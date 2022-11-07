Спорт

Роналду возвращается на «Камп Ноу», Головин против Лунева: прошла жеребьевка стыкового раунда Лиги Европы

Футбол. Жеребьевка Лиги Европы УЕФА. Стыковой раунд. ОНЛАЙН

close
100%
Криштиану Роналду в составе «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду в составе «Манчестер Юнайтед»

Global Look Press
В штаб-квартире Европейского футбольного союза в Ньоне прошла жеребьевка стыкового раунда Лиги Европы. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию церемонии.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
15:45

На этом мы прощаемся с вами! До новых встреч!

15:35

Напомним, что напрямую в 1/8 финала Лиги Европы вышел «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова. Если будапештской команде удастся пройти три раунда плей-офф, то она получит право сыграть еврокубковый финал в своем родном городе!

close
100%

Станислав Черчесов

Global Look Press
15:25

Просто огненная первая пара получилась: «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» — это повторение финалов Лиги чемпионов 2009 и 2011 года! Также стоит обратить внимание на пару «Байер» — «Монако», где могут встретится два российских игрока — Александр Головин и Андрей Лунев.

15:20

Полные результаты жеребьевки на ваших экранах:

close
100%
15:19

И последняя пара составлена автоматически: «Зальцбург» — «Рома».

15:18

Против самой титулованной команды Лиги Европы сыграет «ПСВ» из Эйндховена!

15:18

Куда же отправится «Севилья»?

15:17

Против леверкузенской команды сыграет «Монако»! Головин против Лунева!

15:17

«Байер 04» ждет соперника.

15:16

В столицу Германии отправляются голландцы — «Унион» выпал им.

15:16

Амстердаский «Аякс» составит пятую пару этой жеребьевки.

15:15

Французский «Ренн» сыграет против действующих чемпионов Украины!

15:14

Донецкий «Шахтер» следующим узнает своего оппонента.

15:14

Против лиссабонской команды сыграет датский «Митьюлланд».

15:13

«Спортинг» следующим достается из корзины.

15:13

Против «Юве» сыграет «Нант»!

15:12

И тут же «Ювентус» появляется из корзины! Кто же будет их соперником?

15:12

В гости на «Камп Ноу» приедет «Манчестер Юнайтед»!!! Абсолютно лигочемпионская пара!!!

15:11

Поехали! Первой своего соперника узнает «Барселона»!

15:10

Напомним, что финал Лиги Европы в следующем году пройдет в Будапеште на стадионе имени Ференца Пушкаша!

close
100%
Depositphotos
15:05

Насеянные команды, занявшие третьи места в своих группах Лиги чемпионов: «Аякс» (Нидерланды), «Байер» (Германия), «Барселона» (Испания), «Зальцбург» (Австрия), «Севилья» (Испания), «Спортинг» (Португалия), «Шахтер» (Украина), «Ювентус» (Италия)

15:00

Полный список сеянных, занявших вторые места в группах Лиги Европы, выглядит так: «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Мидтьюлланд» (Дания), «Монако» (Франция), «Нант» (Франция), «Ренн» (Франция), «Рома» (Италия), ПСВ (Нидерланды), «Унион» (Германия).

14:55

По составу участников сегодняшняя жеребьевка ничуть не уступает той, что была час назад в Лиге чемпионов. Своих соперников сегодня узнают «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Арсенал», «Рома», «Аякс», «Монако» и другие команды.

14:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки стыкового раунда Лиги Европы!

