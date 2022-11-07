Роналду возвращается на «Камп Ноу», Головин против Лунева: прошла жеребьевка стыкового раунда Лиги Европы

Напомним, что напрямую в 1/8 финала Лиги Европы вышел «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова. Если будапештской команде удастся пройти три раунда плей-офф, то она получит право сыграть еврокубковый финал в своем родном городе!
Станислав ЧерчесовGlobal Look Press
Просто огненная первая пара получилась: «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» — это повторение финалов Лиги чемпионов 2009 и 2011 года! Также стоит обратить внимание на пару «Байер» — «Монако», где могут встретится два российских игрока — Александр Головин и Андрей Лунев.
Напомним, что финал Лиги Европы в следующем году пройдет в Будапеште на стадионе имени Ференца Пушкаша!
Насеянные команды, занявшие третьи места в своих группах Лиги чемпионов: «Аякс» (Нидерланды), «Байер» (Германия), «Барселона» (Испания), «Зальцбург» (Австрия), «Севилья» (Испания), «Спортинг» (Португалия), «Шахтер» (Украина), «Ювентус» (Италия)
Полный список сеянных, занявших вторые места в группах Лиги Европы, выглядит так: «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Мидтьюлланд» (Дания), «Монако» (Франция), «Нант» (Франция), «Ренн» (Франция), «Рома» (Италия), ПСВ (Нидерланды), «Унион» (Германия).
По составу участников сегодняшняя жеребьевка ничуть не уступает той, что была час назад в Лиге чемпионов. Своих соперников сегодня узнают «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Арсенал», «Рома», «Аякс», «Монако» и другие команды.