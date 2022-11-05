Спорт

Чемпионская битва: россиянин Бивол сражается с Рамиресом. LIVE

Бокс. Бой за чемпионский пояс WBA в полутяжелом весе. Бивол — Альварес. ОНЛАЙН

Дмитрий Бивол в рамках титульного боя за право обладания чемпионским поясом WBA в полутяжелом весе сразится с Хильберто Рамиресом. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию поединка.
Трансляция
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23:48

Ориентировочно бой начнется в 0:00 по московскому времени.

23:40

Дмитрий Бивол объяснил, почему считает предстоящий поединок против мексиканца Хильберто Рамиреса тяжелейшим в карьере.

«У меня все отлично, предвкушаю бой. Выгляжу спокойным? Стараюсь, хотя внутри меня все горит. Хочу оставаться расслабленным, ведь я обязан быть сильным во время боя. Мне нельзя понапрасну растрачивать силы и эмоции.

Я уже говорил на пресс-конференции, что к каждому поединку я подхожу так, будто бы он самый тяжелый в моей карьере. Это помогает мне быть сосредоточенным. И, несомненно, Рамирес – один из самых серьезных соперников в моей карьере. Это отличный боец – высокий и уверенный в себе», – сказал Бивол в эфире DAZN.

23:30

Дмитрий Бивол в рамках титульного боя за право обладания чемпионским поясом WBA в полутяжелом весе сразится с Хильберто Рамиресом. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию поединка.

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