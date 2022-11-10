Ученик Тутберидзе сражается за золото: юниоры показывают произвольные. LIVE

16:53

Он начинает с чистого каскада тройной аксель + тройной тулуп, очень уверенно получился элемент, следом почти спокойно прыгает он сольный аксель в три оборота. Тройной флип тоже удается, и весьма спокойно и собранно смотрится фигурист на льду. Вращения тоже выполнены неплохо, но получают только второй уровень. В каскаде тройной лутц + двойной тулуп фигурист как-то странно затормозил после первого прыжка, но второй прицепил без проблем. Тройной сальхов выходит чистым и уверенным, а вот с каскадом тройной флип + двойной аксель не особо вышло, чуть повело после первого элемента, но сумел прицепить прыжок. Следом чисто исполнил двойной аксель. И в целом выступление смотрелось чисто и уверенно, только вот завершил выступление немного позже музыки.