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 257-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 257-й день
«Российская сторона открыта». В Кремле заявили о нежелании Киева возобновить переговоры
Песков заявил, что Москва открыта к переговорам с Киевом, но продолжить их пока невозможно
Ксения Собчак с Константином Богомоловым вернулись в Россию
РИА Новости: Ксения Собчак пешком пересекла границу Латвии с Россией
С правого берега Херсона ушел последний теплоход с желающими покинуть город
Машина охраны депутата Госдумы Бородая подорвалась на мине в Херсонской области
В Госдуме уточнили, почему граждане продолжают получать повестки в военкомат
Россияне могут не дождаться товаров из Китая к Новому году из-за проблем с доставкой
Новости и материалы
Президент Южной Кореи возложил ответственность за трагедию в Итхэвоне на полицию
Polsat: нетрезвый украинец украл катафалк в Польше
Психолог опровергла влияние кроссвордов на здоровье мозга
В Италии открыли мемориальную табличку, посвященную русскому писателю Ивану Тургеневу
Экс-тренер «Спартака» Ваноли возглавил команду, в которой выступает российский полузащитник Черышев
SpaceNews: к МКС в предпоследний раз запущена ракета Antares с российскими двигателями
В Калининграде пенсионер привязал 14-летнюю девочку к стулу и угрожал ей ножом
Житель элитного московского ЖК обнаружил в своем унитазе летучую мышь
РИА Новости: прибывшие в Запорожскую область мобилизованные доставляют гуманитарную помощь
В Швеции заявили о необходимости усилить гражданскую оборону страны
Агент защитника «Зенита» Чистякова заявил о поддержке игрока со стороны Семака и команды
«ПО «Севмаш»: атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» завершил все испытания
Джонсон выступил против выплат репараций развивающимся странам за климатический ущерб
Мэр Житомира Сухомлин сообщил о повреждении электроподстанций, которые нечем ремонтировать
Генсек ООН Гутерриш: мир катится в «климатический ад»
Забившего двух друзей битой после домогательств жителя Свердловской области начали судить
Анджелина Джоли могла бы сыграть злодейку в «Человеке-пауке 4»
В посольстве Индонезии заявили, что электронные визы не предназначены для туристов
Все новости
«Мы спали на улице и думали, что сможем добиться всего»
Как король Иордании не позволил Арабской весне разрушить свою страну
Вброс украинских спецслужб или реальность: в Павловке сообщили о больших потерях ВС России
Губернатор Приморья Кожемяко поручил проверить данные о потерях морской пехоты в Павловке
«Да, меня похищали»: продюсера «Елок 5» Архипова заставили копать себе могилу в питерском лесу
Режиссер Иван Архипов подтвердил, что его похитили неизвестные
«Забыть как страшный сон»: почему интерьеры 2000-х стали признаком дурного вкуса
Дизайнер Гриневич предлагает отказаться от трендов 2000-х при оформлении интерьеров
«Сидит в наушниках, отвернувшись в окно»: должен ли ребенок уступать место в транспорте
Психологи поспорили о возрасте, с которого ребенок должен уступать место в транспорте
«Это важно для стран с ядерным оружием». Кремль и Белый дом вели тайные переговоры
WSJ: советник президента США Салливан вел переговоры с Ушаковым и Патрушевым
Оксане Фандере — 55
Тест: на какого героя из советских мультфильмов вы похожи
Ответьте на шесть вопросов и узнайте о своей мультяшной сущности
«Все как в жизни»: как врачи спасают пациентов в виртуальной реальности
В РНИМУ Пирогова рассказали о собственной методике обучения врачей с помощью VR-тренажеров
«Макрон был явно встревожен»: Путин напомнил о капитуляции Японии после ядерных ударов
Daily Mail: Путин напугал Макрона словами о ядерном ударе США по Хиросиме и Нагасаки
Возможные условия мира: в США рассказали о «частных» переговорах по ситуации на Украине
WSJ: западные страны обсуждают условия мира между Украиной и Россией
«Дьявольское искушение»: Патриарх Кирилл заявил об угрозе существованию России
Патриарх Кирилл: Россия сталкивается с опасностями для «самого существования страны»
«Наступление ВСУ на Херсонскую область». Одна из ракет попала в дамбу Каховской ГЭС
В Херсонской области заявили об обстреле Каховской ГЭС украинскими войсками
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть