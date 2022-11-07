Роналду возвращается на «Камп Ноу», Головин против Лунева: прошла жеребьевка стыкового раунда Лиги Европы

15:25

Просто огненная первая пара получилась: «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» — это повторение финалов Лиги чемпионов 2009 и 2011 года! Также стоит обратить внимание на пару «Байер» — «Монако», где могут встретится два российских игрока — Александр Головин и Андрей Лунев.