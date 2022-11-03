Фигуристка Плющенко сражается за золото Гран-при. LIVE

Не очень уверенный каскад тройной лутц — двойной тулуп получился у Марии, выступавшей под болеро Наны Мускури Malaguena Salerosa. В целом же, очень выверенная и яркая программа.
Отличный прокат продемонстрировала Куликова, чисто, без помарок — и отлично прочувствовала музыку юниорка. «Все нормально было»? — спрашивает она у тренера. Посмотрим, что об этом думают судьи. Отметим, что она чисто исполнила каскад тройной лутц — тройной тулуп, с которым у нее были проблемы.
Досадное падение с тройного лутца! Не лучший подарок для Евгения Плющенко в день его 40-летия. Всего один элемент лишит Киру важных баллов за технику. При этом очень хорошо девушка попала в музыку — несомненно, она способна на большее.
На лед выходит Кира Трофимова из академии ФК «Ангелы Плющенко». Ее саундтрек — блюз гитариста-виртуоза Джо Бонамассы I'll take care of you.
Катя выступала под композицию Ninja композитора Максима Родригеса. Увы, она упала с каскада тройной лутц — тройной тулуп. Хотя общее впечатление эта неудача не испортила, очень хорошую хореографию показала спортсменка. Но баллы, конечно, будут снижены.
Выходит разминаться первая группа спортсменок: Екатерина Ципухина (Нижегородская область), Кира Трофимова (Московская область), Елизавета Куликова (Москва), Мария Мазур (Москва), Анна Замятина (Челябинская область), Анна Смирнова (Тульская область).
Перед началом прокатов юниорок проходит церемония награждения призеров в парном катании. Лучшими стали, напомним, Елизавета Осокина и Артем Грицаенко.