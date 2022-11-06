Валиева сражается за золото с новой звездой фигурного катания. LIVE

Валиева получила за произвольную программу 158,42 балла, а в сумме — 241,72. С падением и без элементов ультра-си фигуристка привезла больше 30 баллов своим соперницам, которые показали идентичный контент и не упали.
Яметова стала второй, а Синицына — третьей. Поздравляем всех медалисток!
Ваня Дмитриенко очень спокойно воспринял прокат своей подруги и без улыбки поаплодировал.
Что происходит?! Валиева пошла исполнять четверной тулуп на бис уже после проката!
Дважды попыталась, но дважды упала. Тутберидзе уже зовет фигуристку обратно за борт: «Ну хватит!».
Зрители сходят с ума, Камила смеется, тренеры тоже довольны. Отличное шоу!
Все вращения — на четвертый уровень сложности. Элегантный бауэр, в котором Валиева в отчаянии закрыла лицо руками, красивый проезд ласточкой — это было эмоционально.
В концовке Камила по традиции закрыла лицо капюшоном, прячась от внимания публики на фоне допингового скандала. Однако она уже осталась абсолютно спокойной — без слез, как на первых соревнованиях. Видимо, уже привыкла к своей программе.
Валиева исполнила чисто тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип + ойлер + тройной сальхов и тройной лутц.
Дорожку шагов Камилы оценили на третий уровень. Четвертый сегодня не получил никто.
Ох, как больно! Валиева упала на колено после попытки исполнить четверной тулуп. Судьи отняли 4,37 балла за плохое исполнение.
Зато каскад тройной флип + двойной аксель следом получился хорошо, и его отплюсовали сразу почти на два балла.
Следующей выступает Вероника Яметова из Свердловской области. Она катается под заводную композицию Mirco из репертуара Цирка Дю Солей.
Закрывает соревнования Камила Валиева. Она катается под саундтрек к фильму «Шоу Трумана» и показывает историю с допинговым скандалом, который произошел с ней на Олимпиаде в Пекине.
Камера выхватила на трибунах певца Ваню Дмитриенко — друга Валиевой, который даже снял фигуристку в своем клипе.
Последние сольные прыжки не вызвали у Яметовой проблем — тройной флип и тройной риттбергер были исполнены чисто. Зрители хлопают в такт ритму стильной музыки — фигуристка неплохо раскачивает арену.
Все вращения — на максимальный, четвертый уровень сложности, а дорожка — на третий. Выше третьего за дорожку сегодня пока никому не ставили. Скорее всего, только Валиева сможет покорить эту вершину сегодня.
Но в любом случае Яметова просто нереально зажгла! Браво! Так держать.
Яметова чисто исполнила каскад тройной флип + двойной тулуп (так и было задумано — 3+2), а затем показала тройной лутц + ойлер + тройной сальхов, но уже с небольшой ошибкой — замешкалась на выезде с первого прыжка и чуть пошатнулась. Судьи чуть сняли баллы за это.
Эх, Яметова немного пошатнулась на выезде со второго прыжка в каскаде двойной аксель + тройной тулуп! Но это было буквально секундная заминка — все обошлось.
Зрители в восторге. Последнее вращение Синицыной потонуло в громе аплодисментов. Это было очень изысканное выступление — и практически идеальное с технической точки зрения.
К счастью, на других прыжках Синицына не допустила ошибок — чисто сделала двойной аксель, тройной сальхов, двойной аксель, тройной флип, а также каскады тройной лутц + тройной тулуп и тройной флип + двойной тулуп + двойной риттбергер во второй половине программы, за что получит +10% к их базовой стоимости.
Яметова с самого начала проката взяла бешеный темп катания и размашисто исполнила двойной аксель и тройной лутц.
Вау, Синицына пошла на очень сложный и дорогой каскад тройной лутц + тройной риттбергер, однако недокрутила последний прыжок (получился только двойной риттбергер) и с трудом выехала. Риск пока не оправдался.
Следующей выступает Ксения Синицына из Москвы — ученица Светланы Пановой. Она катается под хрупкую музыку клавишных G Minor Bach.
Парамоновой немного не хватило концентрации на финальном каскаде двойной аксель + ойлер + тройной сальхов — она перевалилась на вторую ногу после последнего прыжка.
Однако финальная точка все-таки была красивой — девушка чисто исполнила тройной риттбергер.
Следующей выступает Виктория Нестерова из Санкт-Петербурга. Она катается под саундтрек к фильму «Ромео и Джульетта».
Как жаль! Парамонова всем телом упала на лед после тройного лутца. А ведь до этого так легко исполнила каскад тройной лутц + тройной тулуп.
Впрочем, девушка быстро собралась и показала чистый двойной аксель, тройной флип, тройной риттбергер + двойной тулуп.
Следующей выступает Мария Парамонова из московского ЦСКА. Она катается под трогательную композицию Turning Page (Sleeping At Last).
Ого... Девушка предприняла попытку исполнить аксель, но не скрутила даже один оборот и как-то нелепо воткнулась в лед коньком. Совсем не вошла в прыжок.
Сразу после этого Нестерова сделала непростой каскад тройной лутц + двойной тулуп + двойной риттбергер, а потом тройной риттбергер + двойной тулуп.
Свириденко получила за произвольную программу 112,84 балла, а в сумме — 175. Ей очень много порезали за недокруты не только на прыжках, но и на вращениях.
Музыка из «Звездных войн» очень возвышает и вдохновляет. Под нее нужно вихрем пролетать под катку и поражать невесомыми прыжками. Сегодня у Свириденко почти получилось.
