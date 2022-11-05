Чемпионская битва: россиянин Бивол сражается с Рамиресом. LIVE

23:40

Дмитрий Бивол объяснил, почему считает предстоящий поединок против мексиканца Хильберто Рамиреса тяжелейшим в карьере.

«У меня все отлично, предвкушаю бой. Выгляжу спокойным? Стараюсь, хотя внутри меня все горит. Хочу оставаться расслабленным, ведь я обязан быть сильным во время боя. Мне нельзя понапрасну растрачивать силы и эмоции.

Я уже говорил на пресс-конференции, что к каждому поединку я подхожу так, будто бы он самый тяжелый в моей карьере. Это помогает мне быть сосредоточенным. И, несомненно, Рамирес – один из самых серьезных соперников в моей карьере. Это отличный боец – высокий и уверенный в себе», – сказал Бивол в эфире DAZN.