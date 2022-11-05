Валиева сражается за золото в родной Казани. LIVE

Ох, Полина ошиблась на последнем прыжке — тройном флипе! На приземлении девушку резко завертело на месте, и она с трудом сохранила равновесие. Красивого выезда не получилось. Судьи отняли 0,64 балла от базовой стоимости прыжка.
Невероятно красивые вращения у Свириденко — с необычными позициями рук, которые элегантно переплетаются на высокой скорости. Судьи дают максимальный, четвертый уровень за этот элемент.
Свириденко начала с чистого каскада тройной лутц + тройной тулуп, а затем так же уверенно исполнила двойной аксель.
Следующей выступает Полина Свириденко из Санкт-Петербурга — из школы «Звездный лед». Она катается под саундтрек к фильму «Ла-ла Ленд».
Ксения исполнила каскад тройной лутц + тройной тулуп во второй половине программы! За это она получит +10% к его базовой стоимости.
А финальное вращения, когда девушка вытянулась в вертикальный шпагат, вызвало бурные аплодисменты трибун. Очень красиво! Правда, судьи поставили лишь третий уровень из четырех.
Синицына играючи исполнила двойной аксель и тройной флип. Владение коньком просто поражает — девушка будто парит надо льдом, молниеносно меняя направление движения и кружась, как ей захочется.
Вращения судьи оценивают на максимальный, четвертый уровень.
Следующей выступает Ксения Синицына из Москвы — ученица Светланы Пановой. Она катается под «Колыбельную» Чайковского.
Судьи оценили вращения на третий, а не четвертый уровень сложности. Технически программа удалась не очень, но образ у Парамоновой крутой и запоминающийся, харизма есть — надо просто поработать над стабильностью.
Ох, ошибка! Парамонова приземлилась на две ноги с тройного лутца и с большим трудом исполнила потом тройной тулуп, чтобы не потерять каскад. Но все-таки смогла прицепить второй прыжок! Борец.
Это первая девушка сегодня, которая оставила каскад на вторую половину программы, где его сложнее исполнить из-за усталости. Риск пока не очень оправдался.
Следующей выступает Мария Парамонова из московского ЦСКА. Она катается в элегантном костюме под композицию из фильма «Грязные танцы» — The Time Of My Life (Bill Medley & Jennifer Warnes).
Судьи оценили дорожку шагов Нестеровой только на второй уровень, но зато все вращения — на четвертый.
Выступление петербурженки было прекрасным! Очень воздушным, нежным, пронзительным.
Нестерова исполнила каскад тройной лутц + тройной тулуп, двойной аксель и тройной риттбергер. Однако прыжки были не очень пролетными, немного тяжелыми на приземлениях, поэтому судьи почти не дали за них бонусов.
Следующей выступает Виктория Нестерова из Санкт-Петербурга. Она катается под нежную музыку клавиш «Big My Secret» (Michael Nyman).
Сафонова — красотка! Уверенно и внешне очень легко исполнила все прыжки — каскад тройной лутц + тройной тулуп, двойной аксель и тройной флип.
Презентация программы тоже на высоком уровне: фигуристка отлично передает дух страстного танго изысканными и в то же время резкими движениями и элегантными вращениями на максимальный, четвертый уровень сложности.
Трибуны зашлись в восторженных овациях.
Открывает соревнования Виктория Сафонова — бывшая российская спортсменка, которая выступает за Белоруссию. Она катается под вкрадчивое танго Deliciate (Eric Fernandez). Девушка выступает на российском Гран-при вне конкурса, поэтому в общей таблице участниц ее нет.