Как болезненно! Свириденко упала на пятую точку с тройного лутца.
К счастью, после этого фигуристка быстро собралась и исполнила каскад тройной риттбергер + двойной тулуп + двойной тулуп.
Ох, первая явная ошибка! Свириденко исполнила секвенцию тройной флип + двойной аксель и приземлилась на две ноги со второго прыжка, с трудом удержав равновесие.
Свириденко под героическую музыку межгалактических баталий уверенно исполнила тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип, двойной аксель и тройной сальхов.
Открывает выступления второй группы Полина Свириденко из Санкт-Петербурга. Она катается под саундтрек к фильму «Звездные войны» — либо в образе королевы Падме Амидалы — возлюбленной Энакина Скайуокера; либо же в образе Рей из трех последних частей.
Следующей выступает Ксения Гущина из Санкт-Петербурга. Она катается под саундтрек к фильму «Фрида».
Нестерова начала с чистейшего дорогого каскада тройной лутц + тройной тулуп, а затем так же уверенно исполнила тройной флип, тройной риттбергер и двойной аксель.
Началась разминка второй группы фигуристок. Совсем скоро мы увидим битву Валиевой и Яметовой.
Гущина получила за произвольную программу 132,44 балла, а в сумме — 190,78. Это промежуточное первое место!
В конце проката Гущина также высоко и пролетно исполнила тройной лутц + ойлер + тройной сальхов, тройной риттбергер + двойной тулуп (так и задумывалось) и тройной риттбергер.
Пожалуй, это лучшее выступление на данный момент. Фигуристка не боролась с программой, а пролетала сквозь нее на одном дыхании и еще успевала показывать элегантный образ Фриды.
Это был настоящий танец — изысканный и совершенный.
Молчанова получила за произвольную программу 96,14 балла, а в сумме — 150.
Жаль, что девушке пришлось выступать с травмой через жуткую боль.
Ох, как больно! Молчанова упала пятой точкой на лед после неудачного тройного риттбергера, а потом коснулась льда рукой при выезде с тройного флипа. Силы под конец совсем оставили красноярскую фигуристку. Она буквально плачет, покидая лед, да еще и прихрамывает. Оказывается, она выступала с травмой.
«Я очень старалась», — говорит фигуристка, чуть не плача.
Стоит отметить, что, несмотря на травму, в концовке она смогла более-менее исполнить тройной лутц и двойной аксель.
Следующей выступает Анастасия Молчанова из Красноярского края. Она катается под музыку клавишных — нежную Adagio Pour Piano и беспокойную La Tourmente (Saint-Preux).
К сожалению, ошибки пошли с самого начала: Молчанова недокрутила и с трудом выехала с обоих прыжков в секвенции тройной лутц + двойной аксель. После этого она чисто исполнила тройной флип + двойной тулуп, но тут же ошиблась на следующем каскаде: скрутила лишь двойной тулуп + ойлер + двойной сальхов вместо 3+3, как было запланировано.
В концовке зрители начали массово аплодировать в такт харизматичному танго Швецовой — не могли удержаться, фигуристка показала великолепный прокат! Вся была в образе, красотка.
К счастью, татарстанская фигуристка смогла быстро собраться после досадной ошибки и чисто скрутить гораздо более сложные прыжки — тройной сальхов и тройной лутц.
Ох, какая обидная ошибка! Швецова скрутила лишь одинарный аксель + двойной тулуп вместо, хотя должен был быть каскад 2+2. Ошиблась на простом прыжке.
Клара уверенно исполнила тройной флип, каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов и сольный тройной тулуп. Местная публика радостно аплодирует своей родной спортсменке.
Какие легкие, воздушные прыжки у Гущиной! Девушка щелкает их, как орешки, под ритм фламенко: двойной аксель, тройной лутц, тройной флип + тройной тулуп, двойной аксель — все получается очень просто.
Реброва смогла неплохо передать нежный образ своей героини и вызвала шквал аплодисментов на трибунах.
Реброва исполняет прыжки на совершенно другом уровне по сравнению с Кочановой — очень чисто и уверенно.
В таком стиле фигуристка показала двойной аксель, тройной лутц + тройной тулуп, тройной риттбергер (сняли 0,10 балла за немного неуверенный выезд), тройной флип и тройной лутц.
Только под конец программы Реброва начала допускать явные ошибки — с трудом выехала с последнего прыжка в каскаде двойной аксель + ойлер + тройной сальхов, а перевалилась на вторую ногу и чуть не упала с тройного флипа.
Следующей выступает Мария Реброва из московского ЦСКА. Она катается под нежную композицию We Love Each Other So Much из фильма «Аннетт».
Софья чисто исполнила каскад тройной тулуп + ойлер + двойной флип и сольный тройной тулуп.
А потом силы начали покидать спортсменку, и начались серьезные ошибки.
Так, Кочанова резко перевалилась на вторую ногу и чуть не упала после двойного сальхова, который должен был быть тройным.
Также пошли проблемы с вращениями — судьи не засчитывают их на максимальный уровень, да еще и снимают баллы за качество исполнения.
Но стоит отметить, что в концовке фигуристка исполнила каскад двойной лутц + двойной тулуп и сольный двойной лутц. Довольно простой контент для высокого уровня соревнований, но зато без падений.
Кочанова начала с каскада тройной сальхов + двойной тулуп, а затем исполнила двойной аксель.
Все прыжки пока не очень высокие — девушка с трудом успевает докручивать их, — но, к счастью, без серьезных ошибок.
Открывает соревнования Софья Кочанова из Республики Коми. Она катается под саундтрек к сериалу «Ход королевы».