом исполнении своих прыжков, и сказывается эта напряженность на его хореографии, не самые высокие уровни он получает.

16:42

Открывает соревнования в произвольной программе Артем Медов.

16:35

Первая разминочная группа выходит на лед.

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16:30

Полный список участников выглядит так. Всего на лед выйдут 17 человек.

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16:25

Соревнования начнутся в 16.35 по московскому времени.

16:20

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! На четвертом этапе Гран-при России «Московские звезды» юниоры показывают произвольные программы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